Nên mua khoai lang củ thon dài hay tròn mập? Người sành ăn chỉ mua một loại

17-09-2025 - 15:40 PM | Sống

Không phải ai cũng biết cách chọn khoai lang ngon. Nên mua loại thon dài hay tròn mập? Câu trả lời có sự khác biệt rất lớn.

Khoai lang vốn là món ăn dân dã, quen thuộc trong bữa cơm nhiều gia đình Việt. Vừa ngọt bùi, vừa giàu dinh dưỡng, khoai lang đặc biệt được ưa chuộng vào mùa thu đông khi thời tiết se lạnh. Chỉ cần một củ khoai nướng nóng hổi buổi sáng cũng đủ khiến cơ thể ấm áp cả ngày.

Theo kinh nghiệm, trước hết cần phân biệt giống khoai.

Khoai ruột đỏ thường có màu cam hoặc đỏ cam, vị ngọt đậm, rất thích hợp để hấp, luộc, nướng. Trong khi đó, khoai ruột trắng hoặc vàng nhạt lại thường được dùng làm bột khoai, miến, hay sấy khô, vì hàm lượng tinh bột cao nhưng vị kém ngọt. Những giống phổ biến như khoai mật, khoai dẻo khi nướng còn chảy mật, ăn dẻo ngọt rất được ưa chuộng.

Để chọn khoai ngon, có 6 bước cơ bản.

- Trước hết, hãy quan sát hình dáng: loại củ thon dài, hai đầu nhọn, phần giữa căng mọng thường cho vị ngọt và dễ chín đều. Đường kính khoảng bằng ba ngón tay là vừa đẹp, không nên chọn củ quá to vì lâu chín và dễ bị xơ.

- Tiếp theo, chú ý lớp vỏ: khoai không bị trầy xước, không quá nhiều bùn đất hay rỉ nước, bởi những củ này thường để lâu hoặc đã bị ngấm nước.

- Màu sắc vỏ cũng là yếu tố quan trọng. Vỏ sẫm màu, sáng bóng thường cho thịt khoai mịn và ngọt.

- Khi mua, đừng ngại dùng tay ấn nhẹ: khoai chắc, cứng là khoai mới; còn nếu mềm nhũn, ẩm ướt thì đã để lâu, ăn kém ngon.

- Ngoài ra, nên thử nhấc lên so sánh, củ nào nặng tay hơn thì chắc chắn tươi và nhiều nước.

- Một bí quyết khác là ngửi: khoai tươi có mùi thơm của đất, trong khi khoai hỏng thường có mùi chua, mốc hoặc rượu.

Sau khi mua về, khoai cần được bảo quản đúng cách để “ra mồ hôi”, tức là quá trình tinh bột tự nhiên chuyển hóa thành đường, giúp khoai thêm ngọt. Chỉ cần đặt khoai vào thùng giấy hoặc rổ ở nơi khô thoáng, không rửa sạch đất bám vỏ, tránh bỏ tủ lạnh vì nhiệt độ thấp sẽ làm hỏng quá trình này. Khi thấy khoai nhẹ hơn, vỏ hơi nhăn, đó là lúc khoai đã “ngấm mật”, nướng hay hấp đều thơm ngọt hơn hẳn.

Người dân quê thường tận dụng đủ loại khoai: củ nhỏ để nướng, củ vừa để luộc ăn, củ to kém ngọt sẽ đem đi làm bột hay phơi khô. Thậm chí, khoai thái lát, trải qua nhiều lần hấp - phơi có thể làm thành khoai dẻo ngọt như kẹo. Còn nếu muốn tự chế biến bột khoai hay miến khoai tại nhà, chỉ cần rửa sạch, gọt vỏ, nghiền nát, lọc lấy tinh bột rồi phơi khô, có thể dùng cả năm.

Có thể thấy, việc chọn đúng loại khoai không chỉ quyết định đến độ ngon mà còn đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Một chút tinh ý khi chọn mua, cộng thêm bí quyết bảo quản, bạn sẽ có được những mẻ khoai nướng ngọt lịm, những nồi chè khoai dẻo thơm cho cả gia đình.

Nguồn và ảnh: Sohu

Không phải khoai lang, loại củ mùa thu này mới được ví như "nhân sâm Hàn Quốc": Vừa không có thuốc trừ sâu lại cực nhiều dinh dưỡng

Theo Mỹ Diệu

Thanh niên Việt

