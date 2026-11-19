Tôi có anh bạn thân người miền trong nhưng sống và làm việc chủ yếu ở Hà Nội. Ngồi uống bia, ảnh khoe mới được bác sĩ bệnh viện nổi tiếng của Hà Nội truyền thuốc để trẻ và khoẻ ra ngay tại nhà! Một lần hết 16 triệu và mỗi tháng một lần. Anh bảo bỏ ra gần 200 triệu hàng năm cho việc chăm sóc sức khoẻ là quá rẻ với thu nhập của mình. Vậy nhưng chỉ cần tôi phân tích một ý là anh giật cả mình. Hiếm có bác sĩ nào đào tạo bài bản lại dám đánh đổi sự nghiệp của mình khi tự tay truyền thuốc kiếm tiền tại nhà người dân. Hơn nữa cái giá 16 triệu nó chẳng thể là tế bào gốc hay hỗ trợ miễn dịch vì quá rẻ, còn nếu là các chất điện giải, multi vitamin... lại quá đắt. Điện thoại hỏi đồng nghiệp ở bệnh viện mà cậu ta khoe làm ở đó thì không ai biết thông tin luôn.

Câu chuyện ấy cứ ở trong đầu tôi mấy hôm, vì dạo này đi đâu cũng nghe người ta nói đến "longevity", tức y học trường thọ. Người có điều kiện thì truyền NAD+, uống NMN, làm xét nghiệm "tuổi sinh học" xem mình già thật hay trẻ thật. Người bình dân hơn thì truyền "thải độc gan", truyền vitamin, đi làm sạch đại tràng. Thấp thoáng đâu đó còn có những gói tế bào gốc "trẻ hóa" quảng cáo là công nghệ Nhật Bản. Nhiều nhiều lắm, nên hôm nay xin chia sẻ đôi điều.

PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu (Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội). (Ảnh: FB)

Sự thật truyền bổ não phòng đột quỵ

Trước hết là chuyện truyền bổ não phòng đột quỵ, hiện nay chưa có loại thuốc hướng thần kinh thường được gọi là bổ não đường tiêm truyền được chứng minh là phòng được đột quỵ ở người đang khỏe. Ngay cả loại thuốc "bổ não" được dùng nhiều ở nước ta và một số nước châu Á, châu Âu, khi các nhà khoa học tổng hợp nghiên cứu ở chính những bệnh nhân đang bị đột quỵ cấp, cũng không thấy lợi ích rõ ràng. Người bệnh đang đột quỵ còn chưa được lợi thì người khỏe truyền để "phòng" lại càng không có cơ sở. Truyền tại nhà còn có thêm nguy cơ sốc phản vệ, nhiễm trùng, viêm tĩnh mạch, ... Nhưng điều tôi lo nhất là người bệnh tưởng mình đã được "bảo vệ" rồi nên bỏ bê thuốc huyết áp, thuốc mỡ máu, thuốc chống đông, mà đó mới chính là những thứ phòng được đột quỵ.

NAD+ nói một cách công bằng

Thứ hai, để công bằng, những chất NAD+ (Nicotinamide Adenine Dinucleotide - coenzym điều hòa nhiều quá trình liên quan đến lão hóa và chuyển hóa), NMN (Nicotinamide Mononucleotide - tiền chất NAD phục vụ cho quá trình tạo năng lượng và sửa chữa tế bào) và các loại xét nghiệm tuổi sinh học là những hướng nghiên cứu nghiêm túc, và trên động vật thí nghiệm có những kết quả rất thú vị. Nhưng con người không phải chuột, và đến nay dữ liệu trên người vẫn còn mỏng, chưa đủ để khẳng định giúp sống lâu hơn hay khỏe hơn. Còn con số tuổi sinh học thì đo xong, dù cao hay thấp, lời khuyên cuối cùng cũng vẫn là ăn uống, vận động, ngủ nghỉ, những điều mà không cần xét nghiệm đắt tiền ta cũng đã biết.

Truyền NAD+ chưa đủ để khẳng định giúp sống lâu hơn hay khỏe hơn. (Ảnh minh họa: Internet)

"Thải độc" cần hiểu đúng bản chất

Thứ ba là các kiểu "thải độc". Cơ thể vốn đã có hệ thống thải độc rất tốt là gan và thận. Vitamin tan trong nước truyền thừa thì phần lớn được đào thải qua nước tiểu, nói vui là nước tiểu đắt tiền. Còn thụt rửa đại tràng không có chỉ định y khoa có thể gây rối loạn điện giải, thậm chí tổn thương ruột. Muốn gan khỏe thì bớt rượu bia, bớt thuốc không rõ nguồn gốc là cách thải độc hiệu quả nhất.

Tế bào gốc "trẻ hóa" chưa nước nào phê duyệt

Thứ tư là tế bào gốc, tôi xin kể câu chuyện của bản thân. Cách đây hơn chục năm khi có rất nhiều nghiên cứu sử dụng tế bào gốc cho bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim với hy vọng thay thế các tế bào cơ tim đã chết. Chúng tôi cũng "lọ mọ" làm nghiên cứu nhưng kết quả ban đầu trên người khá khiêm tốn. Trên thế giới cũng vậy, thậm chí có phòng thí nghiệm danh tiếng phải rút hàng loạt bài báo. Hiện nay trị liệu tế bào gốc được cấp phép trong lĩnh vực tạo máu, ghép tế bào gốc tạo máu đã là điều trị chuẩn cho một số bệnh máu ác tính từ nhiều năm nay. Nhưng xin các bạn lưu ý: đó đều là bệnh nặng, có chỉ định rõ ràng, làm ở bệnh viện chuyên sâu, và vẫn đang phải theo dõi tiếp nhiều năm. Còn tế bào gốc để "trẻ hóa" thì đến nay chưa nước nào phê duyệt, kể cả Nhật Bản. Nhiều phòng khám Nhật được phép cung cấp theo cơ chế đăng ký nhưng điều đó không có nghĩa là đã được chứng minh hiệu quả. Những chuyến du lịch nước ngoài để truyền tế bào gốc trẻ hoá cho người thân, nếu bạn tinh ý thấy tuyệt đại đa số khách hàng là ... người nước ngoài!

Tế bào gốc để "trẻ hóa" thì đến nay chưa nước nào phê duyệt, kể cả Nhật Bản. (Ảnh minh họa: Internet)

Vậy muốn sống thọ thì làm gì?

Câu trả lời nghe hơi nhàm nhưng tôi vẫn xin nhắc lại: Bệnh tim mạch và đột quỵ vẫn là nguyên nhân tử vong hàng đầu, nên giữ được mạch máu là giữ được tuổi thọ. Hãy biết ba con số của mình là huyết áp, mỡ máu và đường máu hãy cố giữ chúng trong ngưỡng an toàn.

Vận động đều đặn hàng ngày để giữ sức bền tim phổi và khối cơ, vì theo nhiều nghiên cứu đây là những yếu tố dự báo sống lâu rất mạnh. Người cao tuổi hay rơi vào một vòng luẩn quẩn: đau gối, đau cổ chân nên ngại đi, càng ngại đi chân càng yếu, càng đau, rồi dần mất khả năng đi lại. Trường hợp đau cơ xương khớp hay vận động bị hạn chế như vậy, đừng cố chịu cũng đừng bỏ tập, mà nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa để được khám và tập vật lý trị liệu theo bài tập thiết kế riêng cho mình, như một đơn thuốc thực sự. Giữ được sức mạnh đôi chân là giữ được tuổi già.

Cùng với đó là khám sức khỏe định kỳ và tầm soát ung thư. Với nhiều loại ung thư thường gặp, nếu phát hiện ở giai đoạn sớm thì tỷ lệ sống trên 5 năm rất cao. Tiền dành cho một lần truyền "trẻ hóa" đủ để làm nhiều đợt tầm soát tử tế. Cũng xin lưu ý cần tầm soát đúng cách, các bạn có thể tham khảo bài viết của tôi về vấn đề này.

Còn bản thân tôi, U60 rồi, chưa truyền NAD+ lần nào, chưa đo tuổi sinh học, khám sức khoẻ định kỳ 1 năm/lần. Việc chăm sóc sức khoẻ bản thân quan trọng nhất của tôi đó là cố gắng đạt 10 nghìn bước đi bộ mỗi ngày. Năm ngoái, trung bình 8267 bước nhưng đến giờ này số bước đi bộ của tôi năm 2026 vẫn chỉ gần tương đương. Còn hơn tháng nữa để phấn đấu đạt tăng trưởng 2 con số nhưng khả năng cao là phải đặt mục tiêu sang năm sau mất rồi.