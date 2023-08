2 'ông lớn' Thái thu về nghìn tỷ từ Việt Nam trong nửa đầu năm

Charoen Pokphand

Theo báo cáo bán niên của C.P., doanh thu của đơn vị này tại Việt Nam giảm 6% so với cùng kỳ năm trước. Trong các nhóm ngành, chăn nuôi đem về doanh thu lớn nhất với 24.831 tỷ đồng, giảm 9%; tiếp theo đó là thức ăn chăn nuôi với 12.507 tỷ đồng, giảm 3%; và thực phẩm với 2.645 tỷ đồng, tăng 7%, ngược với xu hướng của giảm của 2 nhóm hàng phía trên.

Xét tổng thể, Việt Nam là thị trường lớn thứ 2 của doanh nghiệp này. Sân nhà Thái Lan là thị trường lớn nhất với doanh thu 112.703 triệu bạt (khoảng 77,3 nghìn tỷ đồng) còn Trung Quốc là thị trường lớn thứ 3 với con số 19.212 triệu bạt (khoảng 13,2 nghìn tỷ đồng). Thái Lan, Việt Nam, và Trung Quốc chiếm tới 65% tổng doanh thu của C.P. trên toàn cầu.

Một cửa hàng CP tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: TTXVN.

Riêng trong quý II, doanh thu của C.P tại Việt Nam giảm 7%, mạnh hơn so với con số giảm 6% của nửa đầu năm, đạt 21,1 nghìn tỷ đồng. Ngành chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi, và thực phẩm lần lượt ghi nhận doanh thu 13,1 nghìn tỷ đồng, 6,8 nghìn tỷ đồng, và 1,3 nghìn tỷ đồng.

C.P. bắt đầu đầu tư tại Việt Nam từ năm 1993, với việc thành lập Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài. Hiện tại C.P. Việt Nam có 9 nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi và thủy sản ở Đồng Nai, Bình Dương, Tiền Giang, Cần Thơ, Bến Tre, Đắc Lắk, Hà Nội và Hải Dương. Đầu ra là các sản phẩm thức ăn chăn nuôi gia súc (lợn, bò thịt, bò sữa), thức ăn gia cầm (gà thịt, gà đẻ, vịt thịt, vịt đẻ, chim cút), và thức ăn thủy sản (tôm, cá). C.P cũng có 3 nhà máy chế biến thực phẩm và thủy sản tại Đồng Nai và Hà Nội.

Central Retail

Đại gia bán lẻ Central Retail cũng ghi nhận doanh thu thấp hơn cùng kì năm trước với mức giảm 3,8%. Thực phẩm là nguồn thu lớn nhất của Central Retail ở Việt Nam với 14,9 nghìn tỷ đồng, sau đó là đồ gia dụng với 2,8 nghìn tỷ đồng, và thời trang với 44 tỷ đồng.

Ngoài ra, Central Retail đạt được doanh thu 668 tỷ đồng từ kinh doanh bất động sản và dịch vụ tại Việt Nam, ví dụ như hoạt động cho thuê các gian hàng trong siêu thị.

Đơn vị này cho rằng nền kinh tế Việt Nam chững lại trong thời gian qua, khiến cho người tiêu dùng thận trọng hơn với việc mua sắm, dẫn đến kết quả giảm sút trong nửa đầu năm nay. Tuy nhiên, Central Retail vẫn mở rộng hoạt động tại nước ta trong 6 tháng đầu năm với việc khai trương siêu thị go! Nhơn Trạch ở tỉnh Đồng Nai hồi tháng 4 và tái cơ cấu 3 siêu thị Big C thành Go!.

Central Retail khai trương siêu thị go! ở tỉnh Quảng Nam tháng 7/2023. Ảnh: TTXVN.

Tính đến cuối tháng 6, Central Retail đang hoạt động 52 cửa hàng Nguyễn Kim cho mặt hàng gia dụng, và 77 cửa hàng thực phẩm, gồm 38 đại siêu thị Go! và 39 cửa hàng thuộc các thương hiệu Tops market, go!, và LanChi Mart.

Tập đoàn này không giấu tham vọng trở thành nhà bán lẻ đa kênh số 1 trong ngành thực phẩm và số 2 mảng bất động sản, trung tâm thương mại tại VN trong thời gian tới. Hồi tháng 2, Central Retail công bố đầu tư 1,45 tỉ USD để phát triển 600 siêu thị, đại siêu thị, cửa hàng… tại 57 tỉnh, thành của Việt Nam.

Giải thích về quyết định đầu tư số vốn khủng, ông Olivier Langlet, Tổng giám đốc điều hành Central Retail Việt Nam, nói: Khởi đầu là một nhà bán lẻ thời trang chỉ với một vài cửa hàng, đến nay chúng tôi đã có hơn 340 cửa hàng trên 40 tỉnh, thành của VN. Công ty đã đạt được mức tăng trưởng doanh thu nhảy vọt từ 8,7 triệu USD vào năm 2014 lên 1,12 tỉ USD vào năm 2021.

"Riêng năm 2022, công ty đã thành công khi đạt được doanh số bán hàng đóng góp 25% tổng doanh thu của Central Retail, trở thành nhà bán lẻ quốc tế lớn nhất tại Việt Nam, dẫn đầu thị phần mảng đại siêu thị và đứng thứ hai thị phần trung tâm thương mại, phong cách sống" - lãnh đạo Central Retail Việt Nam dẫn chứng.