1 loại thực phẩm ví là "vua của các loại rau", có thể phòng chống ung thư: Rất sẵn ở chợ Việt

Nấm hương hay còn gọi là nấm đông cô, là một trong những loại nấm ăn phổ biến có nguồn gốc từ Đông Á, được trồng và tiêu thụ ở nhiều nước Đông Á. Trong các Y thư cổ, nấm hương được mệnh danh là "vua của các loài rau" hay "hoàng hậu thực vật". Loại thực phẩm này có tính bình, vị ngọt, không độc, lợi về các kinh tì, vị phế.



Nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh được nấm hương mang lại nhiều lợi ích cho sức khoẻ người sử dụng. Dưới đây là một số ví dụ:

Ngăn ngừa ung thư

Nấm hương có khả năng tiêu diệt các tế bào ung thư nhờ vào đặc tính điều hòa miễn dịch. Ngoài ra, chất Lentinan có trong nấm sẽ có tác dụng ngăn ngừa, kìm hãm để làm chậm quá trình phát triển của tế bào ung thư.

Ngoài ra, các nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng nấm hương có thể ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư bạch cầu, ung thư da và ung thư tuyến tiền liệt.

Bổ sung nấm hương vào bữa ăn là một liệu pháp có hiệu quả cao cho các bệnh nhân ung thư.

Giảm mỡ máu

Trong nấm hương có một loại nucleic acid (chất dẫn xuất của adenine), có tác dụng đặc thù làm giảm mỡ máu. Chất này còn có tác dụng ức chế không cho cholesterol trong huyết thanh và trong gan tăng cao, lại có khả năng chống xơ cứng động mạch, còn có tác dụng giảm huyết áp.

Kết quả nghiên cứu lâm sàng cho thấy, người bị tăng lipid máu, xơ vữa động mạch, đái tháo đường và tăng huyết áp, liên tục sử dụng chất lentysin chiết xuất từ nấm hương, với liều 300mg/ngày, sau 15 tuần lượng triglyceride, phosphoric acid, tổng lượng lipid, cũng như lượng chất béo tự do đều giảm.

Tăng cường sức khỏe não bộ

Tất cả chúng ta đều muốn duy trì sự sắc bén khi già đi, nhưng 12 -18% những người từ 60 tuổi trở lên bị suy giảm nhận thức nhẹ (MCI), một tình trạng đôi khi là tiền thân của bệnh Alzheimer và ảnh hưởng đến trí nhớ, kỹ năng tư duy và khả năng phán đoán.

Trong một nghiên cứu ở người lớn từ 60 tuổi trở lên ở Singapore, những người cho biết tiêu thụ nhiều hơn 2 khẩu phần nấm mỗi tuần có tỷ lệ mắc MCI thấp hơn 57% so với những người ăn nấm ít hơn một lần một tuần, theo một nghiên cứu công bố tháng 3/2021 đăng tải trên tạp chí bệnh Alzheimer (trong nghiên cứu sử dụng nấm vàng, sò, nấm hương, nút trắng, khô và nấm đóng hộp).

Các nhà nghiên cứu cho rằng, ergothioneine có trong nấm không chỉ là chất chống oxy hóa mà còn có đặc tính chống viêm, cả hai đều có thể bảo vệ chống lại các tổn thương tế bào thần kinh.

Hỗ trợ giảm cân

Nấm thường được đưa vào thực đơn quản lý cân nặng do hàm lượng carbohydrate và calo thấp. Một đánh giá được công bố vào năm 2008 đã nghiên cứu tác động của việc thay thế nấm cho thực phẩm có hàm lượng calo cao hơn - cụ thể là thịt bò, trong can thiệp chế độ ăn uống 4 ngày đối với người lớn thừa cân hoặc béo phì. Trong khi khối lượng thức ăn tương đương nhau, hàm lượng năng lượng của bữa trưa gồm thịt và nấm lại khác nhau (783 calo so với 339 calo). Với lượng chất xơ phong phú, ăn nấm sẽ tạo cảm giác no lâu và ít calo hơn ăn thịt. Do đó hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Giúp xương chắc khoẻ

Nấm hương tốt cho xương nhờ vào nguồn vitamin D dồi dào. Hàm lượng vitamin D này làm tăng quá trình hấp thu canxi.

Mặt khác, vitamin D2 và canxi thu được từ nấm đông cô có thể cải thiện mật độ khoáng của xương nhờ đó mà xương chắc khỏe hơn. Đặc biệt, nấm hương rất tốt cho việc phòng và chống lại bệnh còi xương ở trẻ nhỏ.

Lưu ý khi sử dụng nấm hương

Nấm hương an toàn tuyệt đối khi được nấu chín. Tuy vậy, nó có thể gây ra một số phản ứng phụ không mong muốn:

- Có thể không an toàn nếu ăn nấm chưa nấu chín;

- Có thể gây khó chịu cho dạ dày, sưng da (viêm) và bất thường về máu;

- Có thể gây tăng nhạy cảm với ánh nắng mặt trời, phản ứng dị ứng trên da, các vấn đề về hô hấp.

- Với người mang thai và cho con bú: Hiện chưa có đủ thông tin đáng tin cậy để biết nấm hương có an toàn khi sử dụng trong lúc mang thai hoặc cho con bú hay không. Bạn cần giữ an toàn, sử dụng nấm với lượng hợp lý.

- Với các bệnh tự miễn như bệnh đa xơ cứng, lupus ban đỏ hệ thống, viêm khớp dạng thấp hoặc các tình trạng khác: Nấm hương có thể khiến hệ thống miễn dịch hoạt động nhiều hơn. Điều này có thể làm gia tăng triệu chứng của các bệnh trên. Vì vậy, nếu bạn gặp phải những tình trạng này, nên tránh sử dụng nấm hương.

Tổng hợp