10 nhà đầu tư dự mua 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ của HSC

CTCP Chứng khoán TP.HCM (HSC, mã: HCM, sàn HoSE) vừa công bố nghị quyết triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.



Theo đó, HSC sẽ chào bán 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 23.000 đồng/cổ phiếu. Kết phiên 23/9, cổ phiếu HCM dừng ở mức 25.500 đồng/cổ phiếu, qua đó giá chào bán thấp hơn gần 10% so với thị giá.

Cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm. Thời gian triển khai dự kiến trong quý III-IV/2026. Nếu hoàn tất, HSC sẽ thu về 4.600 tỷ đồng dùng để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ.

HSC công bố danh sách 10 nhà đầu tư tham gia đợt chào bán. Trong đó có 2 tổ chức và 8 cá nhân, Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC) dự mua 23 triệu cổ phiếu, Dragon Capital Markets Limited dự mua 20 triệu cổ phiếu. Hai cá nhân Nguyễn Tiến Vũ và Trần Quí Thanh dự mua nhiều nhất, mỗi người 40 triệu cổ phiếu.

Ảnh: HSC

HSC đang liên tiếp triển khai tăng vốn thời gian gần đây. Ngày 15/9 vừa qua, HSC đã hoàn tất chào bán 22 triệu cổ phiếu cho người lao động (ESOP). Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, HSC sẽ thu về khoảng 220 tỷ đồng.

Cổ phiếu ESOP phát hành đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối đa 3 năm và được giải tỏa dần theo thời gian. Trong đó, 40% lượng cổ phiếu phát hành được giải tỏa sau 12 tháng; 30% lượng cổ phiếu phát hành được giải tỏa sau 24 tháng và 30% lượng cổ phiếu còn lại được giải tỏa sau 36 tháng.

Theo danh sách được công bố trước đó, sẽ có 110 cán bộ nhân viên dự kiến tham gia mua cổ phiếu ESOP đợt này. Trong đó, Tổng giám đốc Trịnh Hoài Giang được phân bổ nhiều nhất 2,5 triệu cổ phiếu, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Quốc Huân dự mua 430.000 cổ phiếu...

Hoàn tất đợt phát hành ESOP, HSC tăng vốn điều lệ từ gần 10.808 tỷ đồng lên mức 11.028 tỷ đồng.

Song song với đó, HSC cũng triển khai chào bán gần 270 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Theo công bố, trong thời gian từ 29/7 đến 28/8/2026, HSC mới phân phối được 268,16 triệu cổ phiếu; còn 1,82 triệu cổ phiếu chưa được cổ đông đăng ký và nộp tiền mua sẽ được phân phối tiếp trong thời gian từ 15-22/9/2026.

HSC công bố danh sách 45 cá nhân được phân phối 1,82 triệu cổ phiếu nói trên. Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm. Trường hợp hết thời gian nêu trên nếu vẫn còn cổ phiếu chưa được phân phối hết thì số cổ phiếu đó sẽ bị hủy.

Hiện HSC chưa công bố kết quả đợt chào bán này. Nếu hoàn tất, HSC sẽ thu về gần 2.700 tỷ đồng được dùng để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (margin). Đồng thời, công ty tăng vốn điều lệ lên mức 13.728 tỷ đồng.