10 ngôi sao học vấn cao nhất Cbiz, người đứng đầu sở hữu tới 3 bằng tiến sĩ: Bất ngờ vượt ngoài tưởng tượng!

Trong giới giải trí Hoa ngữ, nhan sắc và độ hot thường được coi là yếu tố quyết định sự nghiệp của một nghệ sĩ. Thế nhưng, vẫn có những ngôi sao khiến công chúng phải "há hốc miệng" vì lý lịch học vấn ấn tượng. Họ vừa đứng trên đỉnh cao nghệ thuật, vừa là những "học bá" chính hiệu, phá vỡ hoàn toàn định kiến "bình hoa di động". Hãy cùng khám phá 10 gương mặt nghệ sĩ có học vấn đỉnh nhất Cbiz để thấy trí tuệ học thuật khi hòa cùng tài năng nghệ thuật có thể tỏa sáng thế nào.

1. Dụ Ân Thái

Người ta hay nhớ tới Dụ Ân Thái qua hình tượng Lữ Tú Tài mọt sách trong Võ Lâm Ngoại Truyện, nhưng ít ai biết anh thực sự là "mọt sách" ngoài đời. Sở hữu tới ba bằng tiến sĩ, trong đó có hai bằng Diễn xuất và Đạo diễn tại Học viện Hý kịch Trung ương, cùng một bằng Tiến sĩ Đạo diễn tại Học viện Sân khấu Thượng Hải, Dụ Ân Thái được mệnh danh là "siêu nhân học thuật" của làng giải trí Hoa ngữ.

Dụ Ân Thái

Con đường học tập của nam tài tử này còn đặc biệt hơn khi anh từng nhận học bổng toàn phần sang Đại học Oxford nghiên cứu về Shakespeare. Khi tham gia Đại Tần Đế Quốc, anh tự tay chỉnh sửa lời thoại, bổ sung điển tích cho chuẩn xác về mặt lịch sử. Thậm chí, năm 2006 anh từng từ chối làm học giả khách mời tại Harvard chỉ để tiếp tục đóng Võ Lâm Ngoại Truyện.

2. Táp Bối Ninh

Là MC quen thuộc của Hôm Nay Nói Pháp Luật và một trong những gương mặt nổi bật nhất nhì chương trình Minh Tinh Đại Trinh Thám, Táp Bối Ninh lại có xuất phát điểm từ con đường luật học. Anh được tuyển thẳng vào Đại học Bắc Kinh từ khi mới học lớp 11 - một kỳ tích mà rất ít học sinh làm được. Sau khi tốt nghiệp cử nhân, anh tiếp tục được tuyển thẳng lên học thạc sĩ ngành Luật, trở thành hình mẫu "học bá" điển hình.

Táp Bối Ninh

Trong thời gian dẫn Hôm Nay Nói Pháp Luật, Táp Bối Ninh có thể phân tích từng biểu cảm nhỏ của nghi phạm bằng tư duy luật và tâm lý học. Khi tham gia Minh Tinh Đại Trinh Thám, Táp Bối Ninh cũng gây ấn tượng với sự thông minh, nhanh nhạy. Trong một tập, nam MC còn đọc vanh vách Điều 232 Bộ luật Hình sự Trung Quốc để giảng về tội giết người, khiến khán giả vừa ngạc nhiên vừa bật cười.

3. Lý Kiện

Được mệnh danh là "quý ông âm nhạc" của Cbiz, Lý Kiện lại tốt nghiệp khoa Điện tử Đại học Thanh Hoa - ngôi trường top 1 của Trung Quốc bên cạnh Đại học Bắc Kinh. Anh được cộng 50 điểm trong kỳ thi đại học nhờ năng khiếu ca hát với bài Nói Điều Trong Lòng và đỗ vào Thanh Hoa.

Lý Kiện

Sau khi tốt nghiệp, anh cùng bạn lập nhóm Thủy Mộc Niên Hoa, rồi theo đuổi sự nghiệp solo. Cách sáng tác của Lý Kiện mang hơi hướng logic của một kỹ sư. Ca khúc Bên Bờ Hồ Baikal nổi tiếng của anh được cho là dựa trên công thức toán học để sắp xếp giai điệu. Các buổi diễn của anh không chỉ là âm nhạc mà còn là "lớp học thu nhỏ", nơi fan hài hước yêu cầu anh hát "ca khúc vi phân" hay "ca khúc đại số".

4. Giang Sơ Ảnh

Trước khi nổi tiếng với vai Vương Mạn Ni trong Ba Mươi Chưa Phải Là Hết, Giang Sơ Ảnh từng tốt nghiệp thạc sĩ ngành Kinh tế Truyền thông tại Đại học East Anglia (Anh). Quyết định từ bỏ con đường luật sư lương cao, cô sang Anh du học và hoàn thành hơn 100 đầu sách học thuật trong thời gian học.

Giang Sơ Ảnh

Khi trở lại màn ảnh, Giang Sơ Ảnh nổi tiếng với hình tượng "người phụ nữ tỉnh táo", đồng thời mang tư duy luật vào cách xử lý vai diễn. Nhiều lời thoại do cô đề xuất trong Mr.Right được khán giả gọi là "giáo trình phổ biến pháp luật".

5. Mạc Văn Úy

Nữ ca sĩ - diễn viên đa tài này tốt nghiệp cử nhân Văn học Ý tại Đại học London. Khả năng ngôn ngữ của cô khiến ai cũng nể phục khi cô thông thạo năm thứ tiếng, có thể dịch trực tiếp lời bài hát ngay trên sân khấu.

Mạc Văn Úy

Nhiều sáng tác của Mạc Văn Úy được lấy cảm hứng từ tác phẩm kinh điển, như Trái Chín Mùa Hạ chịu ảnh hưởng từ Thần Khúc của Dante. Lời bài hát "thời gian là chất độc" của cô còn được giáo sư Đại học Thanh Hoa đưa vào giáo trình âm nhạc. Khi được hỏi chọn giữa nhan sắc và tài năng, Mạc Văn Úy trả lời hài hước: "Tôi chỉ lấy thời gian học thêm ngoại ngữ để chăm sóc da".

6. Trần Nghiên Hy

Tốt nghiệp thạc sĩ ngành Truyền thông tại Đại học Nam California, Trần Nghiên Hy mang phong cách tư duy phương Tây vào diễn xuất. Khi đảm nhận vai Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp và bị chê bai ngoại hình, cô đã bình tĩnh phân tích nhân vật dưới góc nhìn văn học Trung cổ, cho rằng sự xa cách của Tiểu Long Nữ xuất phát từ tinh thần "tôn sùng quý phu nhân" trong văn học kỵ sĩ châu Âu. Ngay cả trong những cuộc phỏng vấn với thần tượng âm nhạc như Châu Kiệt Luân, cô cũng có thể trò chuyện về nhạc lý và cấu trúc ca khúc.

Trần Nghiên Hy

7. Ngô Kỳ Long

Từng là "ông hoàng" trong nhóm nhạc Tiểu Hổ Đội, Ngô Kỳ Long không chỉ duy trì sự nghiệp diễn xuất mà còn đầu tư vào kinh doanh. Anh theo học chương trình EMBA tại Trường Quản lý Quang Hoa, Đại học Bắc Kinh, áp dụng kiến thức quản trị và tài chính vào sản xuất phim. Bộ phim Bộ Bộ Kinh Tâm do anh đầu tư và đóng chính đã mang lại lợi nhuận khoảng 200 triệu NDT. Nhân viên từng kể, trong các cuộc họp, anh có thói quen rút cuốn Quản Trị Chiến Lược ra để đánh dấu ý chính.

Ngô Kỳ Long

8. Trương Lỗ Nhất

Diễn viên tài năng của Thời Đại Thức Tỉnh tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học Bắc Kinh. Vai diễn Hồ Thích của anh được giáo sư Bắc Kinh khen "giống thật hơn cả ảnh tư liệu". Ngoài đời, Trương Lỗ Nhất có thói quen săn sách hiếm ở các hiệu sách cũ, đặc biệt là sách học thuật. Nhiều fan kể đã bắt gặp anh ngồi đọc Tư Bản Luận ở quán cà phê như một giáo sư thực thụ.

Trương Lỗ Nhất

9. Hà Cảnh

MC kỳ cựu này từng được tuyển thẳng vào khoa tiếng Ả Rập, Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, sau đó ở lại trường giảng dạy. Thời điểm anh còn là giảng viên, sinh viên phải dậy từ 5 giờ sáng để xếp hàng đăng ký học lớp của anh. Trong Hướng Về Cuộc Sống, Hà Cảnh nhiều lần phân tích các trò đùa ngôn ngữ dưới góc nhìn khoa học ngôn ngữ. Trên sân khấu âm nhạc, anh có thể dịch tức thì lời bài hát tiếng Ả Rập khiến khán giả thán phục.

Hà Cảnh

10. Vương Lực Hoành

Sinh ra trong gia đình trí thức, Vương Lực Hoành tốt nghiệp cử nhân kép tại Williams College và Học viện Âm nhạc Berklee, sau đó lấy tiếp bằng tiến sĩ âm nhạc. Anh kết hợp nhuần nhuyễn kỹ thuật phối khí cổ điển với pop, tạo nên những "bài toán âm nhạc" độc đáo. Ca khúc Cây Cầu Duyên Phận của anh được giảng dạy như tài liệu mẫu tại Berklee, trở thành ví dụ điển hình cho "xuất khẩu văn hóa" qua âm nhạc.