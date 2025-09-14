12 năm sau khi bức ảnh ăn xin cùng cha lan truyền, cuộc đời cô bé này thay đổi choáng váng: "Phép màu" có thật!

Tháng 8 năm nay, nữ sinh Trương Yến ở tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã nhận được giấy báo nhập học của Trường Sư phạm Thành Đô, chuyên ngành Vật lý tại Khoa Vật lý và Kỹ thuật Điện tử. Cô được nhận vào chương trình dành cho sinh viên khó khăn vùng nông thôn.

12 năm trước, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, khi mới 7 tuổi, Trương Yến từng dắt người cha bị mù của mình đi ăn xin ở bến xe thành phố Ba Trung.

Trương Yến cho biết, cha cô bị mất thị lực vào năm 2010 sau một tai nạn, nhưng do không đủ tiền chữa trị nên bệnh tình ngày càng nặng, cuối cùng mù cả hai mắt. Sau đó, mẹ dần trở nên bất ổn về tinh thần, rồi sinh ra người em trai bị khuyết tật trí tuệ. Từ đó, gánh nặng gia đình càng dồn lên vai cô bé.

Câu chuyện của cô từng được truyền thông địa phương đưa tin nhiều năm trước. Giờ đây, khi Trương Yến thi đỗ, cha của cô vui mừng nói: "Trong nhà chỉ có mình nó đỗ đại học".

12 năm vượt khó, trở thành giáo viên

Trong căn nhà giản dị, trên tường dán đầy giấy khen của Trương Yến qua nhiều năm học. Cô chia sẻ:

"Gia đình tôi gặp khó khăn về kinh tế, nên không tránh khỏi việc một số bạn cùng lớp nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ. May mắn thay, các thầy cô và cũng nhiều bạn cùng lớp rất tốt với tôi, điều này giúp tôi nhìn nhận vấn đề theo hướng tích cực. Có lúc tôi rất tự ti, sợ lời bàn tán. Nhưng sau này tôi hiểu, điều quan trọng nhất là gia đình mình sống tốt".

Những năm qua, gia đình Trương Yến đã nhận được nhiều sự giúp đỡ từ chính quyền và những người hảo tâm. Cô vẫn luôn ghi nhớ ân tình ấy.

Nói về lý do chọn học sư phạm theo diện cử tuyển, Trương Yến tâm sự: "Tốt nghiệp xong, tôi có thể trở về quê làm giáo viên, có một công việc ổn định để nuôi sống bản thân, chăm sóc gia đình. Tôi cũng hy vọng qua giáo dục có thể giúp trẻ em vùng núi bước ra khỏi núi rừng".

Cô tin rằng cuộc sống gia đình sẽ ngày càng tốt hơn và bản thân sẽ tiếp tục mạnh mẽ bước về phía trước.

Hành trình của Trương Yến không chỉ lay động đến trái tim của mọi người mà còn mở ra một cuộc tranh luận. Cư dân mạng cho rằng khoảng cách giữa người dân vùng nông thôn nghèo khó với các vùng phát triển hơn còn quá lớn.

Một số cư dân mạng xúc động chia sẻ: "Điều may mắn là Yến đã không bỏ học giữa chừng, em vẫn kiên trì để bước tới cánh cửa đại học. Nhưng chắc chắn còn rất nhiều bạn nhỏ khác cùng cảnh ngộ đã phải gác lại giấc mơ". Cũng có người cho rằng chính sách hỗ trợ học sinh nghèo, đặc biệt là diện cử tuyển sư phạm, đã thực sự trở thành "cầu nối" để những đứa trẻ có thể thay đổi số phận.