Từ trước đến nay, tiếp viên hàng không luôn được coi là công việc trong mơ của nhiều người. Ngoài việc được đặt chân tới nhiều nơi, được hưởng nhiều đãi ngộ thì các tiếp viên cũng luôn được ngưỡng mộ bởi vẻ ngoài thu hút, khả năng ngoại ngữ cũng như xử lý tình huống.



Tuy nhiên, để đáp ứng với nhu cầu công việc này, họ cũng phải trải qua quá trình rèn luyện kĩ năng không hề dễ dàng. Dù có mức thu nhập khá ổn định, công việc đặc thù này cũng có không ít yêu cầu khắt khe về cả hình thức vẫn phong thái của người làm nghề mà ít ai có thể thấu hiểu được.

1. Họ không được phép xõa tóc

Theo quy định, phần tóc của các tiếp viên nữ phải luôn được búi cao hoặc buộc đuôi ngựa. Một số hãng hàng không còn chỉ cho phép các tiếp viên búi tóc theo một kiểu duy nhất. Việc này để đảm bảo họ luôn có vẻ ngoài sạch sẽ, gọn gàng và ngăn nắp và chắc chắn rằng việc nhuộm màu tóc quá nổi bật hoặc các kiểu tóc độc đáo, gây chú ý là điều mà các tiếp viên không được phép làm.

2. Họ không được phép sử dụng nước hoa quá nồng

Yêu cầu về vệ sinh trong ngành hàng không rất nghiêm ngặt và các tiếp viên hàng không luôn phải tuân thủ các quy định liên quan đến vấn đề này. Trên hết, họ luôn phải cẩn trọng về loại nước hoa mà họ sử dụng và để đem lại cảm giác thoải mái cho hành khách, họ không được dùng các loại nước hoa có mùi quá nồng.

3. Họ không được phép cất hành lý của khách hàng

Việc này nghe khá khó hiểu khi nhiều người nghĩ rằng nhiệm vụ của tiếp viên là giúp đỡ khách hàng. Tuy nhiên, nhiều hãng hàng không không cho phép tiếp viên làm điều này vì nó rất có thể sẽ gây hại cho sức khỏe của họ. Họ có nghĩa vụ hỗ trợ hành khách cất túi vào tủ đựng đồ trên cao nhưng công việc của họ không phải là xếp hành lý.

4. Họ không được phép chạy xuống lối đi.

Tiếp viên hàng không luôn cố gắng hết sức để cung cấp dịch vụ một cách tốt nhất cho trải nghiệm bay của hành khách, do đó, họ phải đảm đương rất nhiều công việc. Mặc dù vậy, họ không được phép chạy trên lối đi cho dù họ có vội vã đến thế nào đi nữa vì nó tạo ra hình ảnh không đẹp trước mặt các hành khách.

5. Họ không được phép ăn hoặc uống trước mặt hành khách.

Việc ăn uống là nhu cầu của mỗi con người nhưng các tiếp viên luôn cố gắng làm điều đó ở ngoài tầm nhìn của hành khách. Trong hầu hết các máy bay, các khoang hành khách đều được ngăn cách với cabin bằng một tấm rèm. Nếu bạn đi vệ sinh và thấy rèm đang được kéo lại, điều đó có nghĩa là các tiếp viên trên chuyến bay đang nghỉ trưa hoặc đang dùng bữa.

6. Họ không được phép đeo quá nhiều đồ trang sức

Đây là quy tắc được đa phần các hãng hàng không trên thế giới áp dụng. Theo đó, đồ trang sức như khuyên tai to, dây chuyền hoặc vòng tay đều được các tiếp viên hạn chế sử dụng vì lý do tiện lợi và an toàn.

Được biết, họ chỉ được phép đeo những đồ trang sức nhỏ, chẳng hạn như một đôi bông tai nhỏ hoặc một chiếc nhẫn nhỏ. Xỏ khuyên mũi cũng là điều cấm kỵ với các tiếp viên.

7. Họ có nghĩa vụ phải luôn đeo đồng hồ.

Thời gian là rất quan trọng đối với phi hành đoàn và một chiếc đồng hồ thường là vật bất ly thân của các tiếp viên, giúp họ theo dõi thời gian cất cánh hay hạ cánh,..Đặc biệt, loại đồng hồ được sử dụng phải là đồng hồ cơ để đảm bảo nó có thể hoạt động trong các tình huống khẩn cấp. Đồng hồ thông minh cũng được phép sử dụng nhưng họ sẽ phải luôn mang theo một chiếc đồng hồ dự phòng.

8. Họ không được phép không trang điểm.

Tiếp viên nữ không được phép lên máy bay với khuôn mặt mộc, nghĩa là không trang điểm nhưng cũng không được trang điểm quá đậm với son đậm hay mắt khói. Lớp trang điểm của các tiếp viên cũng được yêu cầu phải trông thật tự nhiên.

9. Họ không được phép sơn móng tay màu đen.

Việc giữ móng tay sạch sẽ rất quan trọng đối với tiếp viên hàng không vì họ phải tương tác với hành khách rất nhiều. Do vậy, có quy định rằng móng tay của các tiếp viên phải luôn được cắt ngắn gọn gàng, sạch sẽ và được chăm sóc tốt. Một số công ty thậm chí còn có quy định về việc sơn móng tay khi không cho tiếp viên sơn móng tay màu sắc sặc sỡ hoặc màu đen.

10. Họ phải cư xử đúng mực khi mặc đồng phục.

Các hãng hàng không quy định rằng, khi các tiếp viên đang mặc đồng phục, họ không được phép có bất kỳ hành vi thiếu tôn trọng nào với mọi người. Do là đại diện cho hãng hàng không và các nguyên tắc của hãng nên mọi hành vi như chửi thề, hút thuốc, la hét hoặc các hành vi xấu khác đều bị nghiêm cấm.

11. Họ phải có một nụ cười hoàn hảo.

Nụ cười của tiếp viên hàng không là điều đầu tiên mà hành khách nhìn thấy khi họ lên máy bay. Vì vậy, các tiếp viên luôn được yêu cầu chăm sóc răng sạch sẽ và nở nụ cười thật tự tin, rạng rỡ mọi lúc mọi nơi.

12. Họ không được phép thõng vai.

Dù rất khó nhận ra nhưng nhiều người cho rằng các tiếp viên luôn phải giữ lưng của mình thật thẳng khi làm việc. Dù họ phải đứng và di chuyển rất nhiều nhưng ngay cả khi họ đang ở trong cabin, họ cũng không được phép cúi xuống. Nguyên nhân của yêu cầu này được cho là việc buông thõng vai hay cúi hạ lưng xuống sẽ khiến họ trông mệt mỏi và có phần thiếu chuyên nghiệp khi đang thực hiện nghĩa vụ.

Bên cạnh đó, một số quy định khác mà tiếp viên hàng không cũng phải thuân theo là đút tay vào túi hoặc khoanh tay hoặc dùng tai nghe.

Nguồn: Bright Side