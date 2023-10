1 loại quả có vị chua chát là “thuốc chống ung thư tự nhiên”, hạ đường huyết hiệu quả: Rất sẵn ở Việt Nam

Táo mèo là loại quả “đặc sản” có nhiều ở các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta. Loại quả này có hình cầu hoặc hình trứng với đường kính khoảng từ 2 – 3cm. Vì có vị chua và chát nhưng vẫn rất thanh dịu nên táo mèo còn được coi món ăn vặt quen thuộc của nhiều người.

Dẫu vậy, nếu tìm hiểu kỹ hơn về loại quả này, bạn sẽ phải bất ngờ vì những công dụng của nó đối với sức khỏe. Có lẽ cũng vì thế mà táo mèo còn được xem là vị thuốc quý của vùng Tây Bắc với những lợi ích nổi bật sau:

1. Ngăn ngừa ung thư

Táo mèo khi ăn tươi sẽ có tác dụng làm giảm đáng kể bệnh ung thư. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các hợp chất phenolic cùng với các thành phần khác của các chất chuyển hóa thứ cấp trong táo mèo hoạt động như một nguồn chất chống oxy hóa nổi bật. Đặc biệt, loại quả này có chứa hàm lượng cao hợp chất hóa học flavonoid có tác dụng chống oxy hóa. Bên cạnh sự hấp thụ vitamin C, nó cũng giúp hệ miễn dịch, ngăn ngừa và đảo ngược mất cân bằng oxy hóa (hay còn gọi là stress oxi hoá) là yếu tố then chốt giải thích tại sao flavonoid lại giúp ngăn ngừa và chữa bệnh ung thư.

2. Hạ đường huyết

Không chỉ giúp ngăn ngừa ung thư, táo mèo còn là loại quả giúp kiểm soát đường huyết hiệu quả. Theo phân tích của TS. Lương Y Phùng Tuấn Giang - Chủ tịch Viện nghiên cứu phát triển y dược cổ truyền Việt Nam, táo mèo có nguồn khoáng chất và vitamin quan trọng, các hợp chất tự nhiên chiết xuất từ quả táo mèo chứa polyphenol, đặc biệt là các alkaloid và flavonoid có đặc tính chống tăng đường huyết và chống tăng lipid máu.

3. Hỗ trợ điều trị bệnh tim và rối loạn tuần hoàn máu

Trong Tây y, lá, quả, hoa của táo mèo đều có tác dụng tích cực với bệnh tuần hoàn mạch máu, giảm đau, an thần. Một nghiên cứu ở Đức chứng minh rằng bioflavonoid trong táo mèo có tác dụng làm giãn mạch vành, tăng lưu lượng máu đến tim, ngăn ngừa thoái hóa mạch máu, cải thiện nhịp tim và hạ huyết áp. Do đó, nếu là người có trái tim không thực sự khỏe mạnh, bạn có thể cân nhắc bổ sung thức quả này để “nuôi dưỡng” trái tim mỗi ngày.

4. Hạ mỡ máu

Một tác dụng khác của táo mèo là làm giảm mỡ máu rõ rệt do cơ chế tăng bài tiết dịch mật qua đó tăng nhanh thải trừ cholesterol. Từ đó giảm được các mỡ xấu LDL - cholesterol, và tăng lượng mỡ tốt HDL - Cholesterol, giảm lắng đọng cholesterol thành mạch.

2 loại quả khác cũng là “khắc tinh” của ung thư, hạ đường huyết hiệu quả

Nếu không thích hương vị của quả táo mèo, bạn vẫn có thể lựa chọn những loại quả có tác dụng chống ung thư và hạ đường huyết hiệu quả dưới đây:

1. Me rừng

Theo các nghiên cứu, chất xơ dồi dào trong loại quả này giúp làm chậm tốc độ hấp thụ đường của cơ thể, nhờ đó có thể giúp kiểm soát hiệu quả lượng đường trong máu.

Không những thế, me rừng còn có tác dụng chống ung thư mạnh mẽ khi vừa có hàm lượng vitamin C dồi dào, vừa có hàm lượng chất chống oxy hóa cao nhất trong làng hoa quả. Đây là 2 chất có khả năng chống ung thư hiệu quả.

Ngoài ra, theo trang Pharmeasy.in, nhiều nghiên cứu đã xác định rằng việc tiêu thụ chiết xuất me rừng có khả năng ngăn chặn quá trình sản sinh ung thư theo cơ chế làm giảm kích hoạt tế bào tiền viêm. Các loại ung thư bắt nguồn từ quá trình viêm mãn tính thúc đẩy sự thay đổi ở cấp độ tế bào. Các chất dinh dưỡng và các enzym khác nhau trong chiết xuất me rừng giúp giảm phản ứng viêm tế bào, do tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ của nó.

2. Đu đủ

Đu đủ là loại trái cây phổ biến và rẻ tiền nhưng rất giàu dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe. Nghiên cứu cho thấy chất chống oxy hóa Lycopene có trong quả đu đủ có thể làm giảm nguy cơ ung thư và có lợi cho người đang điều trị ung thư.



Bên cạnh đó, một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng đu đủ có tác dụng hạ đường huyết trong cơ thể, làm giảm lượng đường trong máu. Đu đủ có chỉ số đường huyết thấp, có thể giải phóng đường tự nhiên một cách từ từ và không làm tăng hàm lượng đường huyết.

(Tổng hợp)