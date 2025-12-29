10 năm đi làm, tích góp 750 triệu mua căn tập thể cũ: Cô gái tạo ra "cú sốc lớn" sau 3 tháng
Tất cả những gì bên trong khiến nhiều người thích mê.
Sau gần một thập kỷ đi làm và tích cóp tại Thượng Hải, Trung Quốc, Huang cuối cùng cũng thực hiện được ước mơ sở hữu một mái nhà của riêng mình. Đó là một căn hộ rộng 40m2, nằm trong khu vực trung tâm, gần Hãng phim Thượng Hải - nơi gắn liền với những năm tháng tuổi trẻ và niềm đam mê điện ảnh của cô.
Căn nhà được xây dựng từ năm 1986, thuộc dạng nhà tập thể cũ. Lần đầu bước chân vào xem nhà, Huang thừa nhận bản thân đã “bị sốc”: tường bong tróc, đồ đạc cũ kỹ, hệ thống đường ống và dây điện phơi bày khắp nơi, không hề có dấu hiệu từng được cải tạo.
“Nhưng bù lại, kết cấu của căn nhà lại rất lý tưởng, đúng với kiểu không gian tôi mong muốn. Vì vậy, chỉ sau khoảng 20 phút xem nhà, tôi đã quyết định mua”, Huang chia sẻ. Giá mua căn hộ là 200.000 NDT (khoảng 750 triệu đồng).
Sau khi chốt mua nhà, Huang không tìm đến kiến trúc sư hay đơn vị thiết kế. Cô tự mình đảm nhận toàn bộ quá trình cải tạo: từ thay đổi cấu trúc, chọn màu sơn, đặt làm nội thất cho đến mua đồ trang trí, tranh treo tường và trồng hoa, cây xanh.
Chỉ trong vòng 3 tháng, căn nhà cũ kỹ đã hoàn toàn “lột xác”, trở thành một tổ ấm mang phong cách retro pha hiện đại, đúng với gu thẩm mỹ và nhịp sống của chủ nhân.
Từ khi chuyển vào căn nhà được thiết kế đúng theo thói quen và mong muốn của bản thân, cuộc sống của Huang trở nên ngăn nắp và dễ chịu hơn.
Cuối tuần, cô dậy muộn, đi chợ hoa, chợ thực phẩm, về nhà tự nấu ăn, nghe nhạc, đọc sách, xem phim rồi ngâm mình trong bồn tắm. Một mình, nhưng không hề cô đơn.
Ngôi nhà 40m2 không chỉ là thành quả của nhiều năm làm việc và tiết kiệm, mà còn là không gian giúp Huang học cách tận hưởng cuộc sống và ở bên chính mình một cách trọn vẹn.
