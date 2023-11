11h đêm có người tự xưng cảnh sát gõ cửa, cuộc đấu trí "cân não" để giành lại 700 triệu đồng từ băng nhóm tội phạm lừa đảo

‏"Bây giờ ngồi nghĩ lại, tôi vẫn còn run rẩy vì sợ hãi", bà Lý (80 tuổi, Trung Quốc) kể lại tâm trạng. ‏

‏Bà là trường hợp vô cùng may mắn khi được cảnh sát Trung Quốc phát hiện nguy cơ lừa đảo kịp thời. Không quản ngại mưa gió, họ đã tới nhà bà cụ ngay trong đêm để cảnh báo và can ngăn. ‏

‏"Thật sự may mắn, suýt chút nữa, chúng đã lừa hết 230.000 NDT (tương đương gần 700 triệu đồng) của mẹ tôi rồi!", Hải Nam - con gái của bà Lý cũng nhanh chóng có mặt sau khi vụ việc xảy ra. Cô hết lời cảm ơn đồng chí Lưu Hồng Như, cảnh sát chống lừa đảo của Chi cục Công an Hải Khẩu, Trung Quốc và những người có liên quan đã giúp gia đình cô một "đại ân". ‏

‏Cảnh sát gõ cửa lúc 11h đêm‏

‏Khoảng 23h ngày 20/10, tại Hải Khẩu, Trung Quốc, cảnh sát trực ban Lưu Hồng Như nhận được một báo cáo. Theo thông tin báo cáo, bà Lý, 80 tuổi, hiện đang sống một mình trên địa bàn, bị nghi ngờ có liên quan đến một vụ lừa đảo thông qua mạng viễn thông. Cảnh sát Lưu lập tức phối hợp với Công an phường Trung Kiệt trên địa bàn để cử lực lượng chức năng lập tức tới nhà của bà Lý, bất chấp thời tiết mưa to gió lớn, nhằm thực hiện công tác ngăn chặn lừa đảo.‏

‏Đồng thời, cảnh sát Lưu Hồng Như nhanh chóng liên lạc qua điện thoại với bà Lý trong suốt hành trình di chuyển. Trong điện thoại, thái độ của bà Lý rất cứng rắn, liên tục nói "Đừng xen vào việc của người khác" khiến đội cảnh sát lo lắng không thôi. ‏

‏Ảnh minh họa: Internet‏

‏Bà Lý thậm chí không muốn nghe, tỏ ý sẽ cúp điện thoại. Trong khi đó, cảnh sát phải đối mặt với câu hỏi đặt ra bây giờ là: Làm sao để thuyết phục bà rằng bà đang là nạn nhân của một nhóm lừa đảo? ‏

‏Cảnh sát Lưu lập tức quyết định chưa thuyết phục vội mà chỉ không ngừng nói chuyện, vừa để trấn an tâm trạng của bà, vừa khiến bà xao nhãng, không có thời gian để chuyển tiền cho nhóm lừa đảo. Cách làm này cũng khiến nhóm lừa đảo không thể tiếp tục liên lạc và thúc giục bà chuyển tiền thông qua mạng viễn thông.‏

‏Với tâm thế cố gắng giành giật từng phút, đội cảnh sát nhanh chóng có mặt và gõ cửa nhà bà Lý. Nhìn thấy họ xuất hiện trong bộ đồng phục cảnh sát, đưa ra thẻ cảnh sát để chứng minh thân phận, bà Lý tỏ thái độ rất hoảng sợ.‏

‏Bà bật thốt lên: "Đừng bắt tôi! Tôi không rửa tiền! Tôi bị oan mà!"‏

‏Cảnh sát Lưu lập tức trấn an và một lần nữa cho biết, bà là nạn nhân mà một nhóm tội phạm viễn thông đang nhắm đến. Lấy được lòng tin từ bà Lý, lúc này, đội cảnh sát mới có thể tìm hiểu thông tin kỹ càng.

Phanh phui sự thật đáng gờm‏

‏Hóa ra kẻ lừa đảo từng gọi điện cho bà, tự nhận là cảnh sát của Cục Công an Thượng Hải, Trung Quốc. Kẻ này nói rằng tài khoản của bà Lý bị nghi ngờ liên quan tới hoạt động rửa tiền, cần điều tra và yêu cầu bà kết bạn trên Wechat. Sau đó, kẻ này lần lượt gửi hình ảnh mạo danh cảnh sát, yêu cầu bà mua một chiếc điện thoại mới. Kẻ này tiếp tục hướng dẫn bà chuyển toàn bộ số tiền vào một "tài khoản an toàn do phía cảnh sát cung cấp" để "xem xét điều tra", sau đó tắt điện thoại cũ, chỉ sử dụng chiếc điện thoại mới.‏

‏Chính vì hành động này, cảnh sát suýt nữa đã không thể kịp thời liên hệ với bà Lý để ngăn cản vụ việc. Nhờ có sự cơ trí và nhạy cảm với các tình huống lừa đảo, họ mới nhanh chóng xử lý mọi thứ một cách thích đáng, kịp thời ngăn cản bà Lý trước khi bà kịp chuyển tiền và đổi điện thoại.‏

‏Trong lúc cảnh sát giải thích, kẻ lừa đảo tiếp tục gửi tin nhắn cho bà Lý để đe dọa, yêu cầu bà phải "nhanh chóng chuyển tiền nếu không muốn gánh chịu toàn bộ hậu quả". ‏

‏Ảnh minh họa: Internet‏

‏Cảnh sát Lưu nhấn mạnh: "Bà ơi, nếu bà thực sự liên quan tới vụ án nào đó, lực lượng chức năng sẽ gửi giấy triệu tập, hoặc đích thân có mặt để mời bà tới đồn cảnh sát phối hợp điều tra. Cảnh sát sẽ không yêu cầu bà đổi số điện thoại di động và thực hiện chuyển khoản bất cứ khoản tiền nào. Bọn chúng chỉ là một nhóm lừa đảo."‏

‏"Ngoài ra, còn có một đặc điểm khác của các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng mà người dân có thể dễ dàng nhận biết, đó là: Các đối tượng yêu cầu bị hại không được kể câu chuyện vừa trao đổi cho bất kỳ ai, mục đích nhằm để nạn nhân không có đủ thời gian để kiểm tra thông tin, không trình báo cho cơ quan Công an được biết. Mặc dù nhiều bị hại không có khuất tất, không có sai phạm, nhưng trước những lời đe dọa, thúc giục của các đối tượng dẫn đến lo lắng và không đủ tỉnh táo để nhận biết sự việc bị lừa đảo."‏

‏Bấy giờ, bà Lý mới dần nhận ra mình suýt bị lừa vào tròng. Bà liên tục cảm ơn đội cảnh sát Trung Quốc đã giúp bản thân thoát nạn, bảo vệ được khoản tiền tiết kiệm dành dụm cả đời. Qua đó, bà cũng được khuyến nghị cần nâng cao cảnh giác khi nhận các cuộc gọi điện thoại từ người lạ, tự xưng là cán bộ các cơ quan nhà nước và các cơ quan tư pháp. Tuyệt đối không để lộ thông tin cá nhân, số điện thoại, số chứng minh thư (căn cước công dân), địa chỉ nhà ở, số tài khoản ngân hàng, mã OTP trên điện thoại cá nhân... cho bất kỳ ai không quen biết hoặc khi chưa biết rõ nhân thân, lai lịch.‏

‏*Nguồn: 163