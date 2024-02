1 thói quen vàng của năm 2024 giúp sở hữu cuộc sống thảnh thơi, sung túc đủ đầy, đơn giản nhưng ít ai nhận ra

Những người luôn nghĩ rằng chi tiền để "sống cháy hết mình" không biết rằng họ đang dần rơi vào hố sâu của sự xa rời cảm giác an toàn, không chỉ thấu chi tiền bạc, mà còn hủy hoại tương lai.



Song đó là sự lựa chọn của mỗi người, có người sống hết mình cho hôm nay không nghĩ đến ngày mai, có người biết chừng mực luôn sợ bản thân không có đường lui. Mỗi sự lựa chọn đều có cái giá phải trả.

Ít ai nghĩ tới, dù cuộc sống hôm nay suôn sẻ nhưng ngày mai liệu có còn thuận buồm xuôi gió? Chỉ khi mọi người gặp khó khăn về tài chính, bản thân và gia đình ngã bệnh mà không có tiền chữa, họ mới hiểu rằng mỗi xu bị lãng phí trước đây là một tội lỗi!

Không có gì xấu hổ khi thừa nhận rằng bạn thiếu thốn về mặt tiền bạc. Nhưng thật sự mất mặt khi khoe khoang rất nhiều nhưng thực chất lại trái ngược hoàn toàn. Đặc biệt là ở độ tuổi trung niên, tuổi già thật sự bấp bênh khi không có khoản dự trữ trong tay

Tiền để dùng khi mất phương hướng, khát khao sự ổn định và cuộc sống hạnh phúc ấm êm.

Trong những thời điểm mấu chốt, nếu sở hữu một tài sản ổn định, bạn có thể làm cho mọi người cảm thấy thoải mái, có thể ổn định tâm trí của mình trong xã hội thay đổi nhanh chóng và theo đuổi lý tưởng của mình mà không bị phân tâm, thay vì sống với một công việc bạn không thích.

Tiền là niềm tin lớn nhất cho sự sống còn của một người. Tiết kiệm tiền là kỷ luật tự giác thiết thực nhất.

Muốn một người trưởng thành sụp đổ, chỉ cần một lần thiếu thốn tiền bạc liền biết ngay!

Chỉ khi các con số trong thẻ ngân hàng đủ lớn, chúng ta mới có thể chống lại những rủi ro đột ngột để không hoảng sợ.

Ai không muốn sống tinh tế giàu sang? Ai không muốn mặc quần áo mới và mang túi đẹp mỗi ngày? Nhưng có quá nhiều điều không chắc chắn trong tương lai, và so với niềm vui do mua sắm mang lại thì tiền có thể nằm trong tay mình là cảm giác an toàn lớn nhất.

T. Harv Eker, một doanh nhân, diễn giả tài năng với lý thuyết về sự giàu có và động lực, cho biết: "Thói quen quản lý tiền bạc của bạn quan trọng hơn số tiền bạn có".

Nếu muốn dành dụm, trước tiên bạn phải học cách tiết kiệm. Học cách giữ một tài khoản để theo dõi các chi phí hàng ngày, xem những gì bạn đang chi tiêu, và sau đó xem xét lại mỗi tuần và tháng để sửa chữa thói quen chi tiêu chưa đúng.

Chỉ bằng cách biết từng xu từng đồng đang đi đâu, bạn mới có thể bảo vệ túi tiền của mình.

Do đó, năm 2024, hãy học cách tiết kiệm tiền.

Chủ động từ bỏ những khoản tiêu dùng không cần thiết, tránh xa những mối quan hệ tiêu tốn thời gian và tiền bạc, bình tĩnh để cải thiện bản thân, hạ cái tôi và làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, sau đó cho vào khoản để dành.

Những người có thể tiết kiệm tiền biết cách trì hoãn sự hài lòng, kiềm chế ham muốn, lập kế hoạch dài hạn cho tương lai có thể bảo vệ bản thân và cả gia đình, đồng thời giành được sự tự tin trong cuộc sống.

Thật sự không ngoa khi nói thể diện lớn nhất của người trưởng thành chính là số tiền trong túi. Không cần khoe khoang phù phiếm, chỉ cần lặng lẽ nằm im trở thành cảm giác an toàn mạnh mẽ, cuộc sống hạnh phúc vô lo vô nghĩ từ đây mà ra.