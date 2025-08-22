1 NSND là Giám đốc Nhà hát bất ngờ kết hợp với Khắc Việt trong MV Nguyện Làm phiên bản mới: Là giọng ca “vạn người mê” một thời

Ngày 21/8/2025, ca khúc “Nguyện Làm” được giới thiệu đến khán giả trong một phiên bản hoàn toàn đặc biệt: bản song ca giữa Khắc Việt, một trong những nghệ sĩ nhạc Việt đương đại được yêu mến hàng đầu, và NSND Tấn Minh, một giọng ca đã trở thành dấu ấn nghệ thuật của bao thế hệ, đồng thời là Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long.

Đây không chỉ là sự kết hợp âm nhạc đơn thuần mà là một khoảnh khắc chuyển giao, một cái bắt tay tinh tế giữa hai thế hệ nghệ sĩ, nơi tình yêu, sự thủy chung, lòng biết ơn và trách nhiệm được cất lên đầy xúc cảm.

Ra mắt lần đầu với bản solo của Khắc Việt, “Nguyện Làm” là một trong những sáng tác đặc biệt của Khắc Việt khi anh bước sang ngưỡng tuổi 38 – thời điểm người ta không còn yêu như tuổi đôi mươi, mà bắt đầu yêu bằng sự tỉnh táo, bằng trách nhiệm, và bằng lòng nguyện ý đi đến tận cùng.

Không màu mè, không lắt léo, “Nguyện Làm” giống như một lời thủ thỉ của một người đàn ông gửi đến người phụ nữ, người thân yêu mà mình chọn làm bạn đời. Lời bài hát là sự tự nguyện, là cam kết từ trái tim, không phải để phô trương mà là để gìn giữ. Những điều nhỏ nhặt, nhưng chính là điều làm nên một đời người đủ đầy.

Phiên bản kết hợp với NSND Tấn Minh lần này mang đến một chiều sâu khác: lắng đọng hơn, từng trải hơn, như một một sự tiếp nối. Từ người đàn ông đã đi qua những giông bão đời mình, đến người đang trong hành trình dựng xây hạnh phúc, bài hát trở thành một chiếc cầu, nơi cả hai gặp nhau bằng sự chân thành.

“Anh Tấn Minh là một trong những người đầu tiên khiến tôi yêu giọng hát của đàn ông Việt” – Khắc Việt chia sẻ. Với anh, giọng hát của NSND Tấn Minh không chỉ đẹp về kỹ thuật mà còn đẹp vì sự bình thản, ấm áp và đầy tự sự. “Ngày xưa tôi hay nghe “Bức thư tình đầu tiên”, “Phượng Hồng"… Và tôi đã ước một ngày được hát chung với anh. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ điều đó thành sự thật với một tác phẩm do mình sáng tác".

Thế nên khi NSND Tấn Minh đồng ý thu âm và ghi hình cho phiên bản MV đặc biệt của “Nguyện Làm”, Khắc Việt gọi đó là một điều “may mắn đặc biệt”. Sự hiện diện của NSND Tấn Minh trong MV không ồn ào, không sân khấu mà rất đời, rất người. Anh xuất hiện như một phần ký ức, một chứng nhân cho những nguyện ước chân thành. NSND Tấn Minh vốn nổi tiếng là người ít xuất hiện trong các dự án giải trí đại chúng. Anh chọn lựa rất kỹ những ca khúc tham gia và hiếm khi nhận lời góp mặt trong MV của nghệ sĩ trẻ. Nhưng với “Nguyện Làm”, điều khiến anh gật đầu lại rất giản dị, thấy bài hát thật, không cố gắng chinh phục khán giả bằng những thứ hoa mỹ.

Được ghi hình trong bối cảnh một quán nhỏ ấm cúng, MV “Nguyện Làm” không có bất kỳ kỹ xảo nào. Không ánh đèn sân khấu, không cầu kỳ. Chỉ có hai người đàn ông, hai thế hệ, cùng ngồi hát một ca khúc về tình yêu, một tình yêu không ồn ào nhưng đủ để người nghe chạm tới. MV được giữ màu sắc tối giản, với phần đạo diễn Lê Hà Nguyên chọn cách quay handycam (máy cầm tay), tạo cảm giác gần gũi như chính người xem đang ở trong căn phòng đó, cùng lắng nghe lời thì thầm của những người đàn ông đã chọn tình yêu làm điều họ “nguyện giữ”.

Khi được hỏi về thông điệp muốn gửi gắm qua bản kết hợp này, Khắc Việt nói: “Tôi muốn nói rằng: dù bạn là ai, dù bạn đi qua bao nhiêu thứ, thì đến một lúc nào đó, bạn sẽ ngừng lại trước một người. Và khi đó, nếu trái tim bạn thực sự bình yên, bạn sẽ nguyện làm tất cả, không cần ai thấy, chỉ cần người đó hiểu. Với Khắc Việt, đây không phải là bài hát “hit” theo cách thị trường – nhưng là bài hát “để lại”. Và việc có NSND Tấn Minh cùng cất giọng chính là cách để bài hát ấy chạm đến trái tim khán giả trưởng thành.