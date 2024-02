1 loại rau gia vị mọc dại ở Việt Nam nhưng tốt ngang insulin tự nhiên giúp hạ đường huyết, kiểm soát cân nặng

Không chỉ là loại rau gia vị, diếp cá mang nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe của người sử dụng. Hàm lượng dinh dưỡng trong 100g rau diếp cá cụ thể được liệt kê trong Bảng thành phần thực phẩm Việt Nam - Bộ Y tế như sau: Nước: 91,5g; năng lượng: 22 Kcal; chất đạm: 2,9g; carbohydrate: 2,7g; chất xơ: 1,8g; vitamin C: 68mg; beta-caroten: 620 µg. Như vậy, lượng vitamin C trong diếp cá còn cao hơn cả cam (trong 100g múi cam có trung bình 40mg vitamin C).



Thông thường, mọi người thường biết đến loại rau này với công dụng là hạ sốt. Song thực tế, diếp cá mang nhiều lợi ích hơn thế.

Hỗ trợ giảm đường huyết

Rau diếp cá giàu chất xơ, vitamin B rất tốt cho người bệnh đái tháo đường. Đặc biệt, nguồn vitamin B trong các loại rau này có tác dụng giảm mức độ homocysteine, một loại axit amin nếu tiêu thụ nhiều có thể làm tăng nguy cơ bệnh tim.

Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng diếp cá có thể giúp giảm lượng đường trong máu và tăng cường quá trình kiểm soát đường huyết ở người bị tiểu đường. Các chất chống oxy hóa có trong diếp cá có thể bảo vệ tế bào beta tuyến tụy khỏi các tổn thương do biến chứng của bệnh tiểu đường.

Ngoài ra, trong thành phần của nước rau diếp cá còn chứa các chất chống tiểu đường và có vai trò trong hoạt động kiểm soát và ổn định hàm lượng đường huyết trong cơ thể. Vì thế, rau diếp cá còn được coi như liều thuốc tiềm năng có hiệu quả đối với bệnh nhân đái tháo đường.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Vì chứa nhiều chất xơ nên rau diếp cá vừa hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động tích cực, vừa ngăn ngừa khả năng tích tụ chất béo, mỡ thừa, kể cả tại các vùng mỡ khó giảm như đùi, bắp tay, bắp chân. Nước rau diếp cá phù hợp với chế độ ăn kiêng, có tác dụng kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Hỗ trợ điều trị mụn, giải độc

Thành phần hoạt chất trong rau diếp cá có chứa các chất kháng sinh, kháng viêm, vì vậy có thể sử dụng rau diếp cá trong chăm sóc da mụn. Sử dụng lá diếp cá được rửa sạch để ráo nước, sau đó giã nát và hòa thêm một chút muối vào hỗn hợp này sau đó đắp lên phần da bị mụn. Thực hiện cách này giúp mụn nhanh chóng bớt sưng, đau.

Rau diếp cá có khả năng giải độc cực tốt, giúp da trở nên khỏe khoắn, chữa lành các vết thâm, chàm, vẩy nến, mụn trứng cá. Đồng thời, chất oxy hóa trong rau diếp cá còn có thể giúp làm sạch da, giảm viêm nhiễm, tăng sự kích thích tái tạo da, cải thiện hầu hết các vấn đề liên quan đến da.

Tăng cường hệ miễn dịch

Ăn rau diếp cá là một cách để giúp bạn tăng cường hệ miễn dịch, kích thích sản sinh ra các tế bào bạch huyết, từ đó giúp cơ thể con người luôn khỏe mạnh, tăng cường sức đề kháng cho mọi lứa tuổi từ trẻ đến già.

Tác hại của rau diếp cá nếu dùng sai cách

Diếp cá được xếp vào nhóm dược liệu đông y chữa bệnh. Tuy nhiên, nếu không sử dụng đúng cách, bạn sẽ gặp phải tác hại của loại rau này.

Ảnh hưởng xấu đến thận

Rau diếp cá vốn có tính hàn, tác dụng lợi tiểu. Việc ăn/uống quá nhiều rau diếp cá sẽ tác động tiêu cực tới chức năng của thận, khiến thận phải chịu nhiều áp lực do quá trình bài tiết hoạt động mạnh mẽ. Vì vậy, hãy sử dụng rau diếp cá với lượng vừa đủ và tần suất hợp lý.

Tiêu chảy, lạnh bụng

Nếu sử dụng liều lượng hợp lý, rau diếp cá cho tác dụng trị táo bón, bệnh trĩ hiệu quả. Song điều đáng nói là loại rau này có thể gây ra tác hại đối với nhóm người có thể trạng hàn, mắc chứng tay chân lạnh như thường bị lạnh bụng, tiêu chảy.

Bị hoa mắt chóng mặt

Hoa mắt, chóng mặt là một trong những tác hại thường gặp nếu dùng rau diếp cá sai cách.

Nếu cơ thể người tiếp nhận lượng lớn khoáng chất từ rau diếp cá sẽ khiến quá trình đào thải nước cùng các chất điện giải diễn ra nhanh chóng, từ đó làm thể tích nước trong cơ thể sụt giảm và gây hạ huyết áp.

Giảm khả năng hấp thụ thực phẩm khác

Rau diếp cá hỗ trợ cải thiện nhiều vấn đề sức khỏe, nhưng chỉ tập trung ăn rau diếp cá mà không ăn các loại thực phẩm khác sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ, khiến bạn rơi vào trạng thái thiếu hụt các dưỡng chất cần thiết.

Lưu ý khi sử dụng rau diếp cá

Khi sử dụng rau diếp cá, bạn lưu ý những vấn đề sau:

- Phải rửa thật sạch và ngâm với nước muối loãng để khử trùng loại bỏ các vi khuẩn, giun sán.

- Không nên dùng rau diếp cá quá nhiều, một ngày bạn chỉ nên ăn hoặc uống 1 lượng rau diếp cá vừa đủ (20-40g diếp cá tươi).

- Hạn chế uống nước rau diếp cá khi bụng đói vì trong rau diếp cá chứa nhiều vitamin C sẽ làm cồn ruột và hại dạ dày.

- Những người bụng yếu, mang thể trạng hàn, hay bị lạnh chân tay, dễ lạnh bụng thì tránh uống nước rau diếp cá sau 10 giờ tối.

