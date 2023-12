1 ngày trước thềm hôn lễ, Diễm My 9X tung bộ ảnh cưới đơn giản nhưng ngập "cẩu lương" bên chồng doanh nhân

Sau lễ ăn hỏi, đám cưới của nữ diễn viên Diễm My 9X sẽ diễn ra tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng ở TP.HCM vào hôm 21/12. Trước thềm lên xe hoa, cô dâu tung loạt ảnh cưới xịn xò bên chú rể doanh nhân. Diễm My 9X tiếp tục ghi điểm vì chọn phong cách váy cưới và trang điểm nhẹ nhàng, tinh tế để tôn lên nét sang trọng của cô dâu mới.

Chỉ với những cách tạo dáng đơn giản nhưng vợ chồng Diễm My 9X khiến ai nhìn cũng phải trầm trồ vì đẹp đôi. Dù không hoạt động showbiz nhưng doanh nhân Vinh Nguyễn rất tự tin trước ống kính, anh thoải mái nắm tay và phối hợp tạo dáng cùng bà xã. Đặc biệt nhất, khoảnh khắc Diễm My 9x tựa đầu vào vai Vinh Nguyễn nhận về nhiều lượt tương tác, "thả tim" vì cả hai trông rất hạnh phúc.

Ánh mắt Diễm My 9X thể hiện niềm hạnh phúc của cô dâu mới

Diễm My và Vinh Nguyễn được nhận xét có tướng phu thê, đặc biệt là khuôn miệng cười giống nhau

Cặp đôi siết chặt tay đầy tình cảm trước thềm lễ cưới

Những bộ váy cưới được Diễm My 9X lựa chọn rất đơn giản, nhẹ nhàng như tính cách cô dâu

Cặp đôi còn cùng nhau pha trò khi chụp ảnh cưới

Chia sẻ về chuyện tình với chồng doanh nhân, Diễm My 9X nói: "Lúc đầu quen Vinh thì mọi người xung quanh My lo lắng vì Vinh còn trẻ quá, quen nhau 1 năm rồi mới biết Vinh nhỏ hơn mình 1 tuổi. Nên lúc mới quen thì mọi người cũng lo lắng, cho rằng My nên tìm người trưởng thành hơn để dẫn dắt My, cho My bớt lo toan về mọi thứ. Nói chung hai đứa vượt qua những lời phản đối xung quanh, không phải từ gia đình Vinh mà là từ bạn bè. Nhưng My lại là người sống cảm xúc, khi quen Vinh thì My lại không tính toán cho điều gì cả.

Khi bên nhau thời gian rồi thì My nhận thấy Vinh là người cho mình cảm giác rất khác. Vinh đến và kiên nhẫn với My, hai đứa cũng trải qua nhiều sóng gió, có khoảng thời gian gay gắt với nhau nhưng Vinh vẫn luôn ở đó. My là người có nhiều khiếm khuyết lắm nhưng Vinh kiên nhẫn ở bên.

Trước đây My suy nghĩ có thể mình không kết hôn và cảm thấy lo lắng nếu một ngày nào đó mình mặc chiếc váy cưới sẽ như thế nào. Bởi vì gia đình của My không hạnh phúc và xung quanh mình có nhiều trường hợp tan vỡ, cho nên My không tin vào hôn nhân và tình yêu lắm. My có hơi bảo thủ và cách nhìn khá tiêu cực về hôn nhân. Nhưng khi mặc chiếc áo dài làm cô dâu, My lại có cảm giác hoàn toàn khác, mình rất thoải mái, nhẹ nhàng và cảm thấy giống như chân mình đã cắm rễ. Lý do chính là mình đã gặp đúng người".