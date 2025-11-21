1.000 người chen chúc trong "rừng" chỉ để ăn xôi tại khu nhà giàu TP.HCM

Gần đây, một tiệm xôi Hà Nội tại Thảo Điền (phường An Khánh) bất ngờ trở thành hiện tượng, thu hút sự chú ý mạnh mẽ của giới trẻ không chỉ hương vị món ăn mà còn nhờ không gian ấn tượng. Tiệm Xôi Mềm nhanh chóng được cộng đồng mạng ưu ái gọi là “Tiệm xôi trong rừng”, “tiệm xôi vibe Hà Nội”, “tiệm xôi mùa thu Hà Nội”.

Tiệm xôi đang hot nhất TP.HCM

Chính những cái tên này đã khiến cho nhiều thực khách bị FOMO, cảm giác “phải đến ngay” để trải nghiệm. Vào những ngày cuối tuần, cảnh tượng xếp hàng dài trước quán khiến nhiều người phải trầm trồ, nhiều người chờ đợi cả tiếng đồng hồ mới được thưởng thức món xôi nóng hổi mang trọn hương vị Hà Nội giữa lòng TP.HCM.

Chủ quán từng chia sẻ trước truyên thông rằng mỗi ngày đón khoảng 1000 lượt khách, tỷ lệ đặt bàn là 99%, minh chứng cho “độ hot” của quán. Thậm chí có nhiều thực khách ở các khu vực cách tiệm hơn 40 phút đi xe vẫn đến quán chờ hàng giờ đồng hồ để ăn xôi.

Menu của tiệm xôi mềm khá đa dạng, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng thực khách. Ngoài các món xôi truyền thông miền Bắc như xôi xéo đậu xanh, cốm xanh, kết hợp thịt kho, chà bông, chả mỡ và trứng, quán còn phục vụ các món ăn kèm khác như tào phớ, nem chua rán, chè, cùng các loại nước uống giải khát đặc trưng như nước mơ hay nước sấu. Theo chia sẻ từ nhiều thực khách, hương vị các món ăn tại đây chuẩn vị Hà Nội, hợp khẩu vị, dù phải đợi lâu nhưng vẫn được đánh giá là “xứng đáng để thử”.

Xôi ở đây được đánh giá là khá vừa vị và đa dạng các món

Một điểm “ăn tiền” của Tiệm Xôi Mềm đó chính là không gian. Giới trẻ hiện nay không chỉ tìm món ăn ngon mà còn ưa chuộng những quán có không gian đẹp để check-in, sống ảo. Tiệm Xôi Mềm tận dụng triệt để lợi thế này với không gian thoáng đãng, nhiều mảng xanh, cây cối được trồng xung quanh, cùng bàn ghế bố trí rộng rãi, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Vào những ngày mùa đông mát mẻ, nơi đây trở thành điểm đến lý tưởng, vừa thưởng thức món xôi ngon, vừa có những bức ảnh đẹp, không khí lại dễ chịu.

Không gian nhiều mảng xanh khiến các bạn trẻ vô cùng thích thú

Giá món của quán được đánh giá là hơi nhỉnh so với nhiều nơi khác. Điều này không quá khó để lý giải bởi tiệm Xôi Mềm tọa lạc tại khu vực được giới trẻ và người địa phương truyền tai nhau là “khu nhà giàu” và tập hợp nhiều hàng quán nổi tiếng. Tuy mức giá có cao hơn, nhưng nhiều thực khách vẫn sẵn sàng xếp hàng để trải nghiệm hương vị xôi chuẩn Hà Nội.

Với sức hút của hương vị và không gian, tiệm Xôi Mềm được dự đoán sẽ tiếp tục trở thành một điểm đến ăn ngon có hình sống ảo mang về lý tưởng của giới trẻ.