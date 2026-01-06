1 thành phố ghi nhận hơn 3.000 ca nhiễm HIV mới trong 9 tháng đầu năm 2025: 81% lây qua con đường này

Sở Y tế TP.HCM vừa có báo cáo gửi UBND TP.HCM về kết quả thực hiện của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm TP.HCM, báo Tuổi trẻ đưa tin.

Theo đó, kể từ ca nhiễm HIV đầu tiên vào năm 1990 đến năm 2025, TP.HCM đã ghi nhận tích lũy 106.409 người nhiễm HIV, trong đó 17.995 người đã tử vong và 64.125 người nhiễm HIV đang sống, được quản lý và điều trị; số còn lại đã chuyển đi, bỏ điều trị hoặc mất dấu.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, thành phố ghi nhận 3.197 trường hợp mới phát hiện nhiễm HIV, trong đó phần lớn là nam giới (chiếm 87%). Nhóm tuổi nhiễm HIV tập trung chủ yếu ở độ tuổi 15-29 (chiếm 42%), 30-39 (30%) và trên 40 tuổi (28%).

Đường lây nhiễm chủ yếu trong các ca nhiễm HIV mới phát hiện là quan hệ tình dục không an toàn (chiếm 81%).

Ca nhiễm HIV mới phát hiện tập trung chủ yếu ở các nhóm có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV cao (chiếm 90%), bao gồm: Người nghiện chích ma túy, người hoạt động mại dâm, nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM), người chuyển giới, vợ/chồng hoặc bạn tình của người nhiễm HIV, bạn tình/bạn chích của đối tượng nguy cơ cao.

Đáng nói, có 54% người nhiễm HIV mới phát hiện thuộc nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM). Ước tính hiện nay trên địa bàn TP có 72.067 nam quan hệ tình dục đồng giới, 12.515 phụ nữ bán dâm, 18.789 người nghiện chích ma túy.

Điều trị ARV kịp thời, hiệu quả cao

Trong năm 2025, các chương trình tiếp cận cộng đồng tại TP.HCM đã tiếp cận và cung cấp dịch vụ dự phòng cho 62.366 người thuộc nhóm nguy cơ cao, đạt độ bao phủ khoảng 60%, ZNews đưa tin.

Các hoạt động can thiệp giảm hại được triển khai thông qua nhiều hình thức như tiếp cận trực tiếp và tiếp cận qua mạng xã hội, nhằm truyền thông thay đổi hành vi và kết nối người dân với các dịch vụ y tế.

Hơn 20.000 lượt người đã được tư vấn, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS cũng như các bệnh lây qua đường tình dục. Gần 17.000 lượt người được cung cấp bao cao su, chất bôi trơn, bơm kim tiêm sạch.

Thông qua hoạt động xét nghiệm sàng lọc, ngành y tế phát hiện 12 trường hợp dương tính với HIV và đã kết nối các trường hợp này vào chương trình điều trị bằng thuốc kháng virus (ARV). Ngoài ra, 811 trường hợp được cung cấp dịch vụ điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP).

Đến ngày 30/11/2025, TP.HCM có 60.225 bệnh nhân đang được điều trị ARV. Trong 11 tháng đầu năm, 82% bệnh nhân được điều trị ARV ngay sau khi phát hiện dương tính.

Đáng chú ý, tỷ lệ bệnh nhân điều trị ARV từ 6 tháng trở lên có kết quả xét nghiệm tải lượng virus HIV dưới ngưỡng phát hiện đạt 99%, cho thấy hiệu quả điều trị cao và góp phần giảm nguy cơ lây truyền trong cộng đồng.

Chương trình PrEP được triển khai tại 48 cơ sở y tế trên địa bàn thành phố, bao gồm các trung tâm y tế công lập, bệnh viện và phòng khám tư nhân. Tính đến tháng 11/2025, gần 28.000 người đã được tiếp cận và sử dụng PrEP.

Trong công tác dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, TP.HCM duy trì tỷ lệ lây truyền dưới 1%. Khoảng 95% phụ nữ mang thai được xét nghiệm HIV trong thai kỳ và khi chuyển dạ; 97% phụ nữ mang thai nhiễm HIV được điều trị ARV dự phòng.

Ngoài ra, 100% trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV được điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, góp phần giảm đáng kể số trẻ nhiễm HIV mới.

Năm 2026, ngành y tế TP.HCM sẽ tiếp cận và cung cấp dịch vụ phối hợp các tổ chức, đơn vị liên quan xây dựng hoặc phát triển các trang mạng xã hội, ứng dụng công nghệ hiện có để chủ động tiếp cận, quảng bá dịch vụ dự phòng lây nhiễm HIV đến các nhóm đối tượng có nguy cơ cao.