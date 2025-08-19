1 thứ ngọt ngào nhưng giúp hạ đường huyết cực tốt, bổ thận: Việt Nam có sẵn, giá rẻ bèo

Chỉ số đường huyết tăng cao trong thời gian dài có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau bao gồm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tim mạch, hệ thần kinh,...

1 thực phẩm có vị ngọt nhưng giúp ổn định đường huyết

Thông thường để ổn định đường huyết, mọi người sẽ có xu hướng kiêng hoàn toàn các loại gia vị, các thực phẩm có vị ngọt. Tuy nhiên, không phải thực phẩm nào có vị ngọt cũng gây tăng đường huyết. Chuối là một ví dụ điển hình.

Chuối là loại trái cây có vị ngọt nhưng lại có thể giúp ổn định chỉ số đường huyết, theo chuyên trang sức khỏe Mỹ Healthline.

Lợi ích này đến từ hàm lượng chất xơ hòa tan trong chuối. Trong quá trình tiêu hóa, chất xơ hòa tan sẽ tạo ra một lớp gel trong đường ruột, làm chậm quá trình phân giải và hấp thụ đường vào máu sau bữa ăn, từ đó ngăn chặn tình trạng tăng đường huyết đột biến và duy trì lượng đường trong máu ổn định, theo trang Healthline.

Ngoài ra, chất xơ hòa tan trong chuối cũng giúp còn cải thiện độ nhạy insulin và tăng cường vi khuẩn có lợi cho đường ruột, góp phần điều hòa đường huyết tốt hơn.

Một nghiên cứu năm 2021 cũng chỉ ra rằng chuối tươi có chỉ số đường huyết (GI) là 47. Đây là một mức tương đối thấp. Do đó, ăn chuối không làm tăng chỉ số đường huyết đột ngột.

Chuối giàu chất xơ, giúp ổn định chỉ số đường huyết.

Chuối mang đến nhiều lợi ích khác

Không chỉ giúp ổn định đường huyết, thêm chuối vào chế độ ăn uống hàng ngày còn đem đến một loạt lợi ích khác nhau cho sức khỏe.

1. Cải thiện sức khỏe tim mạch

Theo trang Healthline, kali là khoáng chất quan trọng đối với sức khỏe tim mạch, đặc biệt là trong kiểm soát huyết áp. Tuy nhiên, nhiều người không nạp đủ kali từ khẩu phần ăn hàng ngày.

Chuối là nguồn cung cấp kali tuyệt vời, một quả chuối cỡ trung bình cung cấp khoảng 10% nhu cầu kali khuyến nghị hàng ngày.

Chế độ ăn giàu kali có thể giúp hạ huyết áp hiệu quả. Một nghiên cứu năm 2021 cho thấy những người tiêu thụ hơn 3.000mg kali mỗi ngày có nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp hơn 25%.

Ngoài ra, chuối cũng rất giàu magie. Đây cũng là một loại khoáng chất quan trọng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, huyết áp cao và rối loạn mỡ máu.

Món salad chuối tốt cho sức khỏe.

2. Tốt cho thận

Theo trang Healthline, chuối rất giàu kali - khoáng chất đóng vai trò thiết yếu giúp điều hòa huyết áp và cải thiện chức năng thận. Một nghiên cứu năm 2019 trên hơn 5.000 người mắc bệnh thận mạn tính giai đoạn đầu cho thấy kali giúp giảm huyết áp và làm chậm quá trình tiến triển của bệnh thận.

Tuy nhiên, trang Healthline cũng lưu ý rằng, những người bị bệnh thận mạn giai đoạn cuối hoặc đang chạy thận nhân tạo nên tránh ăn quá nhiều chuối vì ở giai đoạn này, nạp quá nhiều kali (từ chuối) có thể làm tăng gánh nặng cho thận. Trong trường hợp mắc bệnh thận mạn, mọi người cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung chuối vào chế độ ăn.

3. Hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa

Pectin - một dạng chất xơ có trong chuối - có thể cải thiện hệ vi sinh đường ruột, ngăn ngừa táo bón và giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả. Một số nghiên cứu trong ống nghiệm chỉ ra rằng pectin có thể giúp bảo vệ hệ tiêu hóa và phòng ngừa ung thư đại tràng.

Chuối chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi.

Chuối là loại quả quen thuộc được bán ở khắp các chợ, siêu thị ở Việt Nam. Chuối có giá thành rẻ, chỉ khoảng 20.000-50.000 đồng/kg, lại mang đến nhiều lợi ích sức khỏe, do đó, khi đi chợ mọi người không nên bỏ qua loại trái cây này.