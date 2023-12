10 loại thực phẩm chống ung thư mà bạn nên ăn thường xuyên để tế bào ung thư không có cơ hội ‘gõ cửa’

Trong một bài viết được đăng tải trên trang web chính thức của Viện Nghiên cứu Ung thư Hoa Kỳ (AICR), Cara Rosenbloom - một chuyên gia về dinh dưỡng - cho rằng không có loại thực phẩm nào có thể giúp chúng ta phòng ngừa nguy cơ mắc ung thư nếu chúng ta chỉ tiêu thụ duy nhất thực phẩm đó. Tuy nhiên, một chế độ ăn bao gồm hàng loạt thực phẩm bổ dưỡng chắc chắn có thể giảm được nguy cơ này.

Nghiên cứu cho thấy chế độ ăn dựa trên thực phẩm có nguồn gốc thực vật có thể giảm nguy cơ ung thư. Nguyên nhân là do nhóm thực phẩm này có nhiều chất xơ, chất dinh dưỡng cũng như các hóa chất thực vật (phytochemical) có tác dụng ngăn ngừa ung thư.

Một trong 10 Khuyến nghị Phòng chống Ung thư của AICR là: Áp dụng chế độ ăn giàu ngũ cốc nguyên hạt, rau củ, trái cây và các loại đậu. Các nghiên cứu độc lập cho thấy càng tuân thủ chặt chẽ các khuyến nghị của AICR (bao gồm cả khuyến nghị về hoạt động thể chất, cắt giảm đồ uống có đường và đồ ăn nhanh), nguy cơ phát triển ung thư sẽ càng giảm.

Dưới đây là 10 loại thực phẩm hàng đầu được vị chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên thêm vào chế độ ăn để phòng ngừa ung thư.

1. Rau lá xanh

Carotenoid được tìm thấy trong các loại rau lá xanh như cải bó xôi, cải kale có tác dụng chống oxy hóa và tăng cường khả năng phòng vệ của cơ thể. Một số loại rau lá xanh giàu dinh dưỡng khác mà bạn có thể thử là xà lách romaine, xà lách rocket, cải làn, cải thảo, bắp cải, cải xoong,...

2. Ngũ cốc nguyên hạt

Các loại ngũ cốc nguyên hạt như yến mạch, lúa mạch và quinoa cung cấp nhiều chất xơ có thể giúp giảm nguy cơ phát triển ung thư đại trực tràng. Chất xơ cũng giúp ngăn ngừa những tổn thương do gốc tự do gây ra. Gốc tự do là những phân tử có thể làm tăng nguy cơ ung thư.

3. Thực phẩm từ đậu nành

Mặc dù các bằng chứng còn hạn chế nhưng những thực phẩm từ đậu nành được cho là có thể giảm khả năng tái phát và tử vong ở những phụ nữ bị ung thư vú đã điều trị ổn định.

4. Hạt óc chó

Tất cả các loại hạt đều chứa các chất dinh dưỡng có tác dụng hỗ trợ phòng ngừa ung thư, đặc biệt là hạt óc chó. Nghiên cứu cho thấy óc chó có chứa ellagitannin, melatonin và gamma-tocopherol giúp giảm căng thẳng oxy hóa (sự mất cân bằng giữa chất chống oxy hóa và gốc tự do trong cơ thể), viêm nhiễm và những thay đổi bất thường trên gene. Tất cả các yếu tố này đều có thể dẫn tới ung thư.

5. Các loại đậu

Các loại đậu đều giàu chất xơ, tinh bột kháng, các hợp chất phenolic có tác dụng hỗ trợ sự phát triển của hệ lợi khuẩn trong đường ruột. Lợi khuẩn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì một cơ thể khỏe mạnh, trong đó có giảm nguy cơ ung thư.

6. Trái cây họ cam quýt

Chanh, cam và các loại trái cây khác cùng họ là nguồn cung cấp dồi dào các phytochemical và vitamin hoạt động như chất chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào.

7. Quả mọng

Các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy phytochemical và chất dinh dưỡng trong quả mọng có tác dụng ngăn ngừa ung thư hiệu quả. Ví dụ, tiêu thụ quả việt quất giúp tăng hoạt động chống oxy hóa trong máu và ngăn ngừa tổn thương DNA.

8. Các loại rau họ cải

Các loại rau họ cải như súp lơ xanh, súp lơ trắng chứa nhiều glucosinolate. Đây là hoạt chất có tác dụng ngăn chặn sự phát triển của một số bệnh ung thư. Chính vì thế, hãy chăm tiêu thụ nhóm rau này trong các bữa ăn hàng ngày.

9. Cà phê

Phytochemical trong cà phê đã được chứng minh có tác dụng giảm nguy cơ phát triển ung thư nội mạc tử cung và ung thư gan.

10. Trà

Đã có nghiên cứu cho thấy uống trà giúp giảm nguy cơ mắc ung thư bàng quang. Nghiên cứu này đã đặc biệt đề cập tới trà đen và trà xanh.

Các nghiên cứu khác đã chỉ ra trà xanh là loại đồ uống hữu ích trong việc ngăn ngừa ung thư gan, vú, tuyến tụy, phổi, thực quản và da nhờ việc có chứa rất nhiều epigallocatechin-3 gallate - một hoạt chất có tác dụng chống lại urokinase (một loại enzyme thúc đẩy sự phát triển của ung thư). Một tách trà xanh có chứa từ 100-200mg epigallocatechin-3 gallate.

Nguồn: AICR, Everyday Health