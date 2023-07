Thêm manh mối khẳng định Fed chắc chắn sẽ tăng lãi suất trong tháng 7

Trong tháng 6, hoạt động tuyển dụng trên thị trường lao động Mỹ đã chậm lại nhưng tiền lương tăng và tỷ lệ thất nghiệp giảm. Điều này đồng nghĩa Cục dự trữ liên bang (Fed) nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 7 để chống lại lạm phát.

Theo báo cáo vừa được Bộ Lao động Mỹ công bố tối qua (7/7), đã có thêm 209.000 việc làm mới trong tháng 6. Trung bình trong 6 tháng đầu năm, thị trường có thêm 278.000 việc làm mỗi tháng, giảm so với mức gần 400.000 của năm ngoái.

Tỷ lệ thất nghiệp là 3,6%, giảm nhẹ so với mức 3,7% của tháng 5. Các nhà tuyển dụng đã phải tăng lương để có thể cạnh tranh thu hút nguồn nhân lực có hạn. Trong tháng 6, mức lương trung bình mỗi giờ tăng 4,4% so với 1 năm trước, tiếp nối đà tăng của 2 tháng trước và hiện đang cao hơn đáng kể so với trước dịch.

Theo Sean Snaith, giám đốc Viện dự báo kinh tế thuộc ĐH Florida, tiền lương tăng nhanh góp phần khiến lạm phát duy trì ở mức cao một cách “cứng đầu”. Ông nhận định chặng đường chống lạm phát của Mỹ vẫn còn rất dài, do đó lãi suất sẽ tiếp tục ở mức cao.

Báo cáo việc làm mới nhất bổ sung thêm bằng chứng cho thấy hoạt động kinh tế vẫn chưa chậm lại nhiều như mong muốn của Fed. Do đó nhiều khả năng Fed sẽ nâng lãi suất lên mức cao nhất 22 năm tại cuộc họp ngày 25-26/7 tới. Bên cạnh đó, lạm phát dù đã hạ nhiệt so với đỉnh lập 1 năm trước nhưng vẫn cao gấp đôi so với mục tiêu 2% mà Fed đề ra.

Được trả lương hậu hĩnh hơn, trong nửa đầu năm 2023, người lao động đã chi nhiều tiền hơn cho các hoạt động như du lịch, đi ăn hàng, giải trí. Một số người mua xe ô tô mới. Nhiều chuyên gia kinh tế dự báo trong quý II GDP Mỹ sẽ tiếp tục tăng trưởng quanh mức 2% như quý I.

Với số liệu này, chắc chắn cuộc họp sắp tới sẽ tiếp tục nổ ra tranh cãi về liệu Fed có nên tăng lãi suất 1 lần nữa và vào khi nào. Giờ đây cuộc họp tháng 9 sẽ là dấu hỏi lớn.

Bill Adams, chuyên gia kinh tế trưởng tại Comerica Bank, nhận định trong nửa cuối năm nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ tăng trưởng chậm lại. Lúc đó các đợt tăng lãi suất mới bắt đầu phát huy tác dụng, đồng thời người tiêu dùng cạn tiền tiết kiệm và nhiều người bắt đầu phải trả nợ sinh viên.

Tham khảo Wall Street Journal