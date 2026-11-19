Tặng gói khám sức khỏe tổng quát cao cấp miễn phí

Theo thông tin từ hệ thống y tế Vinmec (thuộc tập đoàn Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng), nhân dịp khai trương Bệnh viện Vinmec Riverside, Vinhomes và Vinmec triển khai chương trình tặng gói khám sức khỏe tổng quát cao cấp miễn phí, trị giá gần 30 triệu đồng, cho cư dân từ 75 tuổi trở lên tại Vinhomes Riverside và Vinhomes Symphony. Chương trình áp dụng đến ngày 28/1/2027.

Gói khám bao gồm nhiều hạng mục kiểm tra và tầm soát chuyên sâu như đánh giá chức năng nhận thức, khám mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, siêu âm tim, Doppler mạch máu não, chụp CT phổi liều thấp, đo mật độ xương DEXA cùng các xét nghiệm chỉ dấu ung thư liên quan đến hệ tiêu hóa, gan mật, tụy, tiền liệt tuyến ở nam giới và tuyến vú ở nữ giới.

Đây đều là những hạng mục có ý nghĩa trong việc theo dõi sức khỏe, phát hiện sớm các nguy cơ bệnh lý thường gặp ở người cao tuổi, từ đó giúp người bệnh chủ động phòng ngừa và điều trị.

Là một trong những cư dân đưa người thân đến trải nghiệm chương trình, chị Trần Minh Hiếu, cư dân Vinhomes Riverside, cho biết gói khám miễn phí mang lại sự an tâm cho cả gia đình, đặc biệt khi cha mẹ đã lớn tuổi.

"Bố mẹ tôi tuổi đã cao nhưng lại ngại tốn kém nên nhiều khi có vấn đề sức khỏe cũng chần chừ chưa đi khám. Gói khám toàn diện lần này là món quà rất thiết thực. Con cái yên tâm hơn, còn các cụ cũng phấn khởi. Tôi thực sự cảm kích trước sự quan tâm, chăm sóc chu đáo mà Vinhomes dành cho các cư dân", chị Hiếu chia sẻ.

Cư dân sinh trước hoặc trong năm 1951 tại Vinhomes Riverside và Vinhomes Symphony được tặng gói khám sức khỏe tổng quát cao cấp trị giá gần 30 triệu đồng. (Ảnh: Vinmec)

Cùng tham gia chương trình khám sức khỏe tổng quát miễn phí, ông Nguyễn Ngọc Dương đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của hoạt động này. Theo ông, việc được kiểm tra sức khỏe toàn diện giúp người cao tuổi sớm nhận diện những bất thường, chủ động phòng ngừa và điều trị bệnh. Đây không đơn thuần là ưu đãi về chi phí mà còn thể hiện sự quan tâm đến chất lượng sống của cư dân.

Không chỉ dành riêng cho người cao tuổi, Vinhomes và Vinmec còn triển khai nhiều ưu đãi chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng cư dân. Theo đó, cư dân Vinhomes Riverside và Vinhomes Symphony được giảm 20% chi phí khám, chữa bệnh đến hết ngày 30/4/2027, không bao gồm tiền thuốc.

Dự kiến từ tháng 1/2027, Vinmec Riverside sẽ triển khai thêm dịch vụ thăm khám tại nhà, hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm và chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, trẻ nhỏ cũng như bệnh nhân trong giai đoạn phục hồi sau phẫu thuật.

"Cơ sở vật chất ở Vinmec Riverside xứng tầm 6 sao"

Bên cạnh giá trị của chương trình ưu đãi, chất lượng dịch vụ và cơ sở vật chất tại Vinmec Riverside cũng để lại ấn tượng với những cư dân đầu tiên đến trải nghiệm.

Đưa mẹ đến khám sức khỏe tổng quát, chị Trần Minh Hiếu ấn tượng ngay từ không gian sảnh đón rộng rãi, sạch sẽ đến hệ thống phòng khám khang trang, máy móc hiện đại. Theo chị, sự chuyên nghiệp và tận tâm của đội ngũ nhân viên y tế được thể hiện trong từng khâu phục vụ.

"Tôi thấy cơ sở vật chất và mức độ đầu tư ở đây phải xứng tầm 6 sao. Các bạn nhân viên và đội ngũ y bác sĩ đều niềm nở, ân cần. Người già đến khám đều có cảm giác thoải mái, nhẹ nhõm như ở nhà vậy", chị Hiếu chia sẻ.

Đội ngũ nhân viên y tế tận tình hướng dẫn, đồng hành cùng mẹ con chị Hiếu trong suốt quá trình thăm khám. (Ảnh: Vinmec)

Tương tự, ông Nguyễn Ngọc Dương bày tỏ sự hài lòng sau khi hoàn thành buổi khám tổng quát. Từ răng hàm mặt, mắt, tim mạch đến các xét nghiệm máu, nước tiểu và phân, ông được kiểm tra qua nhiều chuyên khoa theo quy trình bài bản.

"Bác sĩ và điều dưỡng đều rất tận tình, chu đáo. Với người cao tuổi, được khám kỹ lưỡng ngay gần nhà, không phải đi xa hay chen chúc chờ đợi là điều rất đáng quý", ông Dương nói.

Những trải nghiệm tích cực của cư dân trong những ngày đầu vận hành phần nào cho thấy lợi thế của Vinmec Riverside khi kết hợp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngay gần nhà với hệ thống trang thiết bị hiện đại và năng lực chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ.

Tọa lạc tại khu đô thị Vinhomes Riverside, trên địa bàn phường Phúc Lợi (Hà Nội), bệnh viện có quy mô 5 tầng nổi, 25 phòng khám và 30 giường bệnh nội trú, đáp ứng công suất 150.000 lượt khám mỗi năm.

Vinmec Riverside vận hành theo mô hình "Chăm sóc gần nhà, kết nối năng lực điều trị chuyên sâu toàn hệ thống". Theo đó, bên cạnh đội ngũ y bác sĩ thường trực, bệnh viện có khả năng tổ chức hội chẩn đa chuyên khoa và huy động các chuyên gia đầu ngành từ những cơ sở khác trong hệ thống Vinmec khi cần thiết.

Một trong những điểm nhấn của bệnh viện là hệ thống thiết bị y tế thế hệ mới, được đầu tư đồng bộ nhằm nâng cao khả năng chẩn đoán, phát hiện sớm và điều trị bệnh lý.

Trong đó có máy cộng hưởng từ, máy CT đếm photon - công nghệ chẩn đoán hình ảnh tiên tiến hỗ trợ phát hiện những tổn thương rất nhỏ. Bệnh viện còn được trang bị hệ thống DSA phục vụ can thiệp tim mạch và phòng mổ Hybrid dành cho các ca phẫu thuật phức tạp.

Với hệ thống trang thiết bị này, cư dân có thể tiếp cận nhiều dịch vụ y tế ngay tại khu đô thị, từ khám sức khỏe định kỳ, tầm soát bệnh lý tim mạch, khối u đến các kỹ thuật chẩn đoán và can thiệp chuyên sâu theo năng lực chuyên môn của bệnh viện.

Bên cạnh đó, Vinmec Riverside bố trí hệ thống cấp cứu hoạt động 24/7, khu hồi sức và các phòng lưu viện có khả năng chuyển đổi thành phòng hồi sức tích cực khi cần thiết, góp phần nâng cao khả năng đáp ứng trong những tình huống khẩn cấp.

Hệ thống trang thiết bị thế hệ mới của Vinmec Riverside hỗ trợ tầm soát chuyên sâu, phát hiện sớm các tổn thương nhỏ. (Ảnh: Vinmec)

Việc đưa Vinmec Riverside vào vận hành, đồng thời triển khai các chương trình ưu đãi chăm sóc sức khỏe, đánh dấu bước bổ sung tiện ích y tế cho cộng đồng cư dân Vinhomes Riverside và Vinhomes Symphony sau nhiều năm khu đô thị đi vào hoạt động.

Không dừng lại ở việc phát triển và bàn giao bất động sản, Vinhomes tiếp tục mở rộng các dịch vụ, tiện ích phục vụ đời sống cư dân. Trong đó, việc tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao, đặc biệt với người cao tuổi, góp phần nâng cao chất lượng sống và tạo thêm giá trị lâu dài cho cộng đồng dân cư.