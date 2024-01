10 đề cử "tổ đội GenZ tài năng" đều là những "anh tài" đa lĩnh vực: từ âm nhạc, vũ đạo đến sáng tạo nội dung đều gặt hái thành tựu cao

Wechoice Award 2023 đã chính thức quay trở lại và bùng nổ đầy mạnh mẽ, gửi gắm một thông điệp vô cùng ý nghĩa mang tên "Dám đam mê Dám rực rỡ". Mùa giải năm nay đang trở thành tâm điểm quan tâm của độc giả khi mỗi ngày bảng xếp hạng của các đề cử đều xoay chuyển đến chóng mặt. Năm nay, vũ trụ GenZ Area đang sôi động hơn bao giờ hết. Trong đó Nhóm GenZ Tài Năng quy tụ những cái tên nổi bật khiến ai cũng hào hứng. Không phải một cá nhân riêng biệt nào, mà đó là một nhóm các bạn trẻ đã nỗ lực đem lại cho cộng đồng năng lượng tích cực, tinh thần dám nghĩ dám làm và dám rực rỡ trong năm 2023.

Cùng điểm lại top 10 những cái tên đang đứng đầu hạng mục Z-Team và hãy cùng dự đoán xem đại diện nào sẽ là Team xuất sắc nhất nhé!

Schannel

Năm 2023 tiếp tục là năm bùng nổ của các bạn trẻ đặc biệt là thế hệ genZ với sự phủ sóng dày đặc khắp cõi mạng, trong đó không thể không nhắc tới Schannel - Kênh công nghệ giải trí với loạt nội dung triệu views. "Chễm chệ" ở vị trí đầu bảng Z-Team, không quá ngạc nhiên khi Schannel nhận về lượng vote khủng bởi họ thật sự tài năng quá mà.

Nhắc đến Schannel người ta nghĩ ngay đến nơi hội tụ nhiều gương mặt VJ Gen Z triển vọng, thu hút sự quan tâm của giới trẻ. Chính thức đi vào hoạt động từ năm 2013, Schannel đã đóng góp không nhỏ tới sự thành công của CellphoneS, đặc biệt là mảng truyền thông. Và sau gần 10 năm phát triển thì hiện tại, team cũng mở rộng phạm vi hoạt động trong nhiều lĩnh vực nội dung từ công nghệ đến ẩm thực, từ tin tức giải trí đến học đường... cùng với đó là sự bùng nổ của nhiều VJ trẻ trung, sáng tạo, năng động ở cả hai miền Nam - Bắc khiến Schannel ngày càng phủ sóng rộng rãi trên nhiều nền tảng MXH.

Bằng tất cả những thành tựu "rực rỡ" cùng tình yêu mến của khán giả dành cho mình, tính đến 17h ngày 14/1/2024, Schannel hiện đang thống trị khu vực Z-Team với số vote khủng lên đến 31,535 phiếu.

Antiantiart

Antiantiart (viết tắt AAA) là team media được thành lập cuối năm 2017 với xuất phát điểm là một nhóm làm phim. Sau khi gặp nhau lần đầu tại một sự kiện HipHop vào năm 2018, các thành viên đã tụ họp lại, lập nên AAA. Cảm hứng chủ đạo của AAA đến từ cyberpunk, thể hiện qua các sản phẩm media về thời trang, âm nhạc, nhảy múa. Những tài năng trẻ gồm: Phương Vũ (founder), Thái Linh (co-founder), Minh Mọc, Bá Việt, An Khang, Tuấn Anh, Anh Trung (TK), Hoàng Long (Poki), Huy Khỉ… tạo thành một team media hoạt động chủ yếu tại Hà Nội.

Dám thử, dám dấn thân và dám khác biệt chính là những từ khóa then chốt đề miêu tả về AAA, đó cũng là một trong những lý do minh chứng AAA đang nắm giữ vị trí á quân của hạng mục Z-team năm nay là hoàn toàn thuyết phục. Trong những năm trở lại đây, AAA đã sản xuất rất nhiều đoạn phim cho các thương hiệu ở cả trong và ngoài nước. Đặc biệt nhóm hoạt động vô cùng năng nổ tại Việt Nam với rất nhiều dự án nổi bật được giới trẻ đón nhận như "Hà Nội một mảnh tôi", "Thủ Đô Cypher", "Hit Me Up" - Binz, "Con Rồng Cháu Tiên" - Apple, "MV Nấu ăn cho em" - Đen Vâu,... cùng hàng loạt "siêu phẩm" khác. Những thành tựu của nhóm nghệ sĩ trẻ này đã chứng minh về khả năng của giới trẻ Việt đang vươn tầm thế giới.

Quả thực AAA đã và đang không ngừng nỗ lực tạo ra những sản phẩm ấn tượng, và những sản phẩm của họ đang truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ GenZ. Liệu AAA sẽ còn có thể tiến xa hơn nữa trong cuộc đua cực gay cấn để tìm kiếm nhóm GenZ tài năng nhất của Wechoice Awards 2023?

Last Fire Crew

Nếu bạn là một GenZ yêu nghệ thuật thì chắc chắn bạn đã không ít lần nghe đến cái tên Last Fire Crew - hóm nhảy nổi tiếng trong giới Hiphop Việt Nam, truyền cảm hứng tới rất nhiều các bạn trẻ qua những lớp nhảy đường phố tới những sự kiện và hoạt động truyền thông ấn tượng. Hiện Last Fire Crew cũng đang là cái tên cực hot giành được vị trí thứ 3 trên đường đua bình chọn Nhóm GenZ tài năng.

Là nhóm nhảy đến từ Hà Nội bắt đầu hình thành và phát triển từ năm 2009, tính đến hiện tại Last Fire Crew đã có 14 năm cùng vô số thành tích ấn tượng. Ở Last Fire, nhiều người cảm nhận được sức trẻ của những dancer yêu thích vũ đạo, mà ẩn sâu trong đó là tinh thần Hiphop đường phố Việt Nam, được các bạn trẻ truyền cảm hứng đến với cộng đồng.

Năm 2020, Last Fire tổ chức Show diễn nghệ thuật đường phố mang tên "Những Giấc Mơ Bỏ Ngỏ" với quy mô lớn nhất sau 11 năm thành lập. Sự kiện có sự góp mặt của những biên đạo và vũ công tài năng đến từ Last Fire Crew, trong đó phải kể đến một số cái tên sáng giá: tlinh, LowG cùng với nhiều nghệ sĩ trẻ trong giới Underground như: Larria, Nclownz... Bằng sự nhiệt huyết theo đuổi đam mê của tuổi trẻ, cùng những nỗ lực tạo ra sân chơi lành mạnh cho giới trẻ Last Fire đã và đang nhóm nghệ sĩ trẻ có ảnh hưởng lớn tới cộng đồng GenZ. Hiện tại nhóm đang có 83k lượt theo dõi và hơn 1,9 triệu lượt thích trên TikTok.

Danh Cúc (Welax)

Giữ vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng Z-Team năm nay là sự góp mặt của "Vợ chồng Danh Cúc". Nổi lên như một thế lực trong giới làm hài trên thị trường giải trí Việt, Danh Cúc là cặp vợ chồng "hư cấu" do Nghĩa Bùi (bà Cúc) và Dương Anh (ông Danh) thuộc nhóm Hài Welax thủ vai được khán giả yêu mến nhờ tài năng diễn xuất duyên dáng và luôn được đánh giá cao về khả năng sáng tạo nội dung hài hước, không kém phần sâu cay.

Ngay từ những video đầu tiên lên sóng vào tháng 7/2023, series "Vợ chồng nhà Danh Cúc" đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ cư dân mạng, nhận về hàng triệu lượt xem trên 2 nền tảng Facebook và TikTok. Với mô típ vợ chồng trái tính trái nết hay hoạnh hoẹ nhau trong đời sống thường ngày từ việc đi họp phụ huynh cho con đến mâu thuẫn vì chuyện ăn cưới, du lịch,… Series khiến người xem cười ngất với những mảng miếng hài duyên dáng đậm hơi thở đời mà đôi bạn trẻ GenZ muốn truyền tải.

Ngoài những clip hài viral khắp các trang mạng xã hội, cặp đôi còn tạo ra những content giải trí đầy tính nhân văn cho cộng đồng. Có thể nói, "Vợ chồng Danh Cúc" chính là bước tiến đột phá đánh dấu chặng đường 8 năm của nhóm Hài Welax. Mục tiêu chính của đội ngũ làm "Vợ chồng Danh Cúc" nói chung hay team welax nói riêng, độc giả khi đến với các sản phẩm do nhóm làm ra không chỉ nhận được nụ cười giải trí, mà còn có thể cập nhật được tin tức xung quanh mình.

Under The Hood

Under The Hood là nhóm nhạc rap được thành lập từ năm 2018 với đội hình 7 rapper và 4 beat maker. Với sức nóng từ Rap Việt mùa 3, không quá bất ngờ khi cái tên Underthehood liên tục được réo gọi trên khắp các trang mạng xã hội và là cái tên thứ 5 lọt top 10 đề cử Z-Team đa zi năng của hạng mục GenZ Area Wechoice năm nay.

Tính đến thời điểm hiện tại, đội hình của Under The Hood gồm có 19 thành viên (theo công bố chính thức trên fanpage) bao gồm các rapper và ekip sản xuất. Đội ngũ hùng hậu này đã và đang đưa Under The Hood trở thành một trong những tổ đội nổi bật nhất trong làng HipHop Việt trong năm qua.

Mỗi mảnh ghép của Under The Hood đều có một màu sắc với sắc độ đặc biệt riêng. Họ đều là những rapper trẻ, có tài năng và cá tính đang hoạt động tích cực trên mọi mặt trận. Hashtag #underthehood thậm chí đã cán mốc 101,1M người xem, trong đó có những bản tin chia sẻ, sân khấu live, hình ảnh đời thường và đặc biệt là những giai điệu trending khuấy động cả MXH TikTok. Không quá bất ngờ khi tổ đội này trở thành cái tên hot trong bảng xếp hạng Z-Team của Wechoice năm nay.

Ocean M.O.B

Ocean M.O.B là một nhóm rapper trẻ gồm 6 thành viên hoạt động Hiphop New vibes tại Thành Phố Thủ Đức với những cái tên đã từng làm mưa làm gió trong Rap Việt như Gill, Willistic cùng các thành viên còn lại như Xolitxo, Wavy, Wannasaur, MINHPHAM, Xuân Sang. Ở họ có điểm chung là trẻ, tư duy âm nhạc hiện đại cùng màu sắc trap - drill rất đặc trưng. Dù mang nhiều cá tính và màu sắc khác nhau, nhưng khi "tập hợp" dưới cái tên Ocean M.O.B thì họ là những anh em thực thụ.

Với phong cách rất mới lạ, âm nhạc chỉn chu và thời thượng những thành viên Ocean M.O.B đã khẳng định tên tuổi của mình bằng nhiều sản phẩm chất lượng, viral suốt thời gian dài như MV quảng cáo cho Mcredit - Tiền Là Chi? hay Cypher: BEO4L. Các cá nhân trong tổ đội đều đạt những thành tích nhất định trong năm qua, điển hình là Obito, Gill hay Willistic, wAvy. Hay ca khúc debut "Rap Cho Anh Em" đã gây được tiếng vang lớn trong giới underground. Tổ đội hay cùng nhau biểu diễn trên nhiều sân khấu, festival lớn và hỗ trợ nhau trong âm nhạc. Cùng với nội lực phát triển không ngừng, xuyên suốt 3 năm hoạt động, nhóm đã dần xây dựng và khẳng định vị thế là một trong những tổ đội có sức ảnh hưởng đến dòng nhạc Rap tại Việt Nam.

Lô Cô Art Market

Lô Cô Art Market là một hội chợ kiểu mới, là ngôi nhà cho các "local" làm đồ bản địa chất lượng. Bắt đầu từ phiên chợ đầu tiên năm 2017, đến nay Lô Cô Art Market cùng các thành viên khác đã ghi dấu ấn trong lòng giới trẻ Sài Gòn về một hội chợ local cực chất. Đến nơi đây bạn sẽ có cơ hội bắt gặp được nhiều mặt hàng thiết kế độc đáo, bên cạnh đó là còn thấy tự hào khi là một người Việt Nam và được hoà mình vào cộng đồng người làm sáng tạo tự tế.

Trải qua hơn 6 năm phát triển, Lô Cô đã hoàn toàn chứng minh được độ phủ sóng của mình, với tần suất được tổ chức 3 - 4 lần/năm tại nhiều địa điểm không chỉ ở TP.HCM mà Lô Cô còn lan tỏa đến Hà Nội và thu hút được sự quan tâm lớn của giới trẻ. Bằng khát khao muốn mang hướng đến việc xây dựng và phát triển cộng đồng sáng tạo tử tế, các thành viên của Lô Cô đều phải chọn lựa những thương hiệu có bản quyền về sáng tạo cũng như danh tính độc đáo. Bởi Lô Cô Market không đơn thuần chỉ là một sự kiện để mọi người buôn bán, mà Lô Cô thực sự là hội chợ về nghệ thuật sáng tạo và đầy ý nghĩa.

Fustic. Studio

Có lẽ cái tên Fustic. đã không còn quá đỗi xa lạ trong cộng đồng thiết kế nói riêng và những bạn trẻ đam mê âm nhạc và sáng tạo ở Việt Nam. Bắt đầu hình thành và phát triển từ năm 2017, Fustic. là một creative studio đến từ Hà Nội, luôn hướng đến tạo ra các sản phẩm tập trung vào sự giao thoa giữa nghệ thuật thị giác (visual art), thiết kế cùng với công nghệ điện tử và âm nhạc. Được thành lập bởi 5 thành viên: Trung Bảo, Hải Doãn, Nam Lê, Gydient và Hiếu Vũ Fustic.

Nuôi dưỡng "ngọn lửa" hơn 6 năm, Fustic. đã và đang phát triển, mở rộng với nhiều dự án kết hợp các loại hình nghệ thuật đa dạng. Điển hình là các dự án thiết kế, sản phẩm time-based media như phim, hoạt hình cho tới các dự án tương tác về hình ảnh và âm thanh. Không chỉ "tung hoành" ở nước nhà, Fustic. Studio hiện nay vẫn luôn nỗ lực để hướng đến thị trường quốc tế thông qua các sản phẩm hợp tác với các nghệ sĩ, thương hiệu lớn. Ngoài ra năm 2020, nhóm còn chiến thắng hạng mục Best Animated Short (Phim hoạt hình ngắn xuất sắc nhất) tại liên hoan phim SXSW tổ chức ở Texas, Mỹ - một trong những giải thưởng cho phim độc lập danh giá nhất tại xứ sở cờ hoa.

ZORBA Production

Được thành lập vào năm 2015 bởi một nhóm các nhà làm phim sáng tạo của Việt Nam, Zorba là production house chuyên tạo ra các dự án có câu chuyện đặc biệt và sức hấp dẫn thị giác mạnh mẽ cho khách hàng trong nước và quốc tế.

Sau nhiều năm gắn bó với công việc, họ đã gây dấu ấn với rất nhiều tác phẩm đình đám như music video Nếu Lúc Đó của tlinh hay Mơ của Vũ Cát Tường và còn có nhiều nghệ sĩ khác như Binz, Bích Phương, HIEUTHUHAI, Under The Hood. Danh tiếng của nhóm cũng được vươn xa khi hợp tác với nhiều thương hiệu lớn trong nước lẫn quốc tế như gã khổng lồ công nghệ Google, hãng xe Honda, Vinfast, Vietnam Airlines, BITIS,… Năm 2023, Zorba Production vinh dự đồng hành cùng đạo diễn Phạm Thiên n làm nên niềm tự hào của điện ảnh Việt - Bên Trong Vỏ Kén Vàng. Sau buổi công chiếu đã nhận được "cơn mưa lời khen" và cảm xúc thán phục của các khách mời và xuất sắc giành giải thưởng Máy quay vàng (Camera D'or) tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 76 vừa qua.

Fillinus

Là một trong những người tiên phong với mô hình nhóm sản xuất âm nhạc mới mẻ tại Việt Nam, Fillinus - "tổ đội" sản xuất âm nhạc mang màu sắc mới lạ, ngập tràn sự tự do và phóng khoáng chuẩn GenZ. Hiểu rõ và nhận thấy thế mạnh về sản xuất âm nhạc của mình, bao gồm: sáng tác, hòa âm phối khí, thu âm, đóng gói sản phẩm (mixing & mastering),... Fillinus Entertainment đã không ngừng sáng tạo và nỗ lực để trở thành một Music-Agency & Production như hiện nay - "Thương hiệu bảo chứng cho chất lượng âm nhạc".

Cả team Fillinus, với đội ngũ sản xuất gồm nhiều bạn trẻ tài năng, cũng đã có trong tay một số ca khúc được gen Z yêu thích như Sài Gòn Đâu Có Lạnh (Changg x LeWiuy), Lỡ Say Bye Là Bye (Changg x Lemese), Em Không Hiểu (Changg),… Hay những bản hit đình đám trong năm qua như: Nong-dân (dự án quảng bá nông sản và nông dân Việt Nam với đại sứ là hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên, ca sĩ Đức Phúc, streamer Misthy), Body Shaming (bài hát "làm mưa làm gió" khắp các mạng xã hội trong thời gian vừa qua), Môi Chạm Môi (bản HIT đánh dấu sự quay trở lại của Myra Trần - Á Quân The Masked Singer Vietnam 2022)... Ngoài âm nhạc bắt tai, những bài hát từ nhóm sản xuất cùng các nghệ sĩ cũng mang nhiều thông điệp ý nghĩa, năng lượng tích cực cho người nghe.

Dù là đề cử cuối cùng của bảng xếp hạng, không phải do Fillinus không ấn tượng, có thể là do đội nhà chưa tung "skill" thôi. Vẫn còn gần 2 tuần nữa cổng bình chọn của Wechoice Awards 2023 sẽ chính thức đóng lại, liệu Fillinus sẽ có cú lội ngược dòng ngoạn mục?