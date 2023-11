1 triệu USD nhuộm đen ở sân bay: Chỉ là những tờ giấy in 100USD, không phải tiền giả?

Ngày 17/11, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử Nguyễn Khắc Việt (SN 1972, ngụ huyện Hóc Môn, TPHCM) và Trần Cẩm Tú (SN 1972, ngụ TP Thủ Đức, TPHCM) cùng về tội "Vận chuyển tiền giả".



Cáo trạng xác định, khoảng tháng 9/2021, Nguyễn Khắc Việt mua 12 cọc tiền mệnh giá 100 USD màu đen (mỗi cọc khoảng 100 tờ) của một người đàn ông tên Hùng (không rõ lai lịch) với giá 30 triệu đồng.

Sau đó Việt tự lấy một số tờ tiền ngâm thử vào nước để tẩy trắng nhưng không thành công nên Việt biết đây là tiền giả và cất giữ tại chỗ ở. Phát hiện bị lừa nhưng không tìm lại được Hùng nên Việt để ở nhà nghĩ cách chờ thời cơ mang bán kiếm lời. Đến 9/2022, khi Việt và Tú mang vali tiền này sang Thái Lan thì bị Hải quan Sân bay Tân Sơn Nhất giữ.

Hai bị cáo tại phiên xét xử - Ảnh: Người lao động

Tuy nhiên, tại phiên tòa ngày 17/11, bị cáo Việt bất ngờ thay đổi lời khai nói rằng 12 cọc nghi tiền giả chỉ là giấy. Nói về động cơ bỏ ra 30 triệu đồng để mua một triệu USD giả, Việt cho rằng khi mua đã tin tưởng lời của Hùng nên nghĩ là tiền thật nhưng sau đó phát hiện bị Hùng lừa.



"Hùng nói bị cáo cứ mua rồi rửa hóa chất sẽ ra USD thật, nhưng không cho bóc các cọc giấy ra. Khi về nhà bị cáo rửa nhưng không ra nên nghĩ đó là giấy chứ không phải tiền", VnExpress dẫn lời Việt nói tại toà.

Thông tin trên báo này cho hay, Việt khẳng định tại tòa rằng số vật chứng mà VKS cho là tiền giả chỉ là giấy, có in mệnh giá 100 USD nhưng không có số seri, khi ngâm nước không còn nhìn rõ. Tương tự, bị cáo Tú cũng cho rằng nhìn cọc giấy có thể biết đây không phải là tiền thật nên không có khả năng gây nhầm lẫn, chỉ là giấy nên không phải là tiền giả.

Các cọc USD bị nhuộm hóa chất - Ảnh: Hải quan TP HCM

Các bị cáo đều thừa nhận động cơ mang số cọc giấy có in mệnh giá 100 USD ra nước ngoài bán thu lợi, song đề nghị tòa xem xét lại việc xác định số vật chứng chỉ là giấy.



Đồng thời, bị cáo Việt khiếu nại kết luận giám định của của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an TP HCM, về việc xác định số vật chứng thu giữ là tiền giả.

Thông tin trên Tuổi trẻ Online cho hay, ngày 4/7/2023, Cơ quan an ninh điều tra gửi yêu cầu tương trợ tư pháp đến Cơ quan Tổng chưởng lý Singapore yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự nhưng hiện nay vẫn chưa có kết quả trả lời.

Tại phiên tòa, luật sư cũng đề nghị chuyển số tang vật cho cơ quan giám định chuyên môn thuộc Ngân hàng Nhà nước để xác định là tiền giả hay là giấy

Quá trình xét xử, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa và trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ một số tình tiết của vụ án.

1 triệu USD nhuộm đen bị tạm giữ tại sân bay

Theo cáo trạng, khoảng tháng 10/2021, Trần Cẩm Tú đến nhà Việt chơi thì Việt đưa cho Tú xem các tờ tiền 100 USD giả và hỏi Tú biết ai có nhu cầu mua thì giới thiệu cho Việt bán.

Khoảng đầu tháng 9/2022, Tú đến nhà nói cho Việt biết có người tên Kim Hen đang ở Thái Lan đang tìm mua tiền đô la Mỹ giả với giá cao nên cả hai cùng bàn bạc mang 12 cọc tiền của Việt đang cất giữ đến Thái Lan để bán, lợi nhuận chia đôi.

Ngày 15/9/2022, khi Tú và Việt đang mang 12 cọc tiền có tổng cộng 10.518 tờ mệnh giá 100 USD giả đến cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất làm thủ tục xuất cảnh đi Thái Lan để bán thì bị phát hiện.

Kiểm tra bằng mắt thường, Cục Hải quan xác định các tờ tiền nhuộm đen giống hình ảnh đồng tiền 100 USD nên đã bàn giao Việt, Tú cùng vật chứng cho cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý. Sau đó, ngày 18/9/2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP HCM bắt khẩn cấp Việt và Tú.

Vali đựng hơn 1 triệu USD bị thu giữ ở sân bay Tân Sơn Nhất 9/2022 - Ảnh: Hải quan TP HCM

Tại các bản kết luận giám định ngày 27/9/2022 của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an TP HCM kết luận: 10.518 tờ giấy bạc mệnh giá 100 USD có hai mặt phủ chất màu đen, kích thước 15,6cm x 6,5cm, không rõ số sê ri là giả. Số tiền giả này được làm bằng cách in hình ảnh giấy bạc mệnh giá 100 USD trên giấy rồi nhuộm đen hai mặt. Do bề mặt các tờ giấy đã bị nhuộm đen nên không xác định được phương pháp in.



Thời điểm này, tỉ giá 1 USD = 23.277 đồng, 12 cọc tiền có tổng trị giá hơn 1 triệu USD, quy đổi thành tiền Việt Nam là 24,4 tỉ đồng. Do đó, Việt và Tú phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "vận chuyển tiền giả" đối với số tiền giả bị thu giữ nêu trên.

Đối với người phụ nữ tên Kim Hen, người đã đặt mua tiền giả của Tú và Việt, Tú khai Kim Hen sống tại Thái Lan, không rõ lai lịch, địa chỉ.