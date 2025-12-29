10 năm đi làm, tích góp 750 triệu mua căn tập thể cũ: Cô gái tạo ra "cú sốc lớn" sau 3 tháng

Sau gần một thập kỷ đi làm và tích cóp tại Thượng Hải, Trung Quốc, Huang cuối cùng cũng thực hiện được ước mơ sở hữu một mái nhà của riêng mình. Đó là một căn hộ rộng 40m2, nằm trong khu vực trung tâm, gần Hãng phim Thượng Hải - nơi gắn liền với những năm tháng tuổi trẻ và niềm đam mê điện ảnh của cô.

Huang ở Thượng Hải - đã mua nhà và vẫn sống độc thân.

Căn nhà được xây dựng từ năm 1986, thuộc dạng nhà tập thể cũ. Lần đầu bước chân vào xem nhà, Huang thừa nhận bản thân đã “bị sốc”: tường bong tróc, đồ đạc cũ kỹ, hệ thống đường ống và dây điện phơi bày khắp nơi, không hề có dấu hiệu từng được cải tạo.

“Nhưng bù lại, kết cấu của căn nhà lại rất lý tưởng, đúng với kiểu không gian tôi mong muốn. Vì vậy, chỉ sau khoảng 20 phút xem nhà, tôi đã quyết định mua”, Huang chia sẻ. Giá mua căn hộ là 200.000 NDT (khoảng 750 triệu đồng).

Căn nhà trước khi cải tạo.

Căn nhà giúp cô sống chill.

Sau khi chốt mua nhà, Huang không tìm đến kiến trúc sư hay đơn vị thiết kế. Cô tự mình đảm nhận toàn bộ quá trình cải tạo: từ thay đổi cấu trúc, chọn màu sơn, đặt làm nội thất cho đến mua đồ trang trí, tranh treo tường và trồng hoa, cây xanh.

Chỉ trong vòng 3 tháng, căn nhà cũ kỹ đã hoàn toàn “lột xác”, trở thành một tổ ấm mang phong cách retro pha hiện đại, đúng với gu thẩm mỹ và nhịp sống của chủ nhân.

Lối vào và hành lang: điểm nhấn màu sắc. Khu vực tiền sảnh được sơn tông xanh ngọc lục bảo, màu sắc chủ đạo của cả căn hộ. Cách xử lý này giúp không gian trở nên nổi bật và có chiều sâu hơn.

Trên lối đi dẫn vào phòng ngủ, Huang sử dụng rèm vải mềm mại. Khi kéo rèm, màu xanh của bức tường phía trong tạo cảm giác không gian được kéo dài, tránh sự bí bách thường thấy ở nhà diện tích nhỏ.

Phòng ngủ: ánh nắng và rạp chiếu phim tại gia. Bức tường ngăn giữa ban công và phòng ngủ cũng được tháo bỏ, giúp ánh nắng chiếu thẳng vào khu vực giường ngủ, mang lại cảm giác ấm áp mỗi sáng.

Phòng bếp: tối giản nhưng chỉn chu.

Vốn là người yêu bếp, Huang đặc biệt đầu tư cho khu vực nấu nướng. Cô phá bỏ bức tường ngăn giữa bếp và hành lang để mở rộng không gian, tạo cảm giác thoáng đãng ngay từ khi bước vào nhà.

Tường bếp được ốp gạch vuông trắng, thay vì dùng tủ bếp kín, Huang lựa chọn các kệ inox mở. Những bộ bát đĩa, dụng cụ nấu ăn nhiều màu sắc vừa tiện sử dụng, vừa trở thành điểm nhấn trang trí cho căn bếp nhỏ.

Phòng tắm ban đầu rất tối do không có cửa sổ. Huang quyết định phá bỏ hai bức tường, thay bằng vách kính để tận dụng ánh sáng tự nhiên từ các khu vực khác.

Cô còn lắp đặt một bồn tắm dài 1,6m - chi tiết được xem là “xa xỉ” với nhà 40m², nhưng lại mang đến trải nghiệm thư giãn trọn vẹn sau một ngày làm việc.

Từ khi chuyển vào căn nhà được thiết kế đúng theo thói quen và mong muốn của bản thân, cuộc sống của Huang trở nên ngăn nắp và dễ chịu hơn.

Cuối tuần, cô dậy muộn, đi chợ hoa, chợ thực phẩm, về nhà tự nấu ăn, nghe nhạc, đọc sách, xem phim rồi ngâm mình trong bồn tắm. Một mình, nhưng không hề cô đơn.

Ngôi nhà 40m2 không chỉ là thành quả của nhiều năm làm việc và tiết kiệm, mà còn là không gian giúp Huang học cách tận hưởng cuộc sống và ở bên chính mình một cách trọn vẹn.