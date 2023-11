Chùm ruột còn có tên khoa học là phyllanthus acidus, thuộc họ thầu dầu. Loại cây này xuất hiện tại nhiều nơi thuộc vùng nhiệt đới châu Á như Indonesia, Philippines, Malaysia, Ấn Độ và đảo Mangat. Ở Việt Nam, cây chùm ruột thường mọc hoang và được trồng ở miền Nam để ăn quả. Tại miền Bắc, một vài nhà cũng trồng loại cây này làm cảnh.

Quả chùm ruột mọc thành từng chùm theo các cành hoặc ngay trên thân. Loại quả này có màu xanh non hoặc vàng nhạt, đường kính khoảng 5mm, rất giàu dinh dưỡng. Trung bình trong mỗi quả chùm ruột sẽ chứa các chất như protid (0,73 - 0,9%), nước (89 - 91%), gluxit (5,89 - 7,2%), liptit (0,61 - 0,76%), axit axetic tạo độ chua (khoảng 1,7%), chất xơ, vitamin C (40%) giúp thanh nhiệt.

Không chỉ là món ăn vặt có vị chua ngọt thơm ngon, quả chùm ruột còn là vị thuốc trong Đông y thường được sử dụng để điều trị một số bệnh rất hiệu quả.

1. Bổ gan





Quả chùm ruột có vị chua ngọt, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, bổ gan, giúp cải thiện chức năng gan. Theo đó, các chất chống oxy hóa có trong loại quả này có tác dụng hỗ trợ chức năng gan, hỗ trợ trong điều trị bệnh xơ gan rất hiệu quả.

Không chỉ quả chùm ruột, Tạp chí Y học nhiệt đới Châu Á Thái Bình Dương (Asian Pacific Journal of Tropical Medicine) còn cho biết lá của cây chùm ruột còn được sử dụng làm bài thuốc bảo vệ gan khỏi ảnh hưởng của hoạt chất paracetamol trong những trường hợp lạm dụng quá liều.

2. Kháng viêm

Theo ghi nhận của Tạp chí Y sinh nhiệt đới Châu Á Thái Bình Dương (Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine), chùm ruột có tác dụng kháng viêm, giảm đau vì trong loại cây này rất giàu chất chống oxy hóa.

3. Giúp xương chắc khỏe



Quả chùm ruột cũng là một loại quả rất tốt cho hệ xương khớp. Theo đó, canxi và sắt chứa trong loại quả này có khả năng nuôi dưỡng hệ xương chắc khỏe và không bị xốp, từ đó ngăn ngừa tình trạng loãng xương.

4. Điều trị táo bón

Theo Health Benefits Times, quả chùm ruột rất có lợi trong việc điều trị táo bón. Vì chứa nhiều vitamin C, quả chùm ruột sẽ giúp tiêu hóa tốt và khắc phục tình trạng táo bón. Ngoài ra, loại quả này cũng rất thích hợp để làm sạch đường ruột.

Quả chùm ruột tuy rất tốt cho cơ thể, song người mắc bệnh gout và sỏi thận không được ăn loại trái này vì nó rất giàu acid oxalic, có thể khiến bệnh tình trở nên nghiêm trọng hơn.

3 loại quả khác nên bổ sung thường xuyên để gan khỏe hơn

1. Quả lựu

Lựu không chỉ thơm ngon mà còn là chuyên gia trong việc bảo vệ gan. Theo đó, loại quả này chứa một lượng lớn axit hữu cơ, đường, protein, chất béo, vitamin và khoáng chất, rất thích hợp cho những bệnh nhân viêm gan. Một nghiên cứu cho thấy sử dụng một lượng nhất định quả lựu có thể ngăn chặn được những hư tổn của gan và bảo vệ cơ quan này khỏi những độc tố mà cơ thể hằng ngày vẫn hấp thu và giúp phục hồi sau khi bị hư tổn.

2. Quả nho



Nho chứa một lượng lớn vitamin C, tiêu thụ vừa phải có thể nâng cao khả năng trao đổi chất của gan. Điều quan trọng nhất là nho có chứa một số hoạt chất tự nhiên có tác dụng bảo vệ gan khá hiệu quả. Ngoài ra, các polyphenol (chẳng hạn như anthocyanin) có trong nho là "chất tẩy" gốc tự do tự nhiên, có hoạt tính chống oxy hóa mạnh. Chất này có thể điều chỉnh hiệu quả chức năng tế bào gan, chống lại hoặc làm giảm sự tấn công, tổn hại của tế bào gan bởi các gốc tự do.

3. Đu đủ

Đu đủ là loại thực phẩm vàng tuyệt hảo dành cho gan. Các lợi ích mà đu đủ mang đến cho lá gan có thể kể đến như: tăng sức đề kháng của gan và cơ thể, tăng cường chức năng giải độc gan và giúp các tế bào gan ổn định, tăng trưởng tốt hơn. Đặc biệt hàm lượng vitamin C dồi dào trong đu đủ sẽ khiến trong gan nhanh chóng lành lặn nếu có các vị trí bị tổn thương. Ngoài ra, đu đủ chín còn có thể hỗ trợ chữa bệnh gan nhiễm mỡ ở những người thừa cân, béo phì khá tốt vì nó giúp tỷ lệ mỡ giảm xuống ở mức thấp nhất.

(Tổng hợp)