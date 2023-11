1 loại củ là 'nhân sâm' của mùa đông, có thể sử dụng như ‘thuốc’ chống ung thư tự nhiên: Rất sẵn ở chợ Việt

Củ cải trắng được coi là thực phẩm hàng đầu mang lại những lợi ích dinh dưỡng và sức khoẻ không thể bỏ qua trong thực đơn của bạn. Theo thuyết thực dưỡng Ấn Độ, loại củ này là một trong những “thực phẩm vàng” nắm bí quyết chữa bệnh và hồi phục sức khỏe hàng đầu.

Y học hiện đại đã chứng minh rằng cứ mỗi 100g củ cải trắng lại chứa 1,4g protid, 3,7g glucid, 1,5g xenluloza, 40mg canxi, 41mg photpho, 1,1mg sắt... cùng nhiều loại vitamin như vitamin C, B1, B2, PP. Với những dưỡng chất này, củ cải trắng không dừng lại là món ăn hàng ngày mà còn đóng vai trò trong việc bảo vệ sức khoẻ của bạn và gia đình.

Dưới đây là một số lợi ích của thực phẩm này:

1. Giảm nguy cơ mắc ung thư

Theo Sức khoẻ & Đời sống,củ cải chứa chất phytochemical và anthocyanins có tính chất chống ung thư. Ngoài ra, nó là một loại củ giàu vitamin C có tác dụng như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ để ngăn chặn các tổn hại các gốc tự do - DNA bên trong các tế bào, do đó giúp ngăn ngừa ung thư.

Một nghiên cứu do Nutrition Offers cho biết, xuất hiện các bằng chứng chứng tỏ chiết xuất từ rễ củ cải có thể tiêu diệt các tế bào ung thư bằng cách kích hoạt cơ chế tự hủy của loại tế bào ác tính này, đó là do có sự xuất hiện của isothiocyanates – chất được cho là không loại củ nào dồi dào bằng củ cải.

2. Điều chỉnh huyết áp

Đây là nguồn thực phẩm giàu kali giúp duy trì sự cân bằng natri-kali trong cơ thể, nhằm giữ cho huyết áp ổn định. Một nghiên cứu về dinh dưỡng và thực tiễn cho thấy lá củ cải có tác dụng “hạ huyết áp” ở những người bị tăng huyết áp đáng kể.

3. Tốt cho bệnh nhân tiểu đường

Insulin vốn là một hormone được tiết ra bởi tuyến tụy có vai trò trong việc hấp thu glucose. Bệnh nhân tiểu đường không thể hấp thụ insulin của cơ thể sản xuất hoặc không thể sản xuất ra insulin, củ cải có thể là một giải pháp. Ở những người mắc bệnh tiểu đường thường không được ăn nhiều thức ăn có đường hoặc tinh bột. Củ cải lại rất giàu chất xơ, và có chỉ số glycemic thấp, bệnh nhân tiểu đường có thể sử dụng củ cải vì nó không làm lượng đường trong máu tăng lên.

4. Phòng ngừa bệnh thiếu máu, tốt cho não bộ

Vitamin B12 tự nhiên trong củ cải trắng giúp thúc đẩy sự hấp thu sắt, tham gia vào việc tổng hợp tiểu phần hemoglobin trong máu. Lượng oxy hemoglobin tăng cao giúp bồi bổ thể lực, phòng ngừa thiếu máu.

Không chỉ vậy, một nghiên cứu tại Đại học Wake Forest chỉ ra lượng nitrat cao trong củ cải trắng có thể làm tăng lượng máu đến não, cải thiện chức năng tâm thần, tăng cường sức khỏe não bộ, thậm chí bảo vệ tế bào não trong nhiều năm.

5. Phòng chống cảm lạnh và ho

Củ cải trắng thường được ví là “nhân sâm mùa đông”. Bởi việc bổ sung thực phẩm này vào chế độ ăn uống hàng ngày là ý tưởng tốt để phòng tránh và cảm lạnh.

Đây là một trong các loại rau củ có thể chống sung huyết, hình thành các chất nhầy trong cổ họng của bạn. Ngoài ra, củ cải cũng giúp tăng cường khả năng miễn dịch, giữ cơ thể khỏi các bệnh nhiễm trùng dẫn đến cảm lạnh và ho.

6. Ngăn ngừa bệnh vàng da

Củ cải có hiệu quả trong việc kiểm soát bệnh vàng da, nó giúp điều chỉnh lượng bilirubin trong máu và làm tăng cung cấp oxy cho cơ thể. Đó là do củ cải giúp kiểm soát sự phá hủy hồng cầu làm bilirubin trong máu tăng cao - nguyên nhân chính gây bệnh vàng da.

7. Hỗ trợ giảm cân

Củ cải rất ít calo cộng thêm hàm lượng chất xơ cao làm người ăn cảm thấy no nhanh. Ví dụ 100g củ cải tươi chỉ chứa 16 calories do vậy bạn có thể thoải mái thưởng thức món củ cải vừa có lợi cho sức khỏe vừa giảm cân.

8. Giữ cho thận khoẻ mạnh

Đặc tính nổi trội nhất của củ cải là phòng chống các bệnh liên quan đến thận như viêm đường tiết niệu, bảo vệ thận. Các hợp chất diuretic tự nhiên của củ cải có tác dụng rất tốt để cải thiện sức khỏe của quả thận. Chúng đóng vai trò như một chất tẩy rửa tự nhiên giúp loại bỏ các độc tố khỏi cơ thể

(Tổng hợp)