'3 không' khi ăn khoai lang tránh đường huyết tăng vọt

03-01-2026 - 20:38 PM | Sống

Để tránh làm đường huyết tăng nhanh khi ăn khoai lang, bạn nên ghi nhớ và thực hiện nguyên tắc “3 không”.

Khoai lang là loại củ gần gũi và phổ biến trong bữa ăn hằng ngày của nhiều gia đình. Không chỉ dễ chế biến và dễ ăn, khoai lang còn giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là hỗ trợ tiêu hóa và cung cấp năng lượng lành mạnh cho cơ thể.

Khoai lang là loại củ gần gũi và phổ biến trong bữa ăn hằng ngày của nhiều gia đình (Ảnh: Getty Images)

Loại củ này chứa nhiều tinh bột và carbohydrate, chất xơ. Nếu ăn không đúng cách, nó sẽ làm tăng đường huyết sau ăn. Theo Eatingwell , dưới đây là “3 không” bạn nên lưu ý khi ăn khoai lang để tránh đường huyết tăng quá cao.

Không nên bỏ vỏ khi ăn

Muốn ăn khoai lang mà không lo đường huyết tăng vọt, bí quyết đơn giản nhất chính là ăn cả vỏ. Lớp vỏ mỏng manh này thực chất là kho lưu trữ chất xơ và tinh bột kháng tuyệt vời, giúp cơ thể bạn giữ được mức đường ổn định và tràn đầy năng lượng hơn.

Không ăn khoai riêng lẻ

Khi chuẩn bị một bữa ăn với khoai lang, việc bổ sung thêm nguồn đạm và nhiều rau không tinh bột là vô cùng quan trọng. Sự kết hợp này đảm bảo cân bằng giữa tinh bột, chất đạm và chất xơ để điều chỉnh lượng đường trong máu một cách tối ưu. Các loại đạm nạc như thịt gà và cá hồi là những lựa chọn tuyệt vời cho sức khỏe tim mạch và giúp cân bằng đường huyết.

Không ăn thay cơm

Bạn nên tránh ăn khoai lang khi bụng đói để ngăn chặn tình trạng đường huyết tăng vọt. Dù là thực phẩm lành mạnh, khoai lang vẫn thuộc nhóm tinh bột. Việc thay thế hoàn toàn cơm bằng khoai lang hoặc ăn quá nhiều mỗi bữa sẽ khiến cơ thể nạp dư thừa carbohydrate.

Để tối ưu lợi ích sức khỏe, bạn hãy luôn kết hợp khoai cùng rau xanh và đạm (thịt, cá) nhằm tận dụng chất xơ và protein làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu.

Nên mua khoai lang củ thon dài hay tròn mập? Người sành ăn chỉ mua một loại

Theo Thu Hiền/VTCnews

VTCnews

