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10 nhóm hàng tăng giá đẩy CPI tháng 5 cao hơn 0,29%

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Trong tháng 5, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 tăng 0,29% so với tháng trước, tăng 3,61% so với tháng 12/2025 và tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước.

Cục Thống kê (Bộ Tài chính) vừa có báo cáo tình hình kinh tế tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2026. Theo đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 tăng 0,29% so với tháng trước, tăng 3,61% so với tháng 12/2025 và tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2026, CPI tăng 4,31% so với cùng kỳ năm trước.

Tốc độ tăng CPI tháng 5/2026 so với tháng trước. (Nguồn: Cục Thống kê)

Nguyên nhân CPI tăng theo Cục Thống kê là do giá điện, nước sinh hoạt tăng cùng với nhu cầu sử dụng cao trong thời tiết nắng nóng, giá vật liệu xây dựng, nhà ở thuê, giá xăng tăng.

Trong mức tăng 0,29% của CPI tháng 5 so với tháng trước, có 10 nhóm hàng tăng giá, riêng chỉ số giá nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm.

Cụ thể, nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,96%, giá điện sinh hoạt tăng 2,38%; nước sinh hoạt tăng 1,41%...

Ở chiều ngược lại, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,14%, tác động làm CPI chung giảm 0,05 điểm phần trăm.

Chỉ số giá tháng 5/2026. (Nguồn: Cục Thống kê)

Lạm phát cơ bản tháng 5 tăng 0,34% so với tháng trước và tăng 4,67% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 5 tháng đầu năm 2026, lạm phát cơ bản tăng 4,04% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 4,31% của CPI bình quân chung do giá xăng dầu, gas và thực phẩm biến động mạnh làm CPI chung tăng, trong khi các yếu tố này được loại trừ trong danh mục tính toán lạm phát cơ bản.

Trong tháng 5, giá vàng thế giới giảm do hoạt động chốt lời sau thời gian tăng mạnh trước đó và tâm lý thị trường ổn định hơn, làm giảm nhu cầu nắm giữ tài sản trú ẩn an toàn.

Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 5 giảm 4,11% so với tháng trước, chủ yếu do giá vàng được các doanh nghiệp kinh doanh điều chỉnh giảm theo giá vàng thế giới.

So với cùng kỳ năm trước, chỉ số giá vàng tăng 33,87%; so với tháng 12/2025 tăng 6,27%; bình quân 5 tháng đầu năm 2026, chỉ số giá vàng tăng 65,97%.

Theo Châu Anh/VTC News

VTC News

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