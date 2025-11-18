Mua nhà ở quê hay ở phố? Tôi 47 tuổi và chọn phố, dù quê rất đẹp – vì 3 lý do thực tế này

Năm nay tôi 47 tuổi. Dù sinh ra ở một làng nhỏ ở Thiểm Tây, Trung Quốc, lớn lên giữa sân gạch và mái ngói cũ, cuối cùng tôi lại chọn cách dành cả sự ổn định của mình ở thành phố - và thậm chí nếu có tiền, tôi vẫn thà mua thêm một căn nhà nhỏ ở phố còn hơn bỏ ra vài trăm ngàn tệ để xây nhà ở quê.

Nghe có vẻ “ngược đời”, nhưng càng sống, tôi càng hiểu: đẹp là một chuyện, phù hợp lại là chuyện khác.

Dưới đây là câu chuyện thật của tôi — và cả 3 lý do khiến tôi không muốn về quê xây nhà nữa.

1. Đã quen nhịp sống thành thị, rất khó để quay lại cuộc sống nông thôn

Tôi lên thành phố dạy học từ 25 năm trước, rồi kết hôn, mua nhà, sinh con. Từ đó, cuộc sống của gia đình tôi gắn với phố: trường học gần, bệnh viện gần, siêu thị ngay dưới chân tòa nhà.

Bố mẹ tôi trước đây vẫn bám quê làm ruộng. Nhưng sau trận lũ khiến cả vườn cây hơn 10 năm của họ bị cuốn trôi, tôi đưa hai cụ lên thành phố sống cùng. Từ ngày ấy, ngôi nhà sân vườn ở quê – nơi từng có tới bảy gia đình chung sống – chỉ còn lại ký ức.

Theo thời gian, tôi nhận ra cả nhà mình đều… không còn hợp với nếp sống quê:

Mẹ tôi quen đi tập nhảy, nhận quà từ hội người cao tuổi, thích tụ tập các bà bạn hàng xóm ở phố – về quê chỉ quanh quẩn ăn ngủ, buồn nhanh.

Bố tôi ở thành phố ngày nào cũng tìm được người đánh bóng bàn, chơi mạt chược. Về quê, mạt chược chỉ có dịp Tết.

Con gái tôi thì khỏi nói, mỗi lần về quê chưa đầy nửa ngày đã đòi về lại thành phố.

Dù rất yêu cảnh làng, ruộng đồng, tôi hiểu rằng: gia đình tôi đã sống theo nhịp thành phố hơn hai thập kỷ. Bảo quay lại nếp sống chậm rãi, ít tiện ích… khó lắm.

2. Xây nhà ở quê tốn kém, nhưng lại ít giá trị sử dụng và gần như không thể bán

Nhà cũ của gia đình tôi có mảnh đất 90m² bên cạnh – đủ để xây một căn hai tầng rưỡi rộng rãi. Tôi đã tính: xây tử tế một căn nhà ở quê cần tối thiểu 400.000 tệ (1,4 tỷ đồng), tương đương cả “gia sản” tích cóp bao năm của không ít người.

Tôi có thể chi khoản đó. Nhưng câu hỏi lớn nhất là:

Xây xong để làm gì?

Một năm chúng tôi chỉ về vài ngày lễ, Tết.

Bố mẹ tôi sau này yếu hơn, chắc chắn sẽ ở thành phố – nơi gần bệnh viện, gần con cháu.

Vợ chồng tôi không có ý định về quê hẳn.

Con gái tôi sau này càng không quay về.

Nhà xây ở nông thôn không thể bán, không sinh lời, không cho thuê. Nó chỉ… nằm đó.

Nếu đã bỏ ra vài trăm ngàn tệ, tôi thà mua thêm căn hộ nhỏ ở thành phố — vừa ở được, vừa có thể bán, cho thuê, giữ giá. Tiền bỏ ra không bị “chôn” vào một nơi mà gia đình gần như chẳng sử dụng.

3. Nghỉ hưu ở nông thôn nghe hay đấy – nhưng thực tế không thoải mái bằng thành phố

Nhiều họ hàng bảo tôi: “Về già sống quê thanh bình lắm, đồ ăn ngon, khí hậu trong lành”. Đúng, nhưng đó mới chỉ là một phần.

Điều quan trọng nhất với người lớn tuổi là gì?

Chăm sóc y tế!

Ở quê tôi:

Làng không có phòng khám, phải đi trạm y tế thị trấn.

Trạm y tế thì chỉ xử lý bệnh nhẹ.

Nếu cấp cứu, chắc chắn phải chạy lên thành phố.

Tính mạng bố mẹ tôi — và sau này là chính vợ chồng tôi — không thể đặt cược vào sự “yên bình” mà cách bệnh viện 20–30 km.

Dù nông thôn hiện nay sạch đẹp, đường xá thông thoáng, Internet mạnh, thì tiêu chuẩn y tế – dịch vụ vẫn chưa thể so sánh với thành phố.

Tôi thích quê, nhưng tôi không thể để những năm cuối đời của bố mẹ mình bị hạn chế bởi việc mua thuốc khó, khám bệnh xa, cấp cứu chậm.

Kết luận: Yêu quê là một chuyện, nhưng chọn nơi sống là chuyện khác

Có những người phù hợp với nhịp sống thôn quê – và tôi rất tôn trọng lựa chọn đó.

Nhưng với gia đình tôi:

- đã sống nửa đời ở thành phố,

- cần tiện ích – y tế – dịch vụ đầy đủ,

- và muốn tài sản giữ được giá trị,

... thì việc dùng vài trăm ngàn tệ để xây nhà ở quê không còn là lựa chọn hợp lý.

Tôi chọn mua thêm nhà ở thành phố – vì đó là nơi gia đình tôi thực sự sống, sinh hoạt, chữa bệnh, đi làm, và gắn bó. Còn ngôi nhà cũ ở quê, tôi giữ lại như giữ một phần ký ức, không phải để bắt cả gia đình quay lại một cuộc sống mà chúng tôi không còn phù hợp.

Nếu bạn cũng đang đứng giữa hai lựa chọn “về quê xây nhà” hay “mua nhà phố”, hãy hỏi chính mình: Bạn xây để ở, hay để giữ thể diện? Xây để sống, hay chỉ để có?

Câu trả lời sẽ nói rất rõ xem đâu mới là nơi bạn thuộc về.

Theo: Toutiao