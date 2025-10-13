1 tuần nữa 2 con giáp sẽ tạm biệt vận xui, càng cuối năm càng gặp nhiều may mắn, 1 con giáp thận trọng

Tuổi Tuất

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Tuất là con giáp được đánh giá cao về sự trung thực, chính trực và có tinh thần trách nhiệm cao. Họ thường thẳng thắn, ngay thẳng, tốt bụng và đặt lợi ích cộng đồng lên trên lợi ích cá nhân. Ngoài ra, con giáp này còn rất trung thành, đáng tin cậy, có lòng nghĩa khí và kiên định với mục tiêu đã đề ra.

Theo tử vi học, năm Ất Tỵ 2025, tuổi Tuất nằm trong số những con giáp được Thần tài che chở, quý nhân chỉ đường, sự nghiệp có nhiều bước tiến quan trọng nhờ có nhiều cát tinh hỗ trợ.

(Ảnh minh họa)

Cát tinh đầu tiên phải kể đến là sao Nguyệt Đức. Đây là một cát tinh tượng trưng cho sự đức hạnh, đoan trang và nhân hậu, có thể hoá giải được một số bệnh tật, tai hoạ nhỏ, mang đến điềm lành. Được sao Nguyệt Đức chiếu rọi, con giáp tuổi Tuất sẽ có quý nhân phù trợ, từ công việc đến cuộc sống đều gặp nhiều thuận lợi.

Với sự xuất hiện của cát tinh Hồng Loan, con giáp tuổi Tuất sẽ đón nhiều tin vui, chuyện tình cảm có tín hiệu tốt, những người độc thân nên năng gặp gỡ sẽ dễ được như ý.

Con giáp tuổi Tuất còn có cát tinh Đường Phù hỗ trợ. Đây là một sao chủ về danh tiếng và những thành công trong sự nghiệp. Có sao Đường Phù trong lá số tử vi, con giáp này sẽ dễ bề thăng tiến, thu nhập cải thiện đáng kể, cuộc sống luôn dư dả, thậm chí giàu có sung túc.

Theo các chuyên gia, năm Ất Tỵ 2025 tuổi Tuất có 3 tháng cần chú ý nhất đó là tháng 3 âm, tháng 6 âm và tháng 8 âm. Đây là những giai đoạn thử thách đòi hỏi họ phải kiên nhẫn và thận trọng để tránh rủi ro. Tuy nhiên, chỉ 1 tuần nữa thôi, khi tháng 8 âm kết thúc, con giáp này sẽ nói lời tạm biệt với vận xui, càng về cuối năm càng gặp nhiều may mắn. Đặc biệt, tử vi học có nói, tháng 11 âm, con giáp tuổi Tuất đón vận lớn về tiền bạc, dù làm gì cũng hanh thông, tài khoản liên tục tăng số. Sự nghiệp thăng tiến rạng rỡ, tuổi Tuất sẽ trở thành con giáp vừa có tiền vừa có quyền, cuộc sống thịnh vượng, sung túc.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có nhiều ưu điểm nổi bật về tính cách như mạnh mẽ, dũng cảm, trung thực. Trong công việc, họ là con giáp vừa chăm chỉ, cẩn thận, sở hữu khả năng quan sát tinh tế và ý chí kiên định. Nhờ những đặc điểm này, càng về trung vận tuổi Dậu lại càng giàu có, sở hữu cuộc sống được nhiều người ngưỡng mộ.

Năm Ất Tỵ 2025, con giáp tuổi Dậu có tài vận hanh thông bậc nhất nhờ nhiều cát tinh chiếu rọi, từ sao Địa Giải, Tướng Tinh cho đến Kim Quỹ và Tam Thai.

(Ảnh minh họa)

Với sự xuất hiện của sao Địa Giải chiếu rọi, con giáp tuổi Dậu sẽ gặp dữ hóa lành, chuyện gì cũng suôn sẻ. Sao Tướng Tinh chủ về quyền lực, cho thấy sự thăng tiến của con giáp này trong công việc. Sao Tam Thai là một cát tinh trong tử vi lá số mang nhiều ý nghĩa về may mắn, mang lại cát lợi về danh vọng, địa vị trong xã hội. Sao Kim Quỹ chủ về sự giàu có, vận may trong sự nghiệp cũng như có quý nhân trợ giúp.

Giỏi phân tích và rất thích hợp với các công việc đầu tư, tuy nhiên tháng 8 âm này, tuổi Dậu được khuyên nên tiết chế để tránh thất thoát tiền bạc. Bên cạnh đó, con giáp này cũng cần đề phòng bạn xấu gây rắc rối. Tuy nhiên, chỉ cần 1 tuần nữa, khi tháng 9 âm gõ cửa thì những xui rủi này cũng sẽ dần biến mất, nhường chỗ cho một giai đoạn đầy tươi sáng của tuổi Dậu.

Tử vi học có nói, tháng 9 âm, công việc của tuổi Dậu dần trở lại nhịp điệu ổn định với nhiều khởi sắc thấy rõ. Thu nhập gia tăng, đặc biệt càng cuối năm con giáp này sẽ càng đón nhận tài lộc, giúp túi tiền của họ luôn rủng rỉnh.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn là con giáp được đánh giá cao bởi sở hữu phong thái tự tin, bản lĩnh. Với trí thông minh thiên phú và sự sáng tạo, họ có khả năng trở thành những lãnh đạo tốt, sống có trách nhiệm và luôn nỗ lực không ngừng để đạt được mục tiêu. Ngoài ra, họ còn là những người sống tình cảm và luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác.

(Ảnh minh họa)

Theo các chuyên gia phong thủy, vượt qua năm Giáp Thìn 2024 tương đối thách thức, tuổi Thìn sẽ có sự phát triển vượt bậc về mặt sự nghiệp và tài chính trong năm Ất Tỵ. Dự đoán nửa cuối năm 2025, họ sẽ nằm trong số những con giáp giàu có và thành công bậc nhất.

Được nhiều cát tinh chiếu rọi mà đáng chú ý nhất là Thiên Hỷ, một sao chủ về những may mắn, hỷ sự chiếu rọi, công việc và cuộc sống của con giáp này sẽ rất thuận lợi, hanh thông. Nếu xác định được đúng mục tiêu và nỗ lực đúng cách, con giáp tuổi Thìn có thể nắm bắt vận may và về đích viên mãn.

Tuy nhiên, nếu như tháng 9 âm là giai đoạn đáng mong chờ của tuổi Tuất và tuổi Dậu thì ngược lại, tuổi Thìn lại cần có những sự thận trọng nhất định. Tử vi học có nói, tháng 9 âm, tuổi Thìn được khuyên nên chú ý chăm sóc sức khỏe thật tốt, không làm việc quá sức. Ngoài ra, con giáp này cũng nên chú ý khi đi lại để tránh rủi ro.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.