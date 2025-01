10 loại thực phẩm cần và 5 loại thực phẩm tránh để phục hồi hMPV nhanh hơn

Ngoài việc tuân thủ các biện pháp phòng ngừa như giữ vệ sinh, uống đủ nước thì việc áp dụng chế độ ăn uống giàu chất dinh dưỡng là 1 trong những phương pháp bảo vệ mọi người trước sự tấn công của các bệnh về đường hô hấp, trong đó có HMPV. Dưới đây là một số loại thực phẩm quan trọng nhất giúp bảo vệ sức khỏe hô hấp mà bạn nên đưa vào thực đơn ăn uống hằng ngày.

Thực phẩm phòng ngừa HMPV

Trái cây họ cam quýt và thực phẩm giàu Vitamin C

Vitamin C rất cần thiết trong việc tăng cường khả năng miễn dịch. Trái cây họ cam quýt bao gồm cam, bưởi, chanh, dâu tây, kiwi, ớt chuông… Đây là những thực phẩm góp phần cung cấp vitamin C liều cao để cơ thể sản xuất tế bào bạch cầu – được xem là thành phần thiết yếu của hệ thống miễn dịch, chống nhiễm trùng trong cơ thể.

Ngoài ra, vitamin C cũng là chất chống oxy hóa và bảo vệ các mô của phổi khỏi stress oxy hóa do các gốc tự do gây ra.

Vitamin C rất cần thiết trong việc tăng cường khả năng miễn dịch

Axit béo omega-3

Axit béo omega-3 thuộc nhóm chất béo thiết yếu có tác dụng chống viêm. Axit béo omega-3 có nhiều trong các loại cá béo như cá hồi, cá thu và cá mòi cũng như nguồn gốc thực vật trong hạt lanh, hạt chia và quả óc chó. Những thực phẩm này thúc đẩy phổi khỏe mạnh vì chúng làm giảm tác dụng viêm bên trong phổi. Hơn nữa, chúng cũng hỗ trợ hệ thống miễn dịch và có lợi cho việc chống lại nhiễm trùng hoặc giai đoạn phục hồi sau nhiễm trùng.

Trà xanh

Trà xanh có chứa các hợp chất gọi là catechin, chất chống oxy hóa mạnh giúp chống viêm. Nếu uống thường xuyên uống trà xanh làm tăng hệ miễn dịch, do đó, chức năng của phổi được tối đa hóa và ngăn ngừa nhiễm trùng đường hô hấp.

Ngoài ra, trà xanh cũng có hiệu quả đối với những người nhằm tăng cường khả năng miễn dịch và giảm kích ứng do nhiễm trùng ở phổi. Hơn nữa, đặc tính chống oxy hóa trong trà xanh bảo vệ phổi chống lại các gốc tự do và các tác động có hại khác.

Tỏi

Tỏi được biết đến với tác dụng kháng khuẩn và chống viêm. Trong tỏi có chứa allicin đã được chứng minh là có tác dụng ức chế nhiễm trùng và tăng cường hệ thống miễn dịch. Ngoài ra, việc ăn tỏi thường xuyên sẽ giúp làm sạch đường thở trong cơ thể, giảm các triệu chứng gặp phải trong các bệnh về đường hô hấp và hỗ trợ sức khỏe phổi tốt hơn. Theo chuyên gia sức khoẻ, tỏi đặc biệt hữu ích trong việc chống lại virus và vi khuẩn gây ra các vấn đề như viêm phế quản hoặc viêm phổi.

Nghệ

Củ nghệ có chứa chất curcumin, một hợp chất có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa mạnh. Curcumin giúp giảm viêm đường hô hấp, đây là triệu chứng phổ biến của nhiễm trùng đường hô hấp. Ngoài việc hỗ trợ sức khỏe phổi, nghệ còn tăng cường khả năng miễn dịch tổng thể. Do đó bạn nên thêm nghệ vào chế độ ăn uống để phòng ngừa và phục hồi các bệnh về đường hô hấp.

Gừng

Gừng là một trong những biện pháp tự nhiên giúp giảm bớt khó chịu về đường hô hấp. Nó chứa các đặc tính chống viêm và kháng khuẩn giúp giảm bớt các triệu chứng hô hấp như nghẹt mũi và ho. Ngoài ra, gừng còn giúp tăng cường chức năng miễn dịch, cho phép cơ thể bạn chống lại nhiễm trùng tốt hơn, làm dịu đường thở và tăng cường sức khỏe hô hấp.

Rau lá xanh

Các loại rau lá xanh được khuyên dùng bao gồm rau bina, cải xoăn, củ cải Thụy Sĩ. Chúng chứa vitamin C và E, beta-carotene và folate. Những chất này được cho là rất quan trọng trong việc duy trì các mô phổi khỏi stress oxy hóa và nói chung là tình trạng hô hấp khỏe mạnh. Do đó, việc ăn nhiều rau xanh sẽ đảm bảo phổi khỏe mạnh và ngăn ngừa mọi bệnh hen suyễn hoặc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD).

Quả hạch và hạt

Các loại hạt như hạnh nhân, hạt hướng dương và quả phỉ có chứa vitamin E-một chất chống oxy hóa rất hữu ích trong việc ngăn ngừa tổn thương tế bào phổi. Vitamin E giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể và hỗ trợ cơ thể chống lại nhiễm trùng. Các loại hạt cũng chứa nhiều chất béo, protein và chất xơ lành mạnh, tất cả đều có thể hỗ trợ khả năng miễn dịch để có sức khỏe tốt hơn.

Thực phẩm giàu Probiotic

Sữa chua và kefir (đồ uống lên men) có men vi sinh sống, rất hữu ích cho hệ vi sinh vật đường ruột. Khi đường ruột khỏe mạnh có liên quan đến hệ thống miễn dịch vì nhiều tế bào miễn dịch của cơ thể cư trú trong hệ thống tiêu hóa. Điều này càng được củng cố nhờ men vi sinh giúp hệ vi sinh vật đường ruột luôn cân bằng để chống lại nhiễm trùng tốt.

Thực phẩm cần tránh để phòng ngừa HMPV

Bên cạnh một số thực phẩm giàu chất dinh dưỡng rất hữu ích trong việc tăng cường sức khỏe miễn dịch và chống lại nhiễm trùng đường hô hấp, nhưng cũng có một số loại thực phẩm làm chậm quá trình phục hồi hoặc thậm chí làm trầm trọng thêm các triệu chứng. Sau đây là một số thực phẩm cần tránh:

Thực phẩm có đường

Thực phẩm nhiều đường, bao gồm đồ ngọt, đồ uống có đường và đồ ăn nhẹ chế biến sẵn là làm suy yếu hệ thống miễn dịch, khiến cơ thể khó chống lại nhiễm trùng. Khi ăn quá nhiều đường sẽ gây viêm và làm trầm trọng thêm các triệu chứng hô hấp. Do đó các chuyên gia khuyên nên giảm thiểu tiêu thụ đường khi bị bệnh để tăng cường chức năng miễn dịch.

Thực phẩm cay và gây kích ứng

Những thực phẩm này gây khó chịu ở dạ dày hoặc cản trở quá trình tiêu hoá. Do đó bạn cần tránh những thực phẩm như vậy cho đến khi hết triệu chứng vì chúng có thể gây kích ứng cổ họng và hệ tiêu hóa.

Thực phẩm béo

Thực phẩm chiên và thức ăn nhanh nhiều dầu mỡ chứa chất béo không lành mạnh dễ gây rối loạn tiêu hóa và làm tăng tình trạng viêm. Những thực phẩm này trì hoãn quá trình chữa lành của cơ thể bằng cách ảnh hưởng đến tiêu hóa và dẫn đến viêm toàn thân. Thay vào đó, hãy ăn những thực phẩm giàu dinh dưỡng có thể thúc đẩy quá trình chữa bệnh thay vì thực phẩm giàu chất béo.

Rượu bia

Rượu làm mất nước và sẽ cản trở quá trình chữa lành của cơ thể. Bởi lượng chất lỏng rất quan trọng trong giai đoạn phục hồi sau bất kỳ bệnh nào; rượu sẽ chỉ làm gián đoạn quá trình hydrat hóa và làm trầm trọng thêm các triệu chứng. Do đó cần tránh uống rượu luôn là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe, thay vào đó hãy bổ sung nước bằng nước, trà thảo dược giúp tăng cường miễn dịch.

Sản phẩm từ sữa

Mặc dù không phải ai cũng nhạy cảm với sữa, nhưng một số người nhận thấy rằng các sản phẩm từ sữa làm tăng sản xuất chất nhầy, do đó gây kích ứng thêm cho hệ hô hấp.