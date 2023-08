10 công việc thu nhập "khủng" nhất hiện nay, cao nhất lên đến hơn 3,1 tỷ đồng

Khi bắt đầu một công việc nào đó, đa phần sẽ xem xét đến yếu tố thu nhập. Có nhiều vị trí và ngành nghề mà bạn có thể kiếm được mức lương cao khi mới bắt đầu, cũng như tăng thu nhập hàng năm dựa trên sự thăng tiến trong nấc thang nghề nghiệp và các ưu đãi như hoa hồng, tiền thưởng bên cạnh lương cứng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về 10 nghề nghiệp có mức thu nhập cao hiện nay tại Hoa Kỳ.

Lưu ý, mức lương được liệt kê của 10 ngành nghề dưới đây được tính theo "national average salary" (tạm dịch: mức lương trung bình quốc gia). Nó được hiểu là mức lương trung bình cho dân số làm việc của một quốc gia. National average salary tính bằng tổng tiền lương hàng năm của tất cả những người làm việc và chia cho tổng số cho số lượng người lao động. Nó không giống như tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người, được tính bằng cách chia GDP cho tổng dân số của một quốc gia, bao gồm cả những người thất nghiệp và những người không tham gia lực lượng lao động.

1. Nhân viên ngân hàng đầu tư

Mức lương trung bình quốc gia: 88.151 đô la/năm (hơn 2 tỷ đồng)

Nhiệm vụ chính: Các nhân viên ngân hàng đầu tư có nhiệm vụ đưa ra lời khuyên cho các cá nhân và công ty về cách thức và địa điểm đầu tư, cách tăng lợi nhuận. Các chiến lược đầu tư có thể bao gồm mua chứng khoán, cổ phiếu, trái phiếu, sáp nhập hoặc mua lại một công ty khác.

Các nhân viên ngân hàng đầu tư thường có cơ hội kiếm được tiền hoa hồng, tiền thưởng và chia sẻ lợi nhuận vượt xa so với mức lương cơ bản mà họ đạt được. Khi thị trường và khách hàng hoạt động kinh doanh tốt, họ có thể kiếm được tiền thưởng hơn 100.000 đô la (hơn 2,3 tỷ đồng).

Bởi vì các chủ ngân hàng đầu tư hiểu cách đầu tư khôn ngoan, nên họ có thể gia tăng tài sản của mình thông qua các khoản đầu tư. Họ cũng có thể thành lập và điều hành các công ty riêng. Để trở thành một chủ ngân hàng đầu tư, những chuyên gia này phải có bằng cử nhân và tối thiểu là bằng thạc sĩ cũng như kỹ năng tài chính và bán hàng vững vàng.

2. Kế toán viên công chứng

Mức lương trung bình toàn quốc: 89.352 đô la/năm (hơn 2,1 tỷ đồng)

Nhiệm vụ chính: Kế toán viên công chứng, hoặc CPA (certified public accountant), được cấp phép để cung cấp cho các cá nhân và doanh nghiệp những dịch vụ tư vấn tài chính, kế toán và thuế. Họ hiểu các thủ tục giấy tờ thuế phức tạp, luật, quy định và thời hạn nộp thuế. Họ cũng thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cá nhân và doanh nghiệp để xác định sai sót hoặc gian lận.

CPA thường được tuyển dụng tại các công ty lớn để đảm nhận các vị trí kế toán cấp cao, chẳng hạn như kiểm soát viên hoặc giám đốc tài chính, có thể kiếm được mức lương "khủng". Các kế toán viên công chứng cũng có thể kiếm được nhiều tiền nếu họ bắt đầu và điều hành doanh nghiệp kế toán của riêng mình.

3. Doanh nhân

Mức lương trung bình quốc gia: 93.402 đô la/năm (hơn 2,2 tỷ đồng)

Nhiệm vụ chính: Các doanh nhân nghĩ ra ý tưởng kinh doanh, sau đó phát triển và quản lý chúng với mục tiêu kiếm lợi nhuận. Họ có thể bắt đầu kinh doanh bất cứ thứ gì.

Các doanh nghiệp thành công bán với khả năng kinh doanh tốt có thể khiến các doanh nhân trở thành tỷ phú. Sau đó, họ có thể tái đầu tư tiền của mình vào những ý tưởng mới hoặc công ty khởi nghiệp để tiếp tục vòng quay của tiền.

Những người này có thể không bắt buộc phải có bằng cấp chính quy, nhưng bằng cấp về kinh doanh hoặc tài chính có thể cung cấp cho họ nền tảng vững chắc về chiến lược, nguyên tắc và khả năng phát triển kinh doanh.

4. Người giao dịch trong ngày

Mức lương trung bình toàn quốc: 93.831 đô la/ năm (gần 2,23 tỷ đồng)

Nhiệm vụ chính: Người giao dịch trong ngày (day trader) là việc bạn sử dụng chiến lược giao dịch ngắn hạn, mở và đóng lệnh trong cùng một ngày, với mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận trong thời gian ngắn.

Các nhà giao dịch trong ngày mua và bán cổ phiếu trong thời gian ngắn (thường là một ngày) với mục tiêu kiếm lợi nhuận từ mỗi giao dịch. Theo thời gian, những lợi nhuận này có thể tăng lên thành lợi nhuận đáng kể. Khi thị trường ổn định, họ có thể kiếm được rất nhiều tiền trong ngắn hạn, tùy thuộc vào giao dịch họ thực hiện.

Các day trader có thể làm việc cho một công ty, kiếm tiền hoa hồng cho mỗi giao dịch mà khách hàng thực hiện hoặc họ có thể làm việc độc lập tại nhà. Người giao dịch trong ngày nên hiểu xu hướng thị trường và có kỹ năng phân tích tốt.

5. Môi giới bất động sản

Mức lương trung bình quốc gia: 95.295 đô la/năm (gần 2,26 tỷ đồng)

Nhiệm vụ chính: Các môi giới bất động sản giúp mọi người và các công ty mua, bán hoặc thuê nhà, tài sản. Họ hướng dẫn khách hàng của mình qua từng bước theo đúng quy trình, từ việc tìm tài sản đến đàm phán để hoàn thiện hợp đồng.

Họ cũng nên hiểu luật bất động sản và các tài liệu cần thiết để hoàn tất việc mua bán. Bởi vì am hiểu thị trường bất động sản, nên các môi giới có thể tự mình kiếm được hàng tỷ đồng khi đầu tư vào bất động sản. Họ có thể làm như vậy bằng cách mua một ngôi nhà và bán nó để kiếm lời hoặc bằng cách sở hữu tài sản cho thuê.

6. Kỹ sư

Mức lương trung bình quốc gia: 98.744 đô la/năm (hơn 2,4 tỷ đồng)

Nhiệm vụ chính: Kỹ sư là người thiết kế ra các sản phẩm và giải quyết các vấn đề kỹ thuật cho nhiều ngành công nghiệp. Họ dành phần lớn thời gian để xác định các vấn đề, nghiên cứu các giải pháp, thiết kế và thử nghiệm các sản phẩm và quy trình mới.

Họ có chuyên môn và có khả năng làm việc trong các lĩnh vực như dầu mỏ, hóa chất, điện, hạt nhân, y sinh, hàng không vũ trụ.., tất cả đều có thể trả lương cao hơn 100,000 đô la (hơn 2,37 tỷ đồng) mỗi năm. Các kỹ sư nghĩ ra và tạo ra các sản phẩm hoặc công nghệ mới có thể thu được lợi nhuận đáng kể từ chúng.

Các kỹ sư thường có nền tảng toán học hoặc khoa học, cộng với bằng kỹ sư. Những người hoàn thành bằng kỹ sư trình độ sau đại học có thể có nhiều cơ hội thăng tiến và mức lương cao hơn.

7. Luật sư

Mức lương trung bình quốc gia: 98.822 đô la/năm (hơn 2,34 tỷ đồng)

Nhiệm vụ chính: Luật sư là người tư vấn pháp lý cho các cá nhân, công ty, chính phủ hoặc đại diện cho họ trước tòa hoặc các thủ tục tố tụng khác. Họ chuẩn bị các tài liệu pháp lý và hiểu biết sâu sắc về luật pháp và các quy định.

Luật sư có thể chuyên về nhiều loại luật, bao gồm hình sự, gia đình, lao động... Họ thường tính phí theo giờ, vì vậy các luật sư có thể làm việc nhiều giờ mỗi tuần và kiếm được thu nhập đáng kể. Để trở thành luật sư, bạn phải có bằng cử nhân và bằng hành nghề luật sư.

8. Thẩm định rủi ro

Mức lương trung bình toàn quốc: 108.726 đô la/năm (gần 2,6 tỷ đồng)

Nhiệm vụ chính: Chuyên gia thẩm định rủi ro sử dụng công cụ toán học, thống kê và phân tích để đánh giá rủi ro tài chính của công ty. Họ thường làm việc cho các công ty bảo hiểm, ngân hàng hoặc nhà đầu tư, cơ quan chính phủ, bệnh viện và các doanh nghiệp. Họ sử dụng các phương trình để tính toán xác suất và rủi ro tài chính có thể xảy ra. Chuyên gia thẩm định rủi ro có kỹ năng toán học tốt và thường có bằng thạc sĩ trong lĩnh vực số.

9. Giám đốc điều hành

Mức lương trung bình toàn quốc: 129.722 đô la/năm (hơn 3 tỷ đồng)

Nhiệm vụ chính: Giám đốc điều hành (viết tắc CEO) là những người lãnh đạo công ty chịu trách nhiệm tạo ra các chiến lược để giúp doanh nghiệp đạt được các mục tiêu về doanh số. Các công ty thuộc mọi quy mô và ngành nghề đều cần CEO giám sát và giao tiếp với tất cả các phòng ban, cũng như ban giám đốc nếu có, từ đó thực hiện các chiến lược của công ty và đánh giá tiến độ hoàn thành công việc.

Vì chịu trách nhiệm cho sự thành công của doanh nghiệp, các CEO thường kiếm được mức lương rất cao. Những người làm việc cho các công ty lớn trong nước hoặc quốc tế có thể thu nhập nhiều hơn.

Để trở thành CEO, thông thường bạn cần có bằng cử nhân và thạc sĩ trong một lĩnh vực như quản trị kinh doanh, cộng với nhiều năm kinh nghiệm làm việc thực tế.

10. Giám đốc an toàn thông tin

Mức lương trung bình toàn quốc: 131.013 đô la/năm (hơn 3,1 tỷ đồng)

Nhiệm vụ chính: Giám đốc an ninh thông tin quản lý an ninh của hệ thống máy tính và công nghệ của công ty. Họ chịu trách nhiệm triển khai các chương trình và bản cập nhật, xác định các mối đe dọa bảo mật, tạo kế hoạch dự phòng và lập ngân sách, nhân sự và đào tạo trong lĩnh vực CNTT. Các giám đốc an ninh thông tin có thể kiếm được mức lương cực "khủng" hiện nay.

