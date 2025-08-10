Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

1 năm vận hành, Metro Nhổn - ga Hà Nội vận chuyển trên 6,4 triệu lượt hành khách

10-08-2025 - 14:56 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông thành phố Hà Nội (Tramoc) cho biết, sau 1 năm vận hành đoạn trên cao, tuyến đường sắt đô thị (metro) Nhổn - ga Hà Nội đã phục vụ trên 6,4 triệu lượt hành khác.

Cụ thể, sau 1 năm vận hành thương mại (từ 8/8/2024), tuyến đường sắt đô thị số 3.1 đoạn trên cao Nhổn Cầu Giấy đã thực hiện hơn 7.600 lượt tàu chở khách, phục vụ trên 6,4 triệu lượt hành khách, bình quân mỗi ngày đón từ 19.000 đến 21.000 lượt khách. Tỷ lệ chạy tàu đúng giờ duy trì ở mức trên 99%.

“Những con số này cho thấy tuyến đường sắt đô thị số 3.1 đoạn trên cao Nhổn - Cầu Giấy không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại nhanh chóng, thuận tiện của người dân, mà còn dần hình thành thói quen sử dụng phương tiện công cộng hiện đại, góp phần xây dựng hình ảnh một Thủ đô văn minh, xanh và bền vững” - đại diện Tramoc đánh giá.

Dự án đường sắt đô thị đoạn Nhổn - ga Hà Nội có tổng mức đầu tư hơn 30.000 tỷ đồng. Dự án có chiều dài 12,5 km, trong đó đoạn đi trên cao (Nhổn - Cầu Giấy) dài 8,5 km và đoạn đi ngầm (Cầu Giấy - ga Hà Nội) dài hơn 4 km.

1 năm vận hành, Metro Nhổn - ga Hà Nội vận chuyển trên 6,4 triệu lượt hành khách- Ảnh 1.

Hành khách đi metro Nhổn - ga Hà Nội đoạn trên cao.

Công trình được khởi công năm 2010; đoạn đi trên cao của dự án đã vận hành thương mại từ ngày 8/8/2024; đoạn đi ngầm đang thi công và có kế hoạch hoàn thành vào năm 2027. Đây là tuyến metro thứ hai của Thủ đô sau Cát Linh – Hà Đông đưa vào vận hành năm 2021.

Theo Tramoc, dọc tuyến trên cao đoạn Nhổn – Cầu Giấy có 8 ga trên cao với 36 tuyến buýt kết nối. Tại điểm trung chuyển ga Cầu Giấy, mạng lưới xe buýt được tăng cường năng lực vận chuyển hơn 6.000 hành khách/giờ/hướng, đáp ứng giải tỏa được toàn bộ hành khách trong giờ cao điểm.

Theo Anh Trọng

Tiền Phong

Từ Khóa:
metro, hà nội

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
GDP quý 2 của nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á tăng trưởng cao nhất trong vòng 2 năm, cao hay thấp so với Việt Nam?

GDP quý 2 của nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á tăng trưởng cao nhất trong vòng 2 năm, cao hay thấp so với Việt Nam? Nổi bật

Nghỉ hưu năm 2025, đóng BHXH đủ 24 năm, lương hưu mỗi tháng được nhận bao nhiêu?

Nghỉ hưu năm 2025, đóng BHXH đủ 24 năm, lương hưu mỗi tháng được nhận bao nhiêu? Nổi bật

Thủ tướng: Bảo đảm đủ điện cho tăng trưởng 2 con số và tránh các cú sốc về giá

Thủ tướng: Bảo đảm đủ điện cho tăng trưởng 2 con số và tránh các cú sốc về giá

14:51 , 10/08/2025
Cận cảnh dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 sau hơn 3 năm khởi công

Cận cảnh dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 sau hơn 3 năm khởi công

14:15 , 10/08/2025
Khu công nghiệp xanh hơn 3.000 tỷ ở Tây Ninh sau sáp nhập

Khu công nghiệp xanh hơn 3.000 tỷ ở Tây Ninh sau sáp nhập

13:31 , 10/08/2025
Tỉnh lộ huyết mạch nối cao tốc ở Huế 'nát như tương': Chi hơn 71 tỷ khắc phục

Tỉnh lộ huyết mạch nối cao tốc ở Huế 'nát như tương': Chi hơn 71 tỷ khắc phục

11:29 , 10/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên