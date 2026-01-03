Phát hiện một Phó Giáo sư đại học đi làm shipper, trả lương nhân viên 30 triệu đồng/ tháng: “Thành tựu lớn nhất không phải tiền bạc”

Ông Giang từng là Phó Giáo sư tại một trường cao đẳng thuộc Đại học Sư phạm Hàng Châu, giảng dạy tiếng Anh suốt 20 năm. Cơ duyên của người đàn ông này với công việc giao hàng bắt đầu từ năm 2008, khi ông Giang thuê một cửa hàng tiện lợi rộng khoảng 30m2 trên cùng con phố với nhà mình với mong muốn tạo kế sinh nhai cho cha mẹ đã nghỉ hưu.

Ban đầu, cửa hàng chỉ bán nhu yếu phẩm hàng ngày, thỉnh thoảng nhận gửi giúp bưu kiện cho hàng xóm. Tuy nhiên, cùng với sự bùng nổ của mua sắm trực tuyến, số lượng và doanh thu từ bưu kiện tăng nhanh đến mức vượt xa hoạt động của cửa hàng.

Năm 2015, cửa hàng chính thức gia nhập hệ thống của nhà cung cấp dịch vụ hậu cần Cainiao, trở thành một trạm giao nhận bưu kiện tiêu chuẩn hóa. Khi cha mẹ tuổi cao sức yếu không còn đủ khả năng xoay xở với khối lượng công việc ngày càng lớn, Giang Tiên Quân đứng trước lựa chọn khó khăn: hoặc đóng cửa, hoặc dốc toàn lực gánh vác.

Sau nhiều đêm suy nghĩ và bàn bạc cùng gia đình, đầu năm 2017, ông xin nghỉ phép không lương, rồi sau đó dứt khoát từ chức để toàn tâm điều hành trạm chuyển phát nhanh.

Ông Giang Tiên Quân vừa phụ trách điều hành vừa trực tiếp giao hàng cho khách

Trạm giao hàng của Giang Tiên Quân mở cửa từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối, điện thoại luôn bật 24/24 chỉ để thuận tiện cho những người trẻ trong khu phố thường xuyên đi làm sớm và về muộn. Ông sẵn sàng thức dậy giữa đêm để giao bưu kiện cho khách hàng đi công tác sớm. “Mục đích của trạm là tạo sự thuận tiện cho mọi người. Chúng ta cần thấu hiểu nhau”, ông chia sẻ.

Trong 4 năm, trạm đã xử lý hơn 430.000 bưu kiện, trở thành một điểm trung chuyển quen thuộc của cư dân trong 37 tòa nhà xung quanh. Nơi đây không chỉ là chỗ nhận hàng mà còn là “trạm thông tin” của khu phố: hỏi thợ sửa ống nước, tìm thú cưng bị lạc, hỗ trợ gọi cấp cứu khi cần thiết.

“Đây là nhà tôi”, Giang Tiên Quân nói nửa đùa nửa thật, khi chỉ tay về phía cửa hàng nhỏ chất đầy thùng carton.

Dù đã rời xa giảng đường, phong cách của một nhà giáo vẫn in đậm trong cách ông Giang điều hành trạm. Ông thuê 3 nhân viên giao hàng, thu nhập trung bình khoảng 7.000–8.000 NDT mỗi tháng (26-30 triệu đồng), trả lương theo ngày và tính toán công bằng đến từng kiện hàng nặng hay nhẹ.

Đặc biệt, ông còn thiết kế “bài kiểm tra cuối kỳ” cho nhân viên - điều hiếm thấy trong ngành chuyển phát nhanh. Bài thi gồm 22 câu, tổng 100 điểm, cho phép mở tài liệu, xoay quanh quy định vận chuyển, hàng cấm, dịch vụ khách hàng và các câu hỏi tự luận về cải thiện chất lượng phục vụ. Không có đáp án chuẩn nhưng phần thưởng tiền mặt phụ thuộc vào mức độ chuyên nghiệp và tận tâm thể hiện qua bài làm.

“Điểm số không quan trọng bằng việc mọi người hiểu sâu hơn công việc của mình”, ông Giang nói. Với ông, đánh giá là con đường ngắn nhất để nâng cao ý thức nghề nghiệp.

Nhiều người thắc mắc: tại sao một Phó Giáo sư lại chọn làm người giao hàng? Giang Tiên Quân cho biết ông coi trọng cảm giác đạt được thành tựu trong công việc: “Tôi có thể giúp mọi người giải quyết nhiều vấn đề, điều đó khiến tôi cảm thấy mình có ích và cảm giác đạt được thành tựu. Điều tôi hài lòng nhất khi làm trong ngành dịch vụ là nhận được nụ cười và lời cảm ơn từ khách hàng”.

Ở trạm giao hàng, sự ghi nhận đến tức thì: một lời cảm ơn, một nụ cười, hay đơn giản là việc người dân nhớ mặt gọi tên ông mỗi ngày. “Thành tựu này còn không liên quan đến tiền bạc”, Giang Tiên Quân chia sẻ.

Ông Giang không phủ nhận rằng logistics là ngành có tiềm năng. Nhưng hơn cả thu nhập, điều giữ ông lại là ý nghĩa công việc. “Tôi từng ‘bán’ kiến thức tiếng Anh, giờ tôi ‘bán’ dịch vụ. Thực chất đều là phục vụ người khác”, ông nói.

Ảnh đại diện WeChat của ông vẫn là bìa giáo trình tiếng Anh đại học. Ông không đổi, có lẽ vì quá khứ ấy chưa từng mất đi, mà chỉ chuyển hóa sang một hình thức khác. Với ông, xã hội cần những người làm tốt công việc của mình, bất kể đó là đứng trên bục giảng hay giữa những kiện hàng chồng cao trong một cửa tiệm nhỏ.