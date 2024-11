Bình nóng lạnh nên để nhiệt ở mức 60 độ hay 70 độ thì tốt hơn? Hóa ra lâu nay nhiều người đang làm sai

Nội dung chính: - Nhiệt độ lý tưởng khi sử dụng bình nóng lạnh - Lưu ý để giữ an toàn và kéo dài tuổi thọ sản phẩm

Trong các hộ gia đình hiện đại, bình nước nóng là một trong những thiết bị không còn quá xa lạ. Nó mang lại sự tiện lợi cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Tuy nhiên, nhiều người dùng chưa biết nhiều về cách điều chỉnh nhiệt độ nước khi sử dụng. Một vài người cho rằng để nước càng nóng thì sẽ càng tốt, vì có thể sử dụng trong thời gian dài.

Nhưng thực tế liệu có đúng? Việc để nước bình nóng lạnh ở nhiệt độ cao có tốt hay không? Mức nhiệt lý tưởng là bao nhiêu?

Theo nguyên lý hoạt động, bình nóng lạnh sẽ làm nóng nước tới một mức nhiệt độ nhất định sao cho phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình. Khi hoàn thành việc làm nóng, rơ le nhiệt của bình sẽ tự ngắt. Nếu không sử dụng, nước sẽ nguội dần theo thời gian và bình sẽ liên tục lặp đi lặp lại quá trình làm nóng.

Khi điều chỉnh nhiệt độ của bình nóng lạnh, sự an toàn là điều cần cân nhắc hàng đầu. Nhiệt độ quá cao có thể gây bỏng. Khi sử dụng máy nước nóng điện vào mùa đông, tốt nhất nên đặt nhiệt độ từ 50 đến 60 độ C. Trung bình, cứ tăng 10 độ, mức tiêu thụ năng lượng sẽ tăng khoảng 15%.

Đối với những thiết bị không có chế độ cài nhiệt độ, lời khuyên đó là nên bật bình vào khoảng thời gian 15 - 30 phút trước khi sử dụng, tùy vào dung tích bình. Khi sử dụng, nên tắt bình đi để phòng tránh rủi ro rò điện.

Bên cạnh đó, việc đun nước nóng trên 70 độ C trong thời gian dài còn làm giảm tuổi thọ của thiết bị, ảnh hưởng đến an toàn của người dùng. Nhiều người cho rằng nguyên nhân máy nước nóng sinh cặn đơn giản là do chất lượng nước. Thực tế là nước cũng sẽ tạo ra cặn khi đun nóng ở nhiệt độ càng cao. Điều này có nghĩa là nếu nhiệt độ nước ở mức 60 độ C thì cặn trọng bình nóng lạnh sẽ được tạo ra chậm hơn. Nếu nhiệt độ tăng thêm 5°C, quá trình tạo cặn được đẩy nhanh hơn. Điều này gây lãng phí điện và thời gian, đồng thời cũng phù hợp với một số người bị dị ứng da.

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn, chúng ta nên chủ động kiểm tra tình trạng của bình nóng lạnh. Dưới đây là một số điểm mà bạn cần lưu tâm.

1. Quản lý thời gian bình hoạt động

Một số người có thói quen để bình nóng lạnh ở chế độ chờ trong thời gian dài, nhưng điều này không chỉ tiêu tốn năng lượng mà còn có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa của thiết bị và thậm chí gây ra các vấn đề về an toàn mạch điện. Việc lập kế hoạch hợp lý về thời gian sử dụng có thể kéo dài đáng kể tuổi thọ sử dụng của máy và giảm thiểu các mối nguy hiểm không đáng có về an toàn.

Nếu máy nước nóng được trang bị chức năng hẹn giờ thông minh, có thể bạn cài đặt thời gian theo nhu cầu của gia đình. Ngoài ra, nếu lâu ngày không sử dụng, bạn nên tắt nguồn điện.

2. Kiểm tra rò rỉ nước

Các chuyên gia khuyến cáo người dùng nên thường xuyên kiểm tra đường ống và các bộ phận kết nối của bình nóng lạnh để đảm bảo không bị rò rỉ. Rò rỉ nước không chỉ làm hỏng thiết bị mà còn có thể gây đoản mạch hệ thống dây điện và gây nguy cơ hỏa hoạn. Ngoài ra, nó có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm các vấn đề bên trong khác.

Vì vậy, bạn nặc biệt chú ý đến các mối nối của đường ống trong quá trình kiểm tra và kiểm tra các đầu nối vòi. Nếu phát hiện rò rỉ nước, hãy liên hệ kịp thời với nhân viên bảo trì chuyên nghiệp để xử lý.

3. Lựa chọn nguồn điện

Trong quá trình sử dụng, bạn nên chú ý đến công suất định mức của bình nóng lạnh để tránh vượt quá tải của lưới điện gia đình. Nó có thể gây chập điện, cháy nổ. Đây cũng là "chìa khóa" để đảm bảo các thiết bị gia dụng hoạt động hiệu quả và ổn định lâu dài.

Ví dụ, nhà nhỏ không cần phải chọn máy nước nóng có công suất quá mạnh. Hãy đưa ra những lựa chọn phù hợp với nhu cầu của bản thân.

(Tổng hợp)