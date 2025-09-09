Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

10 khoản tiền nhà trường không được thu của học sinh trong năm học mới 2025-2026

Dưới đây là những khoản tiền nhà trường và đại diện ban phụ huynh không được phép thu của học sinh, phụ huynh cần tìm hiểu và nắm rõ thông tin này.

Theo Khoản 4, Điều 10, Thông tư 55/2011 của Bộ GD&ĐT quy định, hoạt động quyên góp của ban đại diện cha mẹ học sinh phải tuân thủ quy định nghiêm ngặt về những khoản tiền không được phép thu từ học sinh hoặc phụ huynh. Cụ thể, các khoản tiền nhà trường và ban đại diện cha mẹ không được phép thu bao gồm:

- Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu các khoản tiền từ học sinh hoặc phụ huynh dưới bất kỳ hình thức nào mà không đảm bảo tính tự nguyện. Điều này nhằm bảo vệ quyền lợi của học sinh và gia đình, đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong các hoạt động tài chính của ban đại diện.

- Tiền bảo vệ cơ sở vật chất và đảm bảo an ninh.

- Các khoản tiền thuê hoặc chi trả cho việc trông coi các phương tiện giao thông của học sinh.

- Tiền vệ sinh lớp học, trường học hay những công tác liên quan đến duy trì vệ sinh của cơ sở giáo dục.

- Tiền khen thưởng cho cán bộ quản lý, giáo viên, hoặc nhân viên của nhà trường.

- Các khoản tiền chi cho việc mua sắm các thiết bị, máy móc hoặc đồ dùng dạy học cho trường học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên.

- Tiền hỗ trợ công tác quản lý hoặc tổ chức các hoạt động dạy học và giáo dục.

- Sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

Hồi cuối tháng 2 vừa qua, Bộ Chính trị quyết định thực hiện miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến hết THPT công lập trên phạm vi cả nước. Thời điểm thực hiện từ đầu năm học 2025-2026 (từ tháng 9/2025). Do đó, kể từ tháng 9 năm nay, phụ huynh sẽ không còn phải đóng học phí cho con em.

Ngoài ra, Thông tư 29/2024 của Bộ GD&ĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/2 quy định nhà trường không được tổ chức thu tiền học thêm của học sinh như trước đây và kinh phí tổ chức dạy thêm sẽ lấy từ ngân sách. Như vậy, từ năm học 2025-2026, học phí và tiền học thêm là 2 khoản nhà trường không được phép thu của học sinh.

Trên đây là 10 khoản tiền mà nhà trường không được phép thu của học sinh. Những quy định này được đưa ra nhằm đảm bảo các khoản đóng góp được sử dụng đúng mục đích và không làm tăng gánh nặng tài chính cho phụ huynh cũng như học sinh.

