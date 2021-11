100 chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu từ 15 nước hội tụ vì một "Việt Nam toàn cầu" bền vững, bứt phá

Hội nghị diễn ra tại Thủ đô Paris (Pháp), điểm trung chuyển và là một trong những thành phố quan trọng nhất Châu Âu cũng như nền kinh tế - chính trị của thế giới. Thông qua khẩu hiệu "Talent. Innovation. Sustainability" (TIS), One Global Việt Nam đặt ra mục tiêu kết nối những tài năng, những ý tưởng sáng tạo và chính sách phát triển bền vững cho Việt Nam và thế giới trong những thập kỷ tới đây. Trước xu thế toàn cầu hóa không ngừng gia tăng cùng những biến động liên tục về đột phá khoa học, vấn đề môi trường… đặc biệt là sự tái định hình lại mô hình kinh tế của thế giới và Việt Nam trong hai năm trở lại đây do COVID-19, Hội nghị One Global Việt Nam kỳ vọng sẽ mang đến nhiều góc nhìn đa chiều, những giải pháp mang tính chiến lược và hành động cụ thể để đồng hành với sự phát triển về chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội của Việt Nam trong tương lai.

Trong đó, tiêu điểm của hội nghị lần này là đi tìm lời giải cho câu hỏi "Thế giới sẽ đi về đâu, Việt Nam tương lai sẽ như thế nào khi phải đối mặt với sự phục hồi nhanh chóng song hành với phát triển bền vững?". One Global Việt Nam mong muốn góp một phần sức lực để chung xây tay dựng một Việt Nam kết nối toàn cầu, không bị giới hạn về địa lý, một Việt Nam vững mạnh trong thế giới phẳng, nơi người Việt Nam ở bất cứ đâu cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Trên tất cả, đó là một Việt Nam sẵn sàng hướng ra thế giới, sẵn sàng góp sức nhận trách nhiệm để giải quyết các vấn đề chung của nhân loại như biến đổi khí hậu, cách mạng khoa học - công nghệ… và điển hình là đại dịch COVID-19 với những thành tựu nổi bật của chính bản thân Việt Nam.

Ngoài các diễn giả chính, Hội nghị sẽ là nơi quy tụ sự tham gia của 100 chuyên gia, trí thức Việt Nam và quốc tế tiêu biểu hàng đầu trên thế giới trong nhiều lĩnh vực chiến lược. Các khách mời góp mặt tại sự kiện đều là đại diện cấp cao của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, các viện nghiên cứu hàng đầu, các tổ chức trực thuộc chính phủ và tổ chức phi chính phủ uy tín, có thể kể đến GS. TS. BS. Đinh Xuân Anh Tuấn - Bệnh viện Cochin, Pháp, top 100 Bác sĩ Chuyên khoa Hô hấp trên thế giới theo Expertscape; TS. Philipp Rösler - Nguyên Phó Thủ tướng Đức; GS. Martin Fransman Tác giả cuốn sách "Innovation Ecosystems – Increasing Competitiveness", NXB Đại học Cambridge & Đại học Edinburgh, Vương Quốc Anh; BS. TS. Nguyễn Nhất Linh Cán bộ Y tế tại Chương trình Lao Toàn cầu, Tổ chức Y tế Thế giới, Thụy Sĩ; ông Don Lam, Sáng lập và Tổng Giám đốc Quỹ VinaCapital; cùng nhiều chuyên gia và tri thức khác.

One Global Việt Nam dự kiến sẽ kéo dài trong hai ngày với với bốn phiên trao đổi tại chỗ và trực tuyến xen kẽ, xoay quay bốn nhóm chủ đề:

Kết nối Tương lai: "Bình thường mới" tầm nhìn 2025: Thách thức lớn hơn, Ứng dụng công nghệ nhiều hơn cho phát triển.

Kết nối Đối tác: Xây dựng quan hệ đối tác thành công trong bối cảnh thế giới phức tạp và khó lường.

Kết nối Đổi mới sáng tạo: Thúc đẩy đổi mới trở thành động lực thiết yếu cho tăng trưởng và bền vững.

Trong thời gian qua, Việt Nam đã và đang có hướng đi đúng đắn trong việc trả lời câu hỏi trên khi lấy hạnh phúc của người dân làm kim chỉ nam. Trọng tâm đó được hỗ trợ tốt hơn thông qua cải thiện nguồn lực con người, tận dụng tiến bộ của khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và đảm bảo bền vững về môi trường, xã hội. "Và chúng tôi mong muốn đóng góp vào tiến trình ấy", GS TS Nguyễn Đức Khương, Chủ tịch AVSE Global, đơn vị tổ chức hội nghị, khẳng định.