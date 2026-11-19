Quy định mới nhất về phong tỏa tài khoản ngân hàng đối với người không nộp phạt vi phạm hành chính nằm tại Nghị định 296/2025/NĐ-CP, do Chính phủ ban hành ngày 16/11/2025 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2026. Theo Nghị định này, ngân hàng chỉ có 01 ngày làm việc để phong tỏa tài khoản kể từ khi nhận quyết định cưỡng chế. Nghị định thay thế Nghị định 166/2013/NĐ-CP sau hơn 12 năm áp dụng, quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục cưỡng chế để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả và hoàn trả kinh phí cho cơ quan đã thực hiện biện pháp khắc phục.

Theo Nghị định, tài khoản ngân hàng của cá nhân, tổ chức có thể bị phong tỏa trong hai trường hợp.

Trường hợp thứ nhất là người bị xử phạt không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt trong khi đang có tiền gửi tại tổ chức tín dụng hoặc Kho bạc Nhà nước.

Trường hợp thứ hai là người ra quyết định cưỡng chế có đủ căn cứ xác định cá nhân, tổ chức có dấu hiệu tẩu tán tiền bạc, tài sản. Khi đó, biện pháp phong tỏa được áp dụng khẩn cấp.

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Điểm đáng chú ý của Nghị định 296/2025/NĐ-CP là cụ thể hóa các biện pháp cưỡng chế tài chính để thu hồi tiền phạt, trong đó có khấu trừ tiền từ tài khoản, tiền gửi. Theo Điều 15, biện pháp này áp dụng với tổ chức, cá nhân không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt hoặc quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, đồng thời có tiền gửi tại tổ chức tín dụng hoặc Kho bạc Nhà nước.

Theo khoản 2 Điều 18, trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được quyết định cưỡng chế, tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam phải phong tỏa số tiền tương ứng với số tiền mà cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế phải nộp. Nếu số dư không đủ để khấu trừ, đơn vị phải phong tỏa toàn bộ số tiền trong tài khoản.

Các tổ chức này có trách nhiệm cung cấp thông tin, phong tỏa và trích chuyển tiền từ tài khoản, tiền gửi của người bị cưỡng chế khi người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế yêu cầu. Để bảo đảm thi hành, Điều 44 của Nghị định cho phép áp dụng khẩn cấp biện pháp phong tỏa tài khoản, tiền gửi ngân hàng hoặc niêm phong tài sản khi có đủ căn cứ xác định cá nhân, tổ chức có dấu hiệu tẩu tán tiền bạc, tài sản.

Ngoài khấu trừ tiền gửi, Nghị định còn quy định chi tiết việc khấu trừ một phần tiền lương, thu nhập. Với tiền lương và lương hưu, mức khấu trừ không vượt quá 30% thu nhập hằng tháng sau khi đã trừ các khoản bảo hiểm và thuế. Với các khoản thu nhập khác, mức khấu trừ tối đa là 50%. Việc khấu trừ phải bảo đảm mức sống tối thiểu cho người bị cưỡng chế và người phụ thuộc.

Người vi phạm cũng có thể bị kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt để bán đấu giá. Tuy nhiên, việc kê biên phải bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người bị cưỡng chế, chẳng hạn không được kê biên nhà ở duy nhất phục vụ nhu cầu sinh hoạt tối thiểu của cá nhân và gia đình họ. Việc kê biên phải được thông báo cho cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế và UBND cấp xã nơi có tài sản ít nhất 05 ngày làm việc trước khi thực hiện.

Cần lưu ý, Nghị định 296/2025/NĐ-CP chỉ điều chỉnh việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Cưỡng chế trong lĩnh vực thuế không thuộc phạm vi của Nghị định này mà thực hiện theo pháp luật về quản lý thuế. Với các quyết định cưỡng chế đã ban hành hoặc thi hành xong trước ngày 01/01/2026 mà còn khiếu nại, việc giải quyết vẫn áp dụng Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định 166/2013/NĐ-CP.

Bên cạnh cưỡng chế nộp phạt, Nghị định 52/2024/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt quy định tài khoản thanh toán còn có thể bị phong tỏa một phần hoặc toàn bộ số dư trong 4 trường hợp khác. Đó là khi có thỏa thuận trước giữa chủ tài khoản và ngân hàng, hoặc chủ tài khoản tự yêu cầu; khi có quyết định hoặc yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền; khi ngân hàng phát hiện tiền bị ghi Có nhầm vào tài khoản, với số tiền phong tỏa không vượt quá số tiền nhầm; và khi một chủ tài khoản chung yêu cầu, trừ trường hợp đã có thỏa thuận khác bằng văn bản.

Với những quy định trên, người đang có quyết định xử phạt vi phạm hành chính nên chủ động nộp phạt đúng thời hạn ghi trong quyết định. Chậm nộp không chỉ khiến tài khoản bị phong tỏa mà còn có thể dẫn tới khấu trừ lương hoặc kê biên tài sản.

Theo Báo Lào Cai