Hà thủ ô là loại cây dây leo sống lâu năm, có vị chát, đắng và ngọt. Ở Việt Nam, loại cây này phân chia thành 2 loại: Hà thủ ô trắng và hà thủ ô đỏ. Cả hai loại đều được tận dụng trong các bài thuốc dân gian, mang lại nhiều công dụng vàng cho sức khỏe.

Dưới đây là những lợi ích nổi bật của nó:

1. Hạ đường huyết

Hà thủ ô là một loại thảo dược quý, thường được dùng trong các bài thuốc dân gian hoặc Đông y để hỗ trợ cải thiện nhiều bệnh lý, trong đó có bệnh tiểu đường. Theo đó, các hợp chất anthraglucozit trong loại thảo dược này có tác dụng giảm đường huyết bằng cách kích thích sản xuất insulin và cải thiện chức năng tế bào beta trong tụy.

Bên cạnh đó, tinh bột trong hà thủ ô có thể giúp kiểm soát đường huyết bằng cách giảm hấp thu glucose trong đường tiêu hóa. Các chất như canxi, kẽm, sắt và manga cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình điều trị bệnh tiểu đường.

Cụ thể, canxi giúp duy trì sự ổn định của đường huyết bằng cách kích thích sản xuất insulin và tăng cường sức khỏe xương. Kẽm cải thiện sức khỏe gan và giảm đường huyết, sắt giúp duy trì sự ổn định của đường huyết bằng cách giúp sản xuất hemoglobin. Trong khi đó, manga cũng có tác dụng giúp cải thiện quá trình trao đổi chất, giúp giảm mức đường huyết và tăng cường sức khỏe tổng thể.

Hà thủ ô có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường bằng cách giảm đường huyết. Tuy nhiên, việc uống bao nhiêu hà thủ ô là đủ cho người tiểu đường còn phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Do đó, để đảm bảo an toàn cho cơ thể và sức khỏe, bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng loại thảo dược này.

2. Bổ thận, tăng cường sinh lý nam giới

Theo Đông y, hà thủ ô vị đắng ngọt chát, tính hơi ôn, có tác dụng bổ can thận, dưỡng huyết bổ âm giải độc, nhuận tràng thông tiện. Trị can thận âm hư, huyết hư. Theo lý luận của y học cổ truyền, nếu thận tinh sung túc thì sự sinh trưởng phát dục của cơ thể được khôi phục và nâng cao nên rất thuận lợi cho việc sinh con.

3. Dưỡng gan

Hà thủ ô có chứa stilbene có tác dụng tăng cường thải độc gan và bảo vệ gan. Không những vậy, hà thủ ô cũng chứa một số thành phần giúp tăng cường chức năng gan. Các anthraquinone và polysacarit có trong hà thủ ô giúp bảo vệ gan bằng cách giảm viêm, ngăn ngừa quá trình oxy hóa chất béo và tăng tác dụng chống oxy hóa. Nhiều người vẫn sử dụng chế phẩm trà hà thủ ô giúp làm mát gan, thanh nhiệt và giải độc.

4. Ngăn ngừa ung thư

Theo các nghiên cứu, các thành phần trong củ hà thủ ô có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư và giúp ngăn ngừa các bệnh lý liên quan đến tế bào ung thư.

Theo đó, emodin và aloe - emodin trong loại củ này có thể ức chế sự phát triển của tế bào (bằng cách ức chế apoptosis) của tế bào ung thư cổ tử cung ở người, tế bào ung thư lưỡi, tế bào u nguyên bào thần kinh và tế bào u ác tính giúp ngăn ngừa ung thư, giảm sự tiến triển. Ngoài ra, emodin tăng cường khả năng kháng bệnh, hạn chế hình thành khối u mới hiệu quả.

2 loại cây khác cũng là “thần dược” cho đường huyết

Nhiều người thường chi tiền khủng để tìm mua các loại thuốc quý trên thế giới, mà không hề biết rằng xung quanh chúng ta cũng có nhiều loại “thuốc” vừa rẻ, vừa sở hữu nhiều công dụng chữa bệnh hiệu quả không kém. Dưới đây là 2 loại “thuốc” rất sẵn ở chợ Việt nhưng lại có công dụng hạ huyết áp hiệu quả mà bạn có thể tham khảo:

1. Quế

Quế là 1 trong 4 vị thuốc quý, tứ bảo của Đông y cùng với Sâm, Nhung, Phụ. Loại cây này không chỉ là loại gia vị mang lại sự hấp dẫn cho món ăn mà còn là vị thuốc quý mang lại nhiều lợi ích với sức khỏe, trong đó có hạ đường huyết.

Theo đó, quế có tác dụng làm tăng khả năng tiêu thụ đường trong các tế bào và góp phần điều hòa đường huyết, cải thiện độ nhạy insulin. Trong một số nghiên cứu, quế đã được chứng minh là giúp cải thiện việc kiểm soát lượng đường trong máu ở những người mắc bệnh đái tháo đường type 2.

2. Cam thảo

Trong Đông y, phần rễ và thân cây cam thảo thường được phơi khô để làm thuốc, có tác dụng hạ đường huyết nên dùng tốt cho người đái tháo đường typ II và xơ vữa động mạch do chứa các flavonoid.

Theo Hiệp hội Tiểu đường Hoa Kỳ, rễ của cam thảo có chứa amorfrutin được biết đến với đặc tính chống tiểu đường. Amorfrutin cũng có nhiều đặc tính chống viêm giúp ngăn ngừa các bệnh liên quan đến bệnh tiểu đường.

Cam thảo tính bình, được cho là an toàn với sức khỏe con người. Tuy nhiên nếu sử dụng đúng cách, dùng quá liều hoặc kết hợp không đúng sẽ gây những tác dụng phụ không mong muốn. Do đó, nếu muốn sử dụng loại thảo được này, bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ để đảm bảo an toàn cho sức khỏe gia đình.

