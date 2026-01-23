10 lần phỏng vấn xin việc trượt cả 10, tiến sĩ trường top 1 đi làm shipper giao đồ ăn

Đinh Nguyên Triệu (39 tuổi) từng thu hút sự chú ý mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc khi được gọi là "shipper có học vấn cao nhất". Theo South China Morning Post (SCMP), dù sở hữu lý lịch học tập đáng nể với nhiều bằng cấp từ các trường đại học hàng đầu thế giới, anh vẫn không thể tìm được công việc phù hợp và hiện đang làm nghề giao đồ ăn.

Đinh Nguyên Triệu tốt nghiệp cử nhân Hóa học tại Đại học Thanh Hoa, sau đó lấy bằng thạc sĩ Kỹ thuật năng lượng tại Đại học Bắc Kinh. Anh tiếp tục theo đuổi con đường học thuật với bằng tiến sĩ Sinh học tại Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore). Ngoài ra, anh còn từng theo học chương trình đa dạng sinh học tại Đại học Oxford (Anh).

Đinh Nguyên Triệu, 39 tuổi đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc khi được gọi là "shipper có học vấn cao nhất" (Ảnh: MSN)

Tuy nhiên, dù có nền tảng học vấn thuộc hàng "đỉnh cao", Đinh Nguyên Triệu lại gặp nhiều khó khăn trong tìm việc làm. Anh cho biết đã gửi đi rất nhiều hồ sơ xin việc, tham gia hơn 10 buổi phỏng vấn nhưng vẫn không nhận được lời mời phù hợp.

Trước đó, anh từng làm nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Singapore, song sau khi kết thúc hợp đồng, việc tìm kiếm công việc mới trở nên bế tắc, buộc anh phải lựa chọn trở thành shipper giao đồ ăn.

Chia sẻ trên mạng xã hội, Đinh Nguyên Triệu cho biết anh không cảm thấy xấu hổ về công việc hiện tại. "Đây là một công việc ổn định. Thu nhập đủ để tôi nuôi sống gia đình. Nếu chăm chỉ, bạn hoàn toàn có thể kiếm được mức sống tử tế. Đây không phải là công việc tệ", anh nói. Anh cũng cho rằng một trong những điểm tích cực của nghề giao hàng là có thể rèn luyện sức khỏe trong quá trình làm việc.

Đinh nhấn mạnh rằng công việc không định nghĩa giá trị của một con người. (Ảnh: X/Shutterstock)

Đinh Nguyên Triệu nhấn mạnh rằng công việc không định nghĩa giá trị của một con người, bởi trên thực tế, rất nhiều người dù có học vấn cao hay không cuối cùng vẫn có thể làm những nghề tương tự nhau. Theo anh, giao hàng là công việc có giá trị, mang lại thu nhập ổn định, giúp người lao động nuôi sống gia đình và đóng góp cho cộng đồng.

Do tự nhận mình là người hướng nội, "quá nhút nhát để tự đi tìm học sinh", Đinh Nguyên Triệu không lựa chọn làm gia sư riêng cho học sinh. Tuy vậy, anh vẫn thường xuyên động viên các thí sinh vừa hoàn thành kỳ thi đại học tại Trung Quốc giữ tinh thần lạc quan, không bi quan trước tương lai.

Câu chuyện của Đinh Nguyên Triệu đã làm dấy lên nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Một số người đặt câu hỏi về giá trị của giáo dục trong bối cảnh thị trường việc làm ngày càng khắc nghiệt, trong khi nhiều ý kiến khác bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tinh thần kiên cường, chủ động thích nghi và thái độ sống tích cực của anh trước những biến động cuộc đời.