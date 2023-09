Me rừng còn có tên gọi khác là chùm ruột núi, là thứ quả mọc dại phổ biến tại vùng rừng núi Tây Bắc nước ta. Loại quả này có dạng hình cầu màu xanh vàng nhạt, vị chua và đắng nhẹ, thường được dùng để chế biến món ăn vặt vô cùng hấp dẫn.

Không chỉ là món ăn thơm ngon, me rừng còn được ví như “kim cương xanh” của núi rừng với nguồn dinh dưỡng dồi dào, có lợi cho sức khỏe. Theo Tây y, me rừng là một loại quả rất giàu vitamin và khoáng chất như chất xơ, vitamin C, crom, tanin… và nhiều loại acid đa dạng như acid Gallic, acid phyllemblic, emblicol….

Không chỉ là món ăn vặt quen thuộc của rất nhiều người, quả me rừng cũng là loại dược liệu trong nhiều bài thuốc chữa bệnh hữu ích. Dưới đây là những công dụng đặc biệt của loại quả này với sức khỏe:

1. Chống ung thư

Theo các nghiên cứu, me rừng vừa có hàm lượng vitamin C dồi dào, vừa có hàm lượng chất chống oxy hóa cao nhất trong làng hoa quả. Đây là 2 chất có khả năng chống ung thư mạnh mẽ nên me rừng còn được một nghiên cứu trên Tạp chí Phòng chống Ung thư Châu Âu đã gọi là "loại quả mọng thần kỳ để điều trị và ngăn ngừa ung thư".

Theo trang Pharmeasy.in, nhiều nghiên cứu đã xác định rằng việc tiêu thụ chiết xuất me rừng có khả năng ngăn chặn quá trình sản sinh ung thư theo cơ chế làm giảm kích hoạt tế bào tiền viêm. Các loại ung thư bắt nguồn từ quá trình viêm mãn tính thúc đẩy sự thay đổi ở cấp độ tế bào. Các chất dinh dưỡng và các enzym khác nhau trong chiết xuất me rừng giúp giảm phản ứng viêm tế bào, do tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ của nó.

2. Kiểm soát bệnh tiểu đường

Chất xơ dồi dào trong me rừng giúp làm chậm tốc độ hấp thụ đường của cơ thể. Điều này có thể giúp kiểm soát hiệu quả lượng đường trong máu.

3. Giúp tiêu hóa tốt hơn

Chất xơ trong quả me rừng giúp cơ thể điều chỉnh nhu động ruột và có thể giúp giảm các triệu chứng do các tình trạng như hội chứng ruột kích thích. Từ đó có tác dụng bảo vệ dạ dày, giữ cho hệ tiêu hóa hoạt động bình thường và đồng thời ngăn ngừa các vấn đề như viêm loét dạ dày. Ngoài ra me rừng còn làm giảm các triệu chứng ợ nóng, chướng bụng, đầy hơi,…

4. Tăng cường miễn dịch

Một khẩu phần 100g quả amla (khoảng nửa cốc) cung cấp 300mg vitamin C — nhiều hơn gấp đôi giá trị khuyến nghị hàng ngày cho người lớn. Bạn cũng sẽ tìm thấy một lượng đáng kể các polyphenol, alkaloid và flavonoid. Amla có đặc tính kháng khuẩn và chống viêm.

5. Tốt cho não bộ

Các chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa trong quả me rừng có thể mang lại lợi ích cho trí nhớ bằng cách chống lại các gốc tự do có thể tấn công và làm hỏng các tế bào não. Ngoài ra, nồng độ Vitamin C cao giúp cơ thể sản xuất norepinephrine - một chất dẫn truyền thần kinh được cho là cải thiện chức năng não ở những người mắc chứng mất trí nhớ.

Cẩn thận với 2 loại quả kích thích tế bào ung thư

Bên cạnh những loại quả bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe như me rừng, vẫn có những những loại trái cây lại mang theo mầm mống gây nên bệnh ung thư mà mọi người nên cẩn thận khi ăn uống. Dưới đây là 2 loại quả như thế:

1. Trái hồng

Hồng là loại trái cây có giá trị dinh dưỡng cao, rất tốt cho sức khỏe. Không chỉ giàu sắt có tác dụng thúc đẩy quá trình sản xuất máu tươi trong cơ thể, tránh tình trạng thiếu máu, trong quả hồng có một số chất có tính axit có tác dụng tăng cường độ đàn hồi của mạch máu và thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong máu.

Ngoài ra, hồng còn chứa rất nhiều chất chống oxy hóa giúp kéo dài chu kỳ sống của tế bào và trì hoãn sự lão hóa của cơ thể.

Tuy nhiên, tanin và pectin có trong loại quả này là những chất làm săn niêm mạc ruột, ảnh hưởng nhu động ruột. Ăn lúc đói dễ khiến đầy bụng, khó tiêu, buồn nôn, nôn mửa, nặng thì có thể dẫn đến tắc ruột.

Hơn nữa, giới hạn độ chín của quả hồng rất khó phân biệt, quả hồng chưa chín có chứa một thành phần độc hại là solanin, khi ăn vào sẽ dễ làm tăng áp lực cho thận và gan. Vì vậy, chỉ nên ăn hồng vào lúc no và chỉ nên ăn trái chín - không ăn trái xanh.

2. Chuối chín ép

Chuối chứa nhiều chất xơ có tác dụng thúc đẩy tiêu hóa, ngừa táo bón, và là một trong những lựa chọn đầu tiên để giảm cân. Tuy nhiên, chuối không phải là loại quả dễ bảo quản. Đôi khi chúng ta sẽ gặp phải hiện tượng chuối mua về không kịp ăn chuyển sang màu đen.

Hơn nữa, đây cũng là loại quả dễ dập nát, để vận chuyển dễ dàng thì người bán thường hái chuối khi còn xanh sau đó ngâm chúng trong hóa chất để kích chín. Chất bảo quản có thể chứa formaldehyde để trái chín đều, tươi lâu nhưng nếu ăn vào cơ thể thì rất nguy hiểm, có thể gây ung thư.

Nếu chuối bạn mua thấy có màu sắc khác lạ thì không nên ăn nhiều dẫn đến hình thành các tế bào ung thư.

