Khuyên bạn: Đừng mua khoai lang nếu thấy 4 dấu hiệu "ngậm độc" này, ăn vào chỉ khổ cái thân!

Khoai lang vốn được xem là thực phẩm dân dã, lành tính và bổ dưỡng, có mặt thường xuyên trong mâm cơm lẫn bữa xế của nhiều gia đình Việt. Không chỉ no bụng, khoai lang còn chứa nhiều chất xơ, vitamin, giúp giảm cân, đẹp da và hỗ trợ hệ tiêu hóa. Thế nhưng, không phải củ khoai nào ngoài chợ cũng an toàn để mang về. Theo các chuyên gia, có 4 dấu hiệu trên khoai lang mà hễ nhìn thấy thì tuyệt đối tránh xa, nếu cố tình ăn sẽ chẳng khác nào tự đưa độc vào người.

1. Khoai lang mọc mầm – tưởng vô hại nhưng lãng phí công sức

Nhiều người nghĩ chỉ có khoai tây mọc mầm mới độc, còn khoai lang thì vô tư. Thực tế, khi khoai lang nảy mầm, lượng dinh dưỡng trong củ đã giảm đáng kể, phần thịt củ trở nên xơ cứng, nhạt nhẽo, không còn ngọt bùi như ban đầu. Chưa kể, mầm mọc trong môi trường ẩm thấp dễ kéo theo vi khuẩn, nấm mốc tấn công, làm củ hư hỏng nhanh chóng. Mua về vừa mất tiền, vừa tốn công nấu nướng mà chẳng được bữa ăn ngon.

2. Khoai lang có đốm đen – dấu hiệu của nấm độc

Đốm đen trên vỏ hay thịt khoai chính là báo hiệu khoai đã bị nấm hoặc vi khuẩn xâm nhập. Ăn vào không chỉ gây tiêu chảy, đau bụng mà còn tiềm ẩn nguy cơ nhiễm độc gan. Một số loại nấm còn sinh ra aflatoxin – chất độc được Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo là có thể gây ung thư. Vì vậy, thấy khoai có đốm lạ thì tốt nhất bỏ qua, đừng ham rẻ mà rước họa vào người.

3. Khoai lang dập nát – ổ chứa vi khuẩn nguy hiểm

Chỉ cần một vết trầy xước, nứt vỏ hay chỗ dập nhỏ, khoai lang lập tức trở thành ổ vi khuẩn lý tưởng. Đây là điều kiện để các loại vi khuẩn gây ngộ độc như E. coli hay Salmonella phát triển mạnh. Dù có rửa sạch hay nấu chín thì vẫn khó đảm bảo an toàn tuyệt đối. Ăn phải loại khoai này, nhẹ thì đau bụng, nặng có thể dẫn đến ngộ độc thực phẩm, nhất là ở trẻ nhỏ và người già.

4. Khoai lang bốc mùi lạ – cảnh báo bị tẩm hóa chất

Một củ khoai ngon phải có mùi thơm nhẹ, tự nhiên. Nếu thấy khoai bốc ra mùi hắc, chua hoặc tanh bất thường, rất có thể củ đã bị hỏng hoặc bị xử lý qua hóa chất bảo quản. Những loại hóa chất này khi tích tụ lâu dài trong cơ thể có thể gây hại cho gan, phổi và hệ tiêu hóa. Bởi vậy, đừng vì tiếc vài nghìn đồng mà liều lĩnh mang loại khoai này về.

Ăn nhầm khoai có vấn đề: Nguy cơ khôn lường

Khoai lang nhìn qua tưởng bình dân, nhưng nếu không tinh mắt chọn lựa thì dễ rơi vào cảnh “bệnh từ miệng mà ra”. Người ăn phải khoai hỏng có thể gặp hàng loạt vấn đề: từ rối loạn tiêu hóa, ngộ độc, cho tới những hệ lụy âm ỉ với gan, thận. Đặc biệt, trẻ em và người cao tuổi với sức đề kháng kém sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề hơn cả.

Bí kíp chọn khoai lang ngon, sạch

Để tránh mua nhầm củ độc, người tiêu dùng có thể bỏ túi vài mẹo nhỏ sau:

Chọn củ có vỏ nhẵn, màu sắc đồng đều, cầm chắc tay.

Tránh xa những củ mềm nhũn, nứt vỏ, có mùi bất thường.

Ưu tiên mua khoai tại địa chỉ quen, siêu thị uy tín hoặc các cửa hàng bán nông sản sạch.

Ngửi thử: chỉ nên chọn củ có mùi thơm nhẹ tự nhiên, không có mùi hắc, mùi lạ.