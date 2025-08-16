1 người đàn ông trả lời câu hỏi: Tại sao giới đi Rolls-Royce sẽ không cưới hot girl mạng đẹp, giàu, giỏi?

Dù netizen vẫn được chứng kiến những mối tình đại gia - hot girl nhưng kết hôn lại là chuyện khác, hiếm khi thấy người giàu thực sự lấy người nổi tiếng trên MXH. Sự thật đằng sau điều này là gì?

Trên MXH Trung Quốc từng có một topic được thảo luận sôi nổi thế này: Phú nhị đại sẽ không bao giờ cưới hot girl mạng!

Một cô gái trẻ đã đăng bài trong group chơi xe Rolls-Royce như sau: “Tôi 25 tuổi, tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, sở hữu ngoại hình cân đối và sở hữu hàng triệu người theo dõi trên MXH. Nhờ đó tôi cũng có thu nhập tốt hơn so với bạn bè đồng trang lứa.

Hàng ngày có vô số người hâm mộ theo đuổi tôi, nhưng tôi biết rất rõ rằng có rất ít người trong số họ thực sự giàu có. Trong khi đó tôi khao khát tự do tài chính và hy vọng tìm được một người chồng kiếm được hàng chục triệu NDT mỗi năm. Vì vậy tôi muốn hỏi những người đi xe Rolls-Royce, các anh đã kết hôn chưa? Và tôi tò mò rằng làm sao có thể kết hôn với một người đàn ông giàu có như các anh?”.

(Ảnh minh họa)

Phía dưới bài đăng này, một người đàn ông đang sở hữu xe Rolls-Royce đã trả lời khá thẳng thắn. Anh này cho biết đã đọc câu hỏi của cô với sự hứng thú. Bản thân anh có xe Rolls-Royce (và vài chiếc xe khác), có thu nhập hàng chục triệu NDT (10 triệu NDT tương đương 36,6 tỷ đồng) nên hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn bạn đời của cô gái. Tuy nhiên, theo anh, xét về mặt kinh doanh, việc kết hôn với hot girl như cô gái là một quyết định rủi ro.

“Mặc dù bạn vô cùng xinh đẹp nhưng xét cho cùng, cuộc hôn nhân đó chỉ là một sự trao đổi đơn giản giữa tiền bạc và sắc đẹp. Theo thời gian, nhan sắc của bạn sẽ phai tàn, trong khi tài sản của tôi có thể ngày càng tăng lên.” - người đàn ông nói.

Một người khác cũng đồng tình với quan điểm này: “Bây giờ bạn 25 tuổi, dù có thể duy trì gương mặt xinh đẹp, vóc dáng thon gọn trong 5 - 10 năm tới nhưng chắc chắn sự xinh đẹp đó sẽ giảm dần với tốc độ ngày càng nhanh. Nếu bạn có tài sản duy nhất là ngoại hình thì giá trị của bạn trong 10 năm tới sẽ vô cùng đáng lo ngại”.

(Ảnh minh họa)

Thực tế, những người đàn ông có thể kiếm kiếm hàng chục triệu NDT mỗi năm đều phải trải qua cạnh tranh khốc liệt trên thương trường lẫn trong cuộc sống. Họ có tính toán và hiểu rõ giá trị dài hạn quan trọng thế nào.

Nếu hẹn hò, đó chỉ là trading position - vị thế giao dịch ngắn hạn. Khi giá trị giảm, lập tức phải bán tháo, không ai dại gì giữ lâu dài. Trong khi đó, hôn nhân lại đòi hỏi một chiến lược dài hạn và bền vững. Vì vậy người giàu có thể yêu đương, hẹn hò nhưng sẽ không kết hôn với hot girl MXH, đơn giản là họ không muốn đặt cược hôn nhân thành một “khoản đầu tư lỗ vốn”.

Không chỉ vấn đề kinh tế, nhận thức giữa 2 bên cũng là một khoảng cách. Sự khác biệt cơ bản giữa con người với nhau thường không chỉ nằm ở tiền bạc, mà quan trọng hơn là ở nhận thức. Thật khó để một người kiếm được tiền vượt quá khả năng nhận thức của mình, trừ khi họ chỉ dựa vào may mắn. Song tiền kiếm được nhờ may mắn cuối cùng thường bị mất do thiếu kỹ năng.

Những người có thu nhập cao đương nhiên không phải kẻ ngốc, họ sẽ biết cách chọn đối tượng phù hợp với mình. Việc các cô gái xinh đẹp tốn công tìm bí kíp để lấy chồng giàu là vô ích.

Đây cũng chính là lời khuyên mà người chủ xe Rolls-Royce dành cho cô gái nọ: “Tôi nghĩ rằng bạn nên tận dụng vẻ ngoài xinh đẹp và sự nổi tiếng hiện tại để phấn đấu trở thành một triệu phú. Điều này thực tế và khả thi hơn nhiều so với việc chờ đợi. Thay vì mơ lấy chồng giàu, hãy biến mình thành người giàu”.