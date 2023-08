1000 xe đạp công cộng phủ xanh Hà Nội, giá thuê 5.000-10.000 đồng/30 phút, DN nào đứng sau?

Ngày 24/8, dịch vụ cho thuê xe đạp công cộng TNGo đã chính thức có mặt tại Hà Nội, điểm đến thứ 6 của TNGo. TNGo có 79 điểm trạm với 500 xe đạp điện và 500 xe đạp cơ trải khắp các quận nội thành Hà Nội. Mức giá cho thuê xe là 5.000 đồng/30 phút cho xe đạp cơ và 10.000 đồng/30 phút cho xe đạp điện.

TNGo là dự án xe đạp công cộng đa điểm quy mô lớn đầu tiên tại Việt Nam, do Công ty cổ phần vận tải số Trí Nam, một thành viên của Tập đoàn Trí Nam triển khai. Trước Hà Nội, TNGo đã có mặt tại nhiều tỉnh thành phố khác bao gồm TP HCM, Vũng Tàu, Quy Nhơn, Đà Nẵng và Hải Phòng.

Tháng 12/2022, UBND TP Hà Nội đã cho phép Công ty cổ phần dịch vụ Vận tải số Trí Nam thí điểm dịch vụ xe đạp công cộng TNGo tại 6 quận nội thành, với 1000 xe đạp trong vòng 12 tháng. Theo kế hoạch, trong giai đoạn 1, Trí Nam sẽ cung cấp 1.000 xe đạp trong đó có 50% là xe đạp điện, đặt tại 94 trạm xung quanh khu vực 6 quận nội thành, trong vòng 12 tháng.

Giai đoạn 2, đơn vị mở rộng vùng phục vụ ra các quận trung tâm và lân cận trung tâm. Quy mô đầu tư khoảng 3.000 xe đạp, bố trí tại 350 địa điểm.

Xe đạp sử dụng trong TNGo là loại gắn khóa thông minh, có tính năng định vị GPS, đóng hoặc mở khóa thông qua kết nối mạng 2G, 3G, 4G, bluetooth trên di động.

Để thuê xe, người dân cần tải ứng dụng về điện thoại, đăng ký tài khoản và nạp tiền. Mỗi xe đạp đều gắp ID định danh, có khóa thông minh và định vị. Thông qua phần mềm, nhân viên có thể biết được lộ trình di chuyển của xe. Người thuê có thể gửi trả xe tại một trạm bất kỳ, cũng có thể mua vé ngày, vé tháng.

Công ty Vận tải số Trí Nam thành lập tháng 3/2021, Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Văn Toàn (1977). Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính là hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. Ngày 20/7/2023, công ty vừa tăng vốn điều lệ từ 15 tỷ lên 23 tỷ đồng. Đây là đợt tăng vốn thứ 2 trong năm của Vận tải số Trí Nam, trước đó, vào tháng 3, công ty cũng vừa tăng vốn từ 12 tỷ lên 15 tỷ đồng.



Khi mới thành lập, vốn điều lệ của Vận tải số Trí Nam là 100 tỷ đồng, trong đó, CTCP Tập đoàn Trí Nam góp 97 tỷ, chiếm 97% vốn, ông Đỗ Bá Quân - Chủ tịch công ty góp 2 tỷ, chiếm 2% vốn và ông Nguyễn Văn Toàn góp 1 tỷ, chiếm 1% vốn điều lệ. Tuy nhiên, đến tháng 7/2021, công ty đã hạ vốn điều lệ xuống 12 tỷ đồng, cơ cấu sở hữu khi đó gồm Tập đoàn Trí Nam chiếm 60%, ông Đỗ Bá Quân chiếm 11,5% và ông Nguyễn Văn Toàn chiếm 3%.

Tập đoàn Trí Nam thành lập năm 2009 với nhiệm vụ chiến lược là phát triển phần mềm, tích hợp hệ thống và giải pháp phần mềm nhúng, cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng, dịch vụ nghiệp vụ CNTT cho các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp tại Việt Nam.

Năm 2018, vốn điều lệ công ty là 18 tỷ đồng, trong đó, 3 cổ đông sáng lập: ông Đỗ Bá Dân - Chủ tịch HĐQT, Ông Nguyễn Mạnh Trường - Tổng giám đốc và ông Nguyễn Quang Thắng - Phó Tổng giám đốc mỗi người góp 6 tỷ, 33,33%. Đến tháng 3/2019, Trí Nam tăng vốn điều lệ lên 50 tỷ và tháng 2/2020, tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng.

Theo giới thiệu trên website, ban lãnh đạo công ty là những thành viên nòng cốt trong nhóm đạt giải nhất cuộc thi Nhân Tài Đất Việt 2007 với giải pháp "Học và thi trực tuyến ứng dụng nâng cao chất lượng đào tạo" do Bộ GD&ĐT, Bộ KH&CN, Bộ TT&TT đồng tổ chức.

Trí Nam là đơn vị triển khai các cổng thông tin và dịch vụ công cho rất nhiều cơ quan nhà nước.

Bên cạnh đó, Trí Nam còn là đơn vị tư vấn hệ thống giám sát ATGT đường bộ bằng hình ảnh trên QL5, QL70 và doanh nghiệp Tư vấn, cung cấp và triển khai lắp đặt các phân hệ cho dự án Long Thanh Dầu Giây CCTV, VDS, WIM, WOS, hệ thống bộ đàm, hệ thống tổng đài nội bộ, hệ thống truyền dẫn.

Ngoài ra, Trí Nam cung cấp các giải pháp hệ thống thu phí tự động không dừng ETC, thu phí một dừng MTC và thu phí hỗn hợp (ETC & MTC), cân tải trọng (WIM) cho trên 10 trạm thu phí với hơn 100 làn thu phí như: Pháp Vân – Cầu Giẽ, Hà Nội - HP, Toàn mỹ 14, Hoàng mai, Tân đệ, Mỹ lộc, 188 Hải dương, Yên lệnh, Ninh an, Bàn thạch... Chúng tôi tự hào:

Trong lĩnh vực giáo dục thông minh, Trí Nam đã có hơn 100 khách hàng đã sử dụng dịch vụ đào tạo trực tuyến và sản xuất nội dung. Công ty đã triển khai và tư vấn giáo dục đại học thông minh cho 05 trường ĐH lớn.