Không phải khoai lang, loại củ mùa thu này mới được ví như "nhân sâm Hàn Quốc": Vừa không có thuốc trừ sâu lại cực nhiều dinh dưỡng

Khi tiết trời chuyển mình sang thu, nhiều người lại đi tìm những loại thực phẩm vừa bổ dưỡng vừa an toàn. Thực phẩm mùa thu không chỉ mang lại hương vị thơm ngon mà còn cung cấp nhiều lợi ích sức khỏe, và củ sen là một ví dụ tiêu biểu.

Được thu hoạch chủ yếu vào mùa thu, củ sen không chỉ là nguyên liệu phổ biến trong ẩm thực Việt Nam mà còn được xem là một trong những thực phẩm chứa ít thuốc trừ sâu, giúp người tiêu dùng an tâm khi sử dụng. Với giá trị dinh dưỡng cao, củ sen còn được ví như nhân sâm Hàn Quốc nhờ những công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe.

Khác với nhiều loại rau củ khác, củ sen thường sinh trưởng trong bùn lầy, ít phải sử dụng đến thuốc trừ sâu, nhờ đó trở thành một trong những thực phẩm chứa ít thuốc trừ sâu mà bạn có thể an tâm thưởng thức.

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Nông nghiệp và Hóa thực phẩm (Journal of Agricultural and Food Chemistry) cho thấy củ sen chứa hàm lượng polyphenol và flavonoid cao. Đây là những hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do, từ đó ngăn ngừa các bệnh mãn tính như tim mạch và ung thư.

Một nghiên cứu khác từ Đại học Dược phẩm Thượng Hải (Shanghai University of Traditional Chinese Medicine) chỉ ra rằng củ sen có khả năng kháng viêm hiệu quả nhờ các hợp chất như quercetin và kaempferol. Các hợp chất này giúp giảm viêm trong cơ thể, hỗ trợ điều trị các bệnh viêm nhiễm.

Mùa thu ăn củ sen: Vừa tăng cường miễn dịch lại giảm cân, giảm căng thẳng

Củ sen không chỉ là một nguyên liệu ẩm thực mà còn mang lại nhiều lợi ích của củ sen với sức khỏe, khiến nó được ví như nhân sâm Hàn Quốc trong văn hóa ẩm thực và y học dân gian. Dưới đây là những lợi ích nổi bật, được hỗ trợ bởi các nghiên cứu khoa học:

- Giàu dinh dưỡng và hỗ trợ tiêu hóa: Củ sen chứa nhiều vitamin C, vitamin B6, kali, chất xơ và các chất chống oxy hóa. Chất xơ giúp cải thiện tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón và hỗ trợ sức khỏe đường ruột. Một nghiên cứu trên tạp chí Nutrition Research and Practice cho thấy chiết xuất củ sen có tác dụng chống oxy hóa và chống béo phì, hỗ trợ tiêu hóa bằng cách giảm tích tụ chất béo.

- Tăng cường sức khỏe tim mạch: Kali trong củ sen giúp điều hòa huyết áp, trong khi các hợp chất chống oxy hóa như flavonoid giúp giảm viêm và bảo vệ mạch máu. Nghiên cứu từ Dr. Axe nhấn mạnh rằng củ sen giàu chất dinh dưỡng và chất xơ, thúc đẩy sức khỏe tim mạch, với mối liên hệ nghịch đảo giữa tiêu thụ chất xơ và bệnh tim.

Ảnh minh họa các món ăn từ củ sen

- Hỗ trợ hệ miễn dịch: Với hàm lượng vitamin C cao, củ sen tăng cường khả năng miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh, đặc biệt trong mùa thu khi thời tiết chuyển lạnh. Theo Verywell Fit, củ sen giàu vitamin C và folate, góp phần vào hệ miễn dịch mạnh mẽ.

- Giảm căng thẳng và cải thiện giấc ngủ: Củ sen chứa các hợp chất như pyridoxine (vitamin B6), có tác dụng làm dịu hệ thần kinh, giúp giảm căng thẳng và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Nghiên cứu từ Vinmec cho thấy sen giúp giảm viêm và hỗ trợ giấc ngủ, với các nghiên cứu gần đây về hạt sen giảm viêm.

- Hỗ trợ giảm cân: Nhờ lượng calo thấp và chất xơ cao, củ sen là lựa chọn lý tưởng cho những người muốn duy trì vóc dáng mà vẫn đảm bảo dinh dưỡng. Một nghiên cứu trên Foods cho thấy chiết xuất củ sen tươi và nướng đều thúc đẩy chuyển hóa cholesterol, giúp giảm cân ở chuột béo phì.

Củ sen là nguyên liệu đa năng trong các món ăn mùa thu. Bạn có thể dùng củ sen để nấu canh với sườn heo, làm gỏi, hầm thuốc Bắc, hoặc thậm chí làm trà củ sen để thanh nhiệt. Hương vị giòn ngọt tự nhiên của củ sen mang lại cảm giác ấm áp, phù hợp với tiết trời se lạnh.

Củ sen không chỉ là một thực phẩm mùa thu thơm ngon mà còn là thực phẩm chứa ít thuốc trừ sâu, an toàn và bổ dưỡng. Với những lợi ích của củ sen với sức khỏe, từ hỗ trợ tiêu hóa đến tăng cường miễn dịch, không khó hiểu khi nó được ví như nhân sâm Hàn Quốc. Hãy thêm củ sen vào thực đơn của bạn để tận hưởng hương vị và lợi ích tuyệt vời mà loại thực phẩm này mang lại!