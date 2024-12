Vấn đề an toàn điện khi sử dụng bình nóng lạnh được nhiều người quan tâm. Từng có một số trường hợp tai nạn giật điện do những sự cố liên quan đến thiết bị này. Để cẩn thận giữ gìn, nhiều người luôn tắt bình nóng lạnh trước khi tắm, trong khi nhiều người khác lại cho rằng điều này không cần thiết vì các loại bình nóng lạnh hiện đại rất an toàn.

Có nên tắt bình nóng lạnh trước khi tắm?

Câu trả lời là có. Mặc dù nhiều thiết bị hiện đại có tích hợp các tính năng an toàn, tốt nhất bạn vẫn nên chủ động phòng tránh các rủi ro bằng cách tắt nguồn điện trước khi tắm. Sau một thời gian sử dụng, các bộ phận trong bình nóng lạnh có thể bị hỏng hóc dẫn đến tình trạng điện rò rỉ, rất nguy hiểm.

Nên tắt bình nóng lạnh trước khi tắm để đảm bảo an toàn. (Ảnh: Min)

Nhiều người cho rằng không cần tắt bình nóng lạnh khi tắm vì rơ le sẽ tự ngắt điện. Đây là suy nghĩ sai lầm. Rơle nhiệt hoạt động dựa trên cảm ứng nhiệt, khi nước đủ nóng thì điện ngắt, nhưng trong quá trình bạn dùng nước nóng để tắm, nước trong bình nguội đi và điện được cấp trở lại. Rơle không có chức năng chống rò điện, do đó lúc này bạn hoàn toàn có nguy cơ bị điện giật nếu xảy ra hiện tượng rò rỉ điện, điều dễ xảy ra với những thiết bị quá cũ hoặc không được bảo trì thường xuyên.

Các loại bình nóng lạnh hiện đại có trang bị hệ thống chống giật, nhưng không thiết bị nào tuyệt đối an toàn. Vì thế, để loại bỏ nguy cơ bị điện giật, mọi người nên tắt bình nóng lạnh trước khi tắm.

Lợi ích của việc tắt bình nóng lạnh trước khi tắm

Ngoài việc đảm bảo an toàn, thói quen tắt bình nóng lạnh trước khi tắm còn đem lại cho bạn những lợi ích sau:

Tăng tuổi thọ của bình nóng lạnh

Việc để bình nóng lạnh hoạt động liên tục trong thời gian dài có thể làm giảm tuổi thọ của thiết bị. Khi bình hoạt động liên tục, các bộ phận như dây đốt nóng, rơ le nhiệt sẽ phải làm việc nhiều hơn, dẫn đến hao mòn nhanh chóng.

Nếu bạn tắt bình nóng lạnh khi nước đạt nhiệt độ mong muốn, áp lực nhiệt lên thành bình sẽ giảm, tránh nguy cơ nứt hoặc vỡ bình.

Tiết kiệm điện năng

Nếu bạn để bình nóng lạnh hoạt động liên tục trong thời gian dài, lượng điện tiêu thụ sẽ tăng lên đáng kể.

Khi nước đã đủ nóng, việc để bình tiếp tục hoạt động sẽ gây tiêu tốn điện năng một cách không cần thiết. Tắt bình nóng lạnh trước khi tắm là cách tiết kiệm chi phí điện hàng tháng, đặc biệt là trong những gia đình có nhu cầu sử dụng nước nóng nhiều.

Lưu ý để sử dụng bình nóng lạnh an toàn

Để đảm bảo an toàn và hiệu quả khi sử dụng bình nóng lạnh, bạn nên thực hiện một số biện pháp sau:

- Kiểm tra định kỳ : Hãy thường xuyên kiểm tra và bảo trì bình nóng lạnh, đặc biệt là các linh kiện như dây đốt nóng, van an toàn, và hệ thống chống giật.

- Sử dụng thiết bị chất lượng cao : Nên chọn các sản phẩm từ thương hiệu uy tín, có chứng nhận an toàn và tích hợp các công nghệ hiện đại.

- Lắp đặt aptomat riêng : Một chiếc aptomat riêng cho bình nóng lạnh sẽ giúp ngắt nguồn điện ngay lập tức trong trường hợp có sự cố.

- Không để bình hoạt động liên tục : Sau khi đun nóng nước, hãy tắt bình nóng lạnh trước khi tắm và chỉ bật lại khi cần thiết.

Thường xuyên kiểm tra và bảo trì bình nóng lạnh vừa đảm bảo an toàn, giúp tăng tuổi thọ của thiết bị và tiết kiệm điện năng. (Ảnh: Mechanical Services)

Cách tiết kiệm tiền điện khi dùng bình nóng lạnh

Dưới đây là những cách tiết kiệm tiền điện khi dùng bình nóng lạnh được Bộ Năng lượng Hoa Kỳ khuyến cáo trên trang web của cơ quan này.

Hạn chế sử dụng nước nóng

Để không tốn nhiều năng lượng cho việc đun nước, bạn không nên kéo dài thời gian tắm.

Khi rửa tay hay tắm gội, bạn không nên dùng nước quá nóng, hãy điều chỉnh vòi để dòng nước vừa đủ ấm hoặc không quá lạnh. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm điện mà còn bảo vệ da bạn không bị khô nẻ.

Tắm vòi sen thay vì tắm bồn

Lượng nước nóng bạn cần để tắm bồn sẽ lớn hơn nhiều lần so với tắm vòi sen, vì vậy nếu muốn tiết kiệm tiền điện khi dùng bình nóng lạnh, hãy hạn chế tắm bồn. Hóa đơn tiền điện của bạn sẽ giảm không ít.

Mua bình nóng lạnh loại tốt

Nếu máy nước nóng của bạn đã cũ và lỗi thời, nó có thể không duy trì được nhiệt độ nước trong thời gian dài. Mua bình nóng lạnh loại tốt là một cách đầu tư thông minh.

Hạn chế giặt nước nóng

Sử dụng nước lạnh cho hầu hết các mẻ giặt và luôn sử dụng nước lạnh cho chu trình xả là cách tiết kiệm tiền điện hiệu quả. Nếu bạn giặt bằng nước nóng, nên giặt lượng quần áo tối đa mà máy vận hành tốt nhất.

Lắp đặt các thiết bị có dòng chảy thấp

Các loại vòi hoa sen thế hệ cũ có thể sử dụng lượng nước nhiều gấp đôi so với vòi mới. Với khoản đầu tư nhỏ để lắp đặt thiết bị dòng chảy thấp, bạn có thể tiết kiệm 25%–60% nước, đồng nghĩa với việc tiết kiệm điện khi bạn dùng nước nóng.

Nhớ tắt bình nóng lạnh

Nếu bình nóng lạnh nhà bạn không có chế độ hẹn giờ, bạn cần nhớ tắt sau khoảng 20 - 30 phút bật và nhất thiết đừng để cả ngày. Nước trong bình sẽ nguội dần đi và máy sẽ đun nóng nó liên tục nếu bạn không tắt.

Chọn dung tích bình phù hợp

Dung tích quá nhỏ khiến bình nóng lạnh bị khai thác tối đa công suất, hao mòn nhanh chóng, còn dung tích bình quá lớn vừa tiêu hao nhiều điện năng vừa làm dư thừa nước nóng đã đun, gây lãng phí. Do đó, chọn dung tích bình phù hợp nhu cầu gia đình là cách hay giúp tiết kiệm tiền điện khi dùng bình nóng lạnh.