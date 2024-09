1 tháng sau khi Starbucks Reserve trả mặt bằng, chủ “đất vàng” Hàn Thuyên vẫn chưa cho thuê được, rao bán “đứt” giá 630 tỷ, tương đương 3 tỷ/m2

Thực tế, việc giá tăng cao và chủ thuê tăng giá khiến nhiều bên cũng không thể thương lượng, trả mặt bằng là tình trạng phổ biến gần đây. Mới nhất, McDonald's Việt Nam - chuỗi đồ ăn nhanh - thông báo đóng cửa chi nhánh McDonald's Bến Thành từ ngày 19/9. Đây là một trong những cửa hàng đầu tiên và lâu năm nhất của chuỗi tại Việt Nam.

McDonald's Bến Thành có địa chỉ tại 2-2A Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, Tp.HCM. Nguyên nhân đóng cửa do người dân thắt chặt chi tiêu, song một phần có thể do giá thuê đang tăng 15-20% so với trước. Một môi giới chuyên cho thuê mặt bằng tại khu vực phường Phạm Ngũ Lão cho biết, căn McDonald's có giá ước chừng 14.000 - 15.000 USD/năm (trên dưới 350 triệu đồng), hợp đồng ký từng năm.