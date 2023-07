1 quan chức Fed vừa đưa ra nhận định mới về diễn biến sắp tới của việc tăng lãi suất, kỳ lạ vì…‘quay ngoắt 180 độ’ so với suy đoán của thị trường

Tờ Financial Times (FT) đưa tin, ông Christopher Waller, Thống đốc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) kiêm thành viên của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vừa bày tỏ quan điểm rằng ngân hàng trung ương nên thực hiện thêm 2 đợt tăng lãi suất nữa trong năm nay để giải quyết việc lạm phát tăng cao.

Được biết, ông Waller là một trong những người mạnh mẽ ủng hộ việc tăng lãi suất. Ngoài đợt tăng dự kiến vào tháng 7, có thể ông sẽ thúc đẩy quyết định tăng lần nữa vào tháng 9 hoặc cuối năm nay - tùy thuộc vào dữ liệu kinh tế sắp tới.

“Nếu lạm phát vẫn chưa hạ nhiệt rõ ràng, nền kinh tế cũng chưa có dấu hiệu bị đình trệ thì việc tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào cuối năm là việc nên làm. Nhưng tất nhiên, quyết định đó phụ thuộc ở tương lai”, ông Waller chia sẻ trong một sự kiện được tổ chức bởi Đại học New York.

Ngoài ra, trong phiên hỏi đáp diễn ra sau sự kiện, ông cũng nhấn mạnh Fed không thực hiện chính sách “một cách máy móc” và sẽ điều chỉnh quyết định phù hợp với các báo cáo lạm phát.

Quan điểm của vị Thống đốc này sẽ là một trong những ý kiến quan trọng trước thềm cuộc họp chính sách sắp tới, bắt đầu vào ngày 25/7.

Theo FT, ngân hàng trung ương dự kiến sẽ tiếp tục chính sách thắt chặt tiền tệ vào cuối tháng này sau khi tạm dừng tăng lãi suất vào tháng 6, nâng phạm vi lãi suất liên bang mới là 5,25-5,5%.

Bên cạnh đó, “trái ngược” với Waller, nhiều nhà kinh tế và người trong ngành đã dự đoán Fed sẽ chỉ tăng lãi suất thêm một lần cuối tháng 7 này, sau đó kết thúc chính sách thắt chặt.

Mặt khác, ông Waller cho rằng việc tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 6 vốn là điều cần thiết. Tuy nhiên, sự tạm dừng cũng phản ánh những bước đi thận trọng của Fed trong bối cảnh có nhiều biến động tại các ngân hàng khu vực cũng như không chắc chắn về mức độ ảnh hưởng tới tín dụng.

Ông Christopher Waller, Thống đốc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) kiêm thành viên của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC).

Báo cáo CPI mới nhất được công bố vào ngày 12/7 vừa qua đã ghi nhận CPI lõi (không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng) tăng 4,8% so với cùng kỳ và 0,2% so với tháng 5. Con số này thấp hơn so với ước tính tăng 5% và 0,3%.

Nhiều nhà kinh tế đánh giá diễn biến tích cực này sẽ tiếp tục xảy ra trong những tháng tới.

Tuy vậy, ông Waller nhấn mạnh “mặc dù đây là một tín hiệu tốt nhưng một điểm dữ liệu chưa thể thay đổi cả một cục diện”. “Nếu những dấu hiệu tích cực này được duy trì lâu dài, tôi mới tin rằng lạm phát thật sự đã hạ nhiệt”, ông nói thêm.

Ngoài ra, trong bài phát biểu của mình, vị Thống đốc cũng phản bác lại ý kiến cho rằng tác động của Fed cho đến nay vẫn chưa thực sự ảnh hưởng đầy đủ đến nền kinh tế.

Ví dụ, trong cuộc phỏng vấn với Financial Times vào tuần này, Chủ tịch Fed tại New York, ông John Williams cho biết: “Chúng tôi vẫn chưa thấy được sự tác động rõ ràng tới nền kinh tế của chính sách thắt chặt tiền tệ”. Nhưng ông Waller lại cho rằng phần lớn các tác động từ năm ngoái đã “truyền” qua nền kinh tế rồi.

“Đối với tôi, điều này cho thấy những quyết định của chúng tôi trong năm nay là đúng đắn. Và có lẽ sẽ cần thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa để đưa lạm phát về với mức mục tiêu 2%”, ông nói thêm.

Tham khảo FT