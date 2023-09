Loại cây cực quý là “thuốc chống ung thư tự nhiên”, hạ đường huyết hiệu quả: Rất sẵn ở Việt Nam

Quế là 1 trong 4 vị thuốc quý, tứ bảo của Đông y cùng với Sâm, Nhung, Phụ. Loại cây này không chỉ là loại gia vị mang lại sự hấp dẫn cho món ăn mà còn là vị thuốc quý mang lại nhiều lợi ích với sức khỏe. Dưới đây là một số công dụng phổ biến của vỏ quế:

1. Ngăn ngừa ung thư

Nghiên cứu được công bố bởi Bộ Nông Nghiệp Mỹ cho thấy quế có tác dụng khống chế sự sinh sôi của các tế bào ung thư bạch cầu. Ngoài ra,cinnamaldehyde trong quế giúp ngăn chặn đại tràng khỏi tác hại của các gốc tự do, giảm nguy cơ ung thư ruột kết. Một số hợp chất của quế cũng được chiết xuất để điều chế thuốc chống ung thư.

2. Kiểm soát lượng đường trong máu

Quế có tác dụng làm tăng khả năng tiêu thụ đường trong các tế bào và góp phần điều hòa đường huyết, cải thiện độ nhạy insulin. Trong một số nghiên cứu, quế đã được chứng minh là giúp cải thiện việc kiểm soát lượng đường trong máu ở những người mắc bệnh đái tháo đường type 2.

3. Chống lão hóa

Quế nổi tiếng với đặc tính chống lão hóa do chứa nhiều chất chống oxy hóa, đặc biệt là tanin. Những chất này giúp cơ thể chống lại các gốc tự do gây ra sự lão hóa của tế bào như ô nhiễm.

4. Tăng cường hiệu suất cho não

Các nghiên cứu của Trung tâm Healthspan (Anh) đã nêu bật tiềm năng của quế trong việc ngăn ngừa và điều trị bệnh Alzheimer. Nguyên liệu này được cho là làm tăng sản xuất natri benzoat trong não, một hợp chất tác động trực tiếp lên vùng hải mã, khu vực cần thiết cho trí nhớ và học tập.

5. Làm ấm cơ thể

Vào mùa đông, quế giúp chúng ta chống lại cái giá lạnh của thời tiết hiệu quả khi làm tăng nhiệt độ cơ thể nhanh chóng.

6. Tăng trí nhớ

Quế giúp cải thiện khả năng nhận thức và gia tăng trí nhớ của não bộ.

3 thực phẩm cũng là khắc tinh của ung thư, “thần dược” hạ đường huyết

Nhiều người thường chi tiền khủng để tìm mua các loại thuốc quý trên thế giới, mà không hề biết rằng xung quanh chúng ta cũng có nhiều loại “thuốc” vừa rẻ, vừa sở hữu nhiều công dụng chữa bệnh hiệu quả không kém. Dưới đây là 3 thực phẩm có công dụng ngăn ngừa ung thư, hạ huyết áp hiệu quả mà bạn có thể tham khảo:

1. Hạt sen

Không chỉ là một món ăn vô cùng thơm ngon và bổ dưỡng, hạt sen còn là một vị thuốc quý, rất tốt cho sức khỏe con người. Ngoài công dụng an thần, thư giãn đầu óc, giúp ngủ sâu như nhiều người đã biết, hạt sen còn có thể giúp ức chế các tế bào ung thư hiệu quả.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng việc thường xuyên dùng tâm sen có thể hỗ trợ chữa bệnh ung thư phổi vì có chứa hoạt chất neferine giúp ức chế tế bào ung thư lây lan rộng. Trong hạt sen chứa một loại chất đặc biệt có tác dụng khống chế ung thư mũi, họng, ung thư tử cung, người bị ung thư phổi nhiệt thấp, ho khan đều nên ăn nhiều hạt sen.

Ngoài ra, do chứa nhiều protein, chất xơ và carbohydrate phức tạp tốt cho cơ thể, hạt sen có chỉ số đường huyết thực phẩm (GI) khá thấp. Trên thực tế, chỉ số GI của hạt sen còn thấp hơn nhiều so với gạo, bánh mì… Đây là lý do ăn hạt sen có thể giúp kiểm soát đường huyết cho người bệnh đái tháo đường.

2. Quả la hán

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng mogrosides với đặc tính chống oxy hóa trong quả la hán có khả năng ức chế sự sinh sôi của các khối u, ngăn chặn tế bào ung thư di căn nhờ vào cơ chế giảm lượng tổn thương DNA bởi các gốc tự do bằng cách tối ưu hóa các hệ thống chống oxy hóa trong cơ thể.

Bên cạnh đó, dù người bệnh ung thư cần kiêng đường nhưng chất ngọt trong quả la hán là đường tự nhiên nên không làm cho các khối u phát triển phức tạp như các loại đường nhân tạo. Do đó, việc sử dụng loại quả này rất có lợi cho việc ngăn ngừa ung thư và điều trị ung thư.

3. Quả đu đủ

Đu đủ là loại trái cây phổ biến và rẻ tiền nhưng rất giàu dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe. Nghiên cứu cho thấy chất chống oxy hóa Lycopene có trong quả đu đủ có thể làm giảm nguy cơ ung thư và có lợi cho người đang điều trị ung thư.

Bên cạnh đó, một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng đu đủ có tác dụng hạ đường huyết trong cơ thể, làm giảm lượng đường trong máu. Đu đủ có chỉ số đường huyết thấp, có thể giải phóng đường tự nhiên một cách từ từ và không làm tăng hàm lượng đường huyết.

(Tổng hợp)