Tại FPTU, trên hành trình gần 2 thập kỷ đưa môn học Vovinam vào giảng đường khối không chuyên, nhà trường không kêu gọi người trẻ giữ gìn văn hóa bằng khẩu hiệu mà trao cho người trẻ cơ hội mặc bộ võ phục, đổ mồ hôi trên sân tập, thấu hiểu tinh thần tôn sư trọng đạo và lòng tự hào dân tộc. Phong trào Vovinam như một dòng chảy văn hóa nối dài từ giảng đường ra cộng đồng, lan tỏa mạnh mẽ đến giới trẻ toàn quốc, đặc biệt qua hàng loạt các cuộc thi, sân chơi lớn, nhỏ.

Khơi nguồn Võ Việt là một trong những sân chơi như thế: Một không gian để hàng nghìn sinh viên, học sinh toàn quốc được rèn luyện, giao lưu, thể hiện tinh thần thượng võ và viết tiếp câu chuyện gìn giữ bản sắc dân tộc thông qua những trải nghiệm thực tế.

Trước khi nhận Học bổng Nữ sinh STEM và trở thành sinh viên chuyên ngành Thiết kế mỹ thuật số, Trường Đại học FPT, Phan Đoàn Quỳnh Trâm chưa từng tiếp xúc với võ thuật, nghĩ rằng bộ môn này không phù hợp với mình. Nhưng trong tháng Rèn luyện tập trung tại trường, khi được tham gia những buổi học Vovinam đầu tiên, Quỳnh Trâm đã cảm thấy bất ngờ, thích thú và muốn được tìm hiểu sâu hơn về võ cổ truyền. Nỗ lực tập luyện Vovinam với quyết tâm nâng từ mức cơ bản lên thành thạo đã mang đến một đời sống giảng đường rất khác biệt cho Quỳnh Trâm.

Nền tảng thể lực, kỷ luật từ Việt Võ Đạo giúp cô theo đuổi, khám phá nhiều khía cạnh với những mảng màu đa dạng, khác nhau từ học thuật cho đến các hoạt động ngoại khóa, nghệ thuật. Để rồi khi bước lên bục vinh danh Cóc Vàng kỳ Summer 2026, bên cạnh những thành tích học tập, cô sinh viên năm nhất còn rinh về những giải thưởng khác như Quán quân cuộc thi nhảy FUDA Got’s Talent (cùng CLB Nhảy Noise Makers), Huy chương Vàng môn Võ Cổ Truyền (Hùng Kê Quyền) tại giải Olympic Summer Jamboree 2026.

Lùi thời gian khoảng 10 năm trước đó, cũng trên sân võ FPTU những ngày đầu tiên, Nguyễn Danh Phú (K10, chuyên ngành An toàn thông tin) đã tìm thấy sự gắn kết đặc biệt với môn võ cổ truyền. Chàng trai công nghệ nhận ra võ thuật không chỉ dạy con người cách ra đòn hay phòng vệ mà còn đề cao sự yêu thương, tôn trọng và tinh thần chung sống hài hòa. Và bên lề sân tập, những câu chuyện về cách thầy cô đối diện với khó khăn, xử lý các tình huống trong tập luyện thường ngày và giữ gìn tinh thần võ đạo trở thành bài học Danh Phú trân trọng hơn cả những kỹ thuật cao siêu.

Chuyến đi thiện nguyện mang võ Vovinam lên vùng cao để tập huấn cho giáo viên giáo dục thể chất tại địa phương, hướng dẫn cho các em học sinh vào năm nhất đại học đã thay đổi hoàn toàn về định hướng công việc trong Danh Phú. Những viên kẹo nhỏ, dòng thư viết tay ngậm ngùi và ánh mắt tiếc nuối, ngóng trông của các em nhỏ khi không muốn tạm biệt đoàn các thầy cô, anh chị dạy võ… đã khiến Phú mong muốn “được làm việc với Vovinam, trực tiếp giảng dạy và truyền lại nguồn cảm hứng mình từng nhận từ thầy cô cho những thế hệ tiếp theo”.

Dù lựa chọn nghề nghiệp ấy không hề dễ dàng, phải trải qua nhiều gấp khúc khác nhau nhưng cuối cùng, Phú đã vượt qua, tìm thấy công việc đúng đam mê, con người mình muốn trở thành. Hiện nay, Danh Phú đang đảm nhiệm công việc đào tạo tại Vovinam Digital, đơn vị ứng dụng công nghệ vào giảng dạy và kết nối cộng đồng Vovinam. Thông qua các nền tảng số, người học có thể tiếp cận giáo trình, video hướng dẫn, thông tin võ đường và những nội dung luyện tập phù hợp.

Tại Trường Đại học FPT, những câu chuyện như Quỳnh Trâm hay Danh Phú - những sinh viên ở các khối ngành khác nhau từ công nghệ, kinh tế, ngôn ngữ… đều tìm thấy niềm yêu thích và trui rèn nên bản lĩnh trong học tập, cuộc sống trong quá trình tập luyện Vovinam - không hề hiếm gặp. Bởi từ năm 2007, nhà trường đã đưa Vovinam - Việt Võ Đạo vào chương trình chính khóa nhằm duy trì vẻ đẹp của võ thuật truyền thống đến thế hệ trẻ.

“Với môn Vovinam, nhà trường thiết kế và triển khai dạy với ba lớp giá trị chính. Thứ nhất là nhóm kiến thức nền tảng mà sinh viên cần đạt được là rèn luyện thể chất (duy trì sức khoẻ, thể lực và rèn luyện kỹ năng phản xạ tự vệ, thói quen vận động). Thứ hai là các năng lực và phẩm chất được hình thành (thực hiện trách nhiệm công dân, phát triển bản thân, tinh thần fair-play, tôn trọng thầy cô bạn bè, kiên trì, duy trì lối sống lành mạnh, hạn chế hành vi gây hại sức khỏe, cân bằng thể chất và tinh thần…) Và thứ 3 là tôn trọng và góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc trong học tập và thực hành đời sống sinh viên (Tôn trọng sự khác biệt văn hóa, quy tắc ứng xử xã hội, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc như tôn sư trọng đạo, tinh thần dân tộc, ý thức cộng đồng, văn hóa ứng xử)", thầy Lưu Văn Hùng, Chủ nhiệm bộ môn Giáo dục thể chất, FPTU chia sẻ.

Vì lẽ đó, sắc xanh võ phục Vovinam đã trở thành một phần của đời sống sinh viên FPTU, hiện diện từ sàn tập võ đến những chuyến đi thiện nguyện, trong các dự án biến tri thức thành sản phẩm thực tế, có giá trị phục vụ cộng đồng, trong các MV ca nhạc hay trong những sự kiện văn hóa, thể thao lớn của đất nước, những lần biểu diễn trước những đoàn khách đến từ nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới…

Có thể kể tới như: MV từng xác lập kỷ lục "Võ đường Vovinam lớn nhất Việt Nam" khi quy tụ hơn 8.000 sinh viên tại các cơ sở trên toàn quốc cùng đồng diễn Vovinam trên nền nhạc "Hào khí Việt Nam"; Tháng 8/2026, sinh viên FPTU đã trình diễn kết hợp Vovinam cùng nhạc cụ dân tộc trong chương trình "Trở về thời khắc thiêng liêng" tại Dinh Độc Lập (TP.HCM), nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9…

Trong các sân chơi thể thao trên toàn quốc, đoàn Vovinam Trường Đại học FPT cũng liên tiếp giành được các thành tích cao. Gần nhất, tại Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc lần thứ VI năm 2026, đoàn FPTU xếp hạng Nhì toàn đoàn, giành tổng cộng 18 huy chương, gồm: 6 Huy chương Vàng, 5 Huy chương Bạc, 7 Huy chương Đồng…

Về Khơi nguồn Võ Việt 2026, trở lại mùa giải thứ 3, cuộc thi có nhiều điểm khác biệt so với các mùa trước, dự kiến thu hút 1000 học sinh, sinh viên trên toàn quốc với tổng giá trị giải thưởng lên tới 130 triệu đồng. Trong đó, nội dung cuộc thi đa dạng, lên tới 18 nội dung thi đấu thuộc 3 nhóm chính: Võ nhạc, Thi quyền và Đối kháng. Mùa 3 cũng sẽ chứng kiến những sự kết hợp đặc biệt giữa võ thuật và văn hóa: Nội dung Võ nhạc trên nền âm nhạc dân tộc tạo không gian kết hợp giữa kỹ thuật võ thuật, khả năng sáng tạo và tinh thần văn hóa Việt.

Bốn bảng độc lập bao gồm Bảng Đại học - Cao đẳng (Sinh viên Trường Đại học FPT và FPT Polytechnic toàn quốc); Bảng THPT – FPT Poly School (Học sinh hệ THPT và học viên FPT PolySchool); Bảng THCS (Học sinh các trường THCS thuộc Khối Giáo dục FPT); Bảng Tiểu học (Học sinh cấp Tiểu học thuộc Khối Giáo dục FPT).

Mùa giải năm nay sẽ diễn ra từ nay đến ngày 24/01/2027, Vòng Bán kết (26-27/12/2026) sẽ trực tiếp diễn ra đồng thời tại 4 cơ sở đào tạo của FPTU ở Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM và Cần Thơ. Vòng Chung kết & Trao giải (21-24/01/2027): Tranh tài trực tiếp tại Hội trường Omega, Trường Đại học FPT Hà Nội.