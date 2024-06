12 địa phương làm điểm lễ ra mắt lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở của thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa diễu hành, biểu dương lực lượng tại lễ tổng duyệt.

Ngày 28/11/2023, tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở (Luật số 30/2023/QH15), có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024.

Thực hiện Quyết định số 176/QĐ-TTg ngày 14/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các địa phương tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chuẩn bị tất cả các điều kiện từ cơ sở vật chất, cơ sở pháp lý, tuyển chọn lực lượng để tổ chức đồng loạt Lễ ra mắt vào ngày 01/7/2024.

Bộ Công an đã lựa chọn 12 địa phương làm điểm lễ (gồm Lào Cai, Sơn La, Hải Dương, Nghệ An, Quảng Nam, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Bình Dương, TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ, Cà Mau), cử các đoàn công tác làm việc, kiểm tra công tác chuẩn bị và sẽ mời đại biểu Trung ương, cử lãnh đạo Bộ Công an về dự, chỉ đạo, động viên lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chọn 01 địa bàn cấp huyện để tổ chức “điểm” Lễ ra mắt

Ngoài 12 địa phương chọn làm điểm lễ, tất cả các địa phương còn lại trên toàn quốc cũng đã hoàn thành xây dựng và trình UBND tỉnh kế hoạch tổ chức lễ ra mắt vào cùng ngày 1/7.

Bộ Công an cũng đã huy động các nguồn lực để hỗ trợ Công an địa phương nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ theo quy định pháp luật của lực lượng này; đồng thời chỉ đạo kịch bản chi tiết cho Công an địa phương tổ chức Lễ ra mắt trọng thị, chất lượng, nhưng bảo đảm không phô trương, lãng phí.

Theo Kế hoạch, Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được tổ chức đồng loạt tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chọn 01 địa bàn cấp huyện để tổ chức “điểm” Lễ ra mắt.